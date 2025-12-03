Εθνική Ελλάδος: Τρίτη θέση στα ευρωπαϊκά Power Rankings

Εθνική Ελλάδος: Τρίτη θέση στα ευρωπαϊκά Power Rankings

Σπανούλης: «Το χάλκινο μετάλλιο έφερε μια νέα πνοή»

Έπειτα από την ολοκλήρωση του πρώτου «παραθύρου» ενόψει Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, η FIBA έκανε γνωστά τα ευρωπαϊκά Power Rankings.

Η Εθνική Ελλάδος μπάσκετ, ολοκλήρωσε με επιτυχία τις πρώτες τις υποχρεώσεις, ενόψει Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, με τη FIBA να την καθιστά στην τρίτη θέση στα ευρωπαϊκά Power Rankings.

Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη θέση βρίσκεται η Τουρκία, έχοντας κερδίσει στις πρώτες δύο αναμετρήσεις τη Βοσνία και την Ελβετία και ξεπέρασε τη Γερμανία, η οποία βρίσκεται στη δεύτερη θέση, μία πάνω από την Ελλάδα.

Μια θέση πιο κάτω τοποθετείται η Σερβία, ενώ την πεντάδα κλείνει η Ισπανία.

Δείτε τα ευρωπαϊκά Power Rankings:

 

     

    ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ MUNDOBASKET Τελευταία Νέα