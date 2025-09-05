Ο Δημήτρης Οικονόμου θυμάται τα λόγια του Ράφα Ναδάλ και βλέπει την Εθνική με συγκρατημένη αισιοδοξία ενόψει των νοκ άουτ του EuroBasket.

«Ό,τι έγινε στο Μόντε Κάρλο έγινε. Ό,τι έγινε στη Βαρκελώνη έγινε. Ό,τι έγινε στη Μαδρίτη έγινε». Τώρα δεν είμαστε στη Ρώμη. Είμαστε στη Ρίγα, όπου θα παιχτούν οι ακροτελεύτιες σκηνές του EuroBasket 2025. Η παραπάνω φράση ανήκει σε έναν από όσους στεναχωρήθηκαν το βράδυ της 4ης Σεπτεμβρίου, ακόμα και αν δε φορούσε μπασκετική περιβολή.

Η Ισπανία πάλεψε με όσα βέλη έμειναν στη φαρέτρα της, αλλά δεν ήταν αρκετά. Να, λοιπόν, που ήρθε και η σειρά μας, 12 χρόνια μετά το Στόζιτσε. Πολλές φορές σε τέτοιες διοργανώσεις υπάρχουν ομάδες που σκέφτονται την ήττα. Για να φτιάξουν το δικό τους μονοπάτι, αυτό που τους δίνει μεγαλύτερο δικαίωμα στο όνειρο. Τους μεγαλώνει τις πιθανότητες για κάτι σπουδαίο.

Η Εθνική μπήκε απέναντι στην Ισπανία με μία διαφορετική συνθήκη. Η νίκη δε θα της έδινε μονάχα μία γεύση… εκδίκησης απέναντι στον κακό της δαίμονα, αλλά θα της έστρωνε και το μονοπάτι. Όχι με ροδοπέταλα, αλλά με λιγότερα αγκάθια. Γιατί ναι, καλή ομάδα το Ισραήλ, σπουδαίος ο Άβντιγια, το απέδειξαν και κόντρα στους Γάλλους.

Αλλά ποιος θα ήθελε να μπλέξει απέναντι στα κορμιά και την αθλητικότητα των «μπλε». Για να μην κοιτάξουμε καν πιο μακριά. Εκεί όπου, αν όλα κυλήσουν καλά για την Ελλάδα, θα περιμένει η αποψιλωμένη και χωρίς Γιοκουμπάιτις, Λιθουανία ή η γηπεδούχος Λετονία, που σουτάρει ακατάπαυστα αλλά έχει… αλλεργία σε οτιδήποτε σχετίζεται με την άμυνα. Και αν τα βάλουμε εμείς αυτήν τη φορά, αντί για εκείνους;

Έχει λόγους να πιστεύει, αλλά έχουν και οι άλλοι

Πριν καν φτάσει στη Λεμεσό, η Ελλάδα ήξερε τι μπορεί να της προσφέρει η πρώτη θέση, με βάση τις διασταυρώσεις. Οι ασκήσεις επί χάρτου έγιναν καιρό πριν. Αν οι διεθνείς και το επιτελείο έριχναν μια ματιά στο Τουρκία - Σερβία, το οποίο προηγήθηκε μίας ημέρας από ελληνοϊσπανικό rivalry, το «πρέπει» θα μεγάλωνε.

Δεν είναι κακό να το παραδεχτούμε πως το μπάσκετ που παίχτηκε στο ντέρμπι του πρώτου ομίλου ήταν εκτός συναγωνισμού. Σε ένταση, σε ταχύτητα, ακόμα ακόμα και σε ποιότητα. Γάλλοι, Σέρβοι και Γερμανοί θα εμφανιζόταν στον δρόμο μας και θα έστηναν φαρδιά - πλατιά τα οδοφράγματα.

Μαζί τους δεν πρόκειται να ασχοληθούμε προς το παρόν. Αν συναντηθούμε με την Τουρκία του Εργκίν Αταμάν, θα γίνει μόνο σε παιχνίδι που αφορά τη ζώνη των μεταλλίων. Ας φτάσουμε ως εκεί και όλα θα είναι ωραία. Τότε να το συζητήσουμε για το αν θα καταφέρουμε να τους φέρουμε στα μέτρα μας, ό,τι συζητούσαμε δηλαδή και πριν αρχίσει η διοργάνωση.

Προσοχή όμως στην παγίδα της διαδρομής. Το μονοπάτι δεν είναι απαγορευτικό, αλλά έχει τις παγίδες τους. Δεν είμαστε μονάχα εμείς οι έξυπνοι της υπόθεσης. Το Ισραήλ βασίζεται στον Άβντιγια και όπως η Ελλάδα, σκέφτεται ότι βγήκε τέταρτο στον όμιλο, αλλά με δύο νίκες που δεν είναι και απίθανες, θα μπει στη ζώνη των μεταλλίων.

Οι Λετονοί δεν εντυπωσίασαν, ο Μπέρτανς άργησε να βρει το χέρι του, αλλά η έδρα δίνει μία άλλη ώθηση. Ό,τι έγινε στη Ρίγα (στην πρώτη φάση) έγινε. Ό,τι έγινε στο Κατοβίτσε έγινε. Ό,τι έγινε στη Λεμεσό έγινε. Τώρα είμαστε στα νοκ άουτ της Λετονίας. Τίποτα από όσα συνέβησαν δε μετρούν. Την μπανανόφλουδα του αψεγάδιαστου ρεκόρ την έχουμε ξαναπατήσει πολλές φορές, όπως στο Παγκόσμιο του 2014 που βγήκαμε… άβρεχτοι από τη Σεβίλλη και είδαμε τους Σέρβους να μας κλείνουν την πόρτα μια και καλή.

Αυτήν τη φορά, ό,τι έγινε στη Λεμεσό μπορεί να βοηθήσει. Η Εθνική δεν είναι άτρωτη και το ξέρει. Έχει όμως προσωπικότητες που πιστεύουν όσο τίποτα στην επιτυχία. Από τον Σπανούλη και τον Ζήση έως τον Αντετοκούνμπο, τον αρχηγό Παπανικολάου, τον Σλούκα και τα... άλλα παιδιά.

Από τη στιγμή που βρίσκονται εδώ, δεν έχουν λόγο να μην το πιστεύουν. Γεννημένοι νικητές γαρ. Ωστόσο για πρώτη φορά μετά από αρκετά καλοκαίρια, γνωρίζουμε τα ζητήματά μας. Το αμυντικό ριμπάουντ αποτελεί μια πληγή που δε λέει να κλείσει και δεν είναι οιωνός που μας στέλνει μακριά. Πόσα καλοκαίρια, όμως, μπορούμε να καυχηθούμε ότι έχουμε μία από τις καλύτερες ομάδες στο σουτ. Για το True Shooting % τα έχετε διαβάσει από το πρωί στο Gazzetta.

Ό,τι έγινε στη Λεμεσό έγινε. Και ό,τι είναι να γίνει στη Ρίγα, θα γίνει. Ο Ράφα Ναδάλ μπήκε στη χωμάτινη σεζόν του 2019 και έχασε όλους τους τίτλους. Μέχρι που είπε, «τώρα είμαστε στη Ρώμη». Λίγες μέρες αργότερα κατέκτησε τον τίτλο τόσο στην Αιώνια Πόλη, όπως φυσικά και στο... δεύτερο σπίτι του, το Παρίσι. Μπορεί το Ισραήλ να αποδειχθεί ανυπέρβλητο εμπόδιο. Μπορεί ο Γιάννης να περάσει πάνω από εκείνους και από τους Λετονούς. Η ομάδα που έχει προπονητή έναν winner, στις τάξεις της έναν από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο, έναν αρχηγό με τεράστιο μπασκετικό IQ, έναν από τους καλύτερους floor general της EuroLeague και στρατιώτες ικανούς να δώσουν ό,τι τους ζητηθεί, δεν έχει λόγο να μην κρυφοκοιτάζει, με ταπεινότητα, το όνειρο.

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές για όλους!