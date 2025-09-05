Η Ελλάδα βρήκε πολλούς πρωταγωνιστές και υπέταξε την Ισπανία, παίρνοντας το μονοπάτι που ήθελε για τη συνέχεια του EuroBasket. Το Gazzetta με τη βοήθεια του Hudlinstat ρίχνει αναλυτική ματιά στο... στατιστικό παράδοξο της Εθνικής.

Στο EuroBasket 2025 ήταν η σειρά της Ελλάδας. Η Εθνική κατάφερε να ξορκίσει τον κακό της δαίμονα, την Ισπανία και όχι μόνο την άφησε εκτός συνέχειας με τη νίκη της στην τελευταία αγωνιστική των ομίλων, αλλά πήρε και προίκα την 1η θέση, που έδωσε πολύ καλύτερες διασταυρώσεις στα νοκ άουτ.

Με μία σπουδαία εμφάνιση από τους σταρ της. Προφανώς και τα φώτα πέφτουν πάνω στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τα όσα έκανε απέναντι στους Ισπανούς. Ο Greek Freak δεν ήταν απλώς απόλυτος κυρίαρχος επιθετικά, όπως άλλωστε συνηθίζει να κάνει κάθε φορά που πατάει παρκέ.

Αλλά κατάφερε για άλλο ένα παιχνίδι να κάνει πολύ καλύτερους τους συμπαίκτες του. Κάτι που έχουμε επισημάνει από τα πρώτα κιόλας φιλικά προετοιμασίας, που πάτησε το πόδι του στο παρκέ. Ωστόσο δεν ήταν μόνος του.

Ο Κώστας Παπανικολάου πραγματοποίησε άλλο ένα αμυντικό masterclass. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ απέδειξε πως μετά τους τελικούς της Stoiximan GBL βρίσκεται σε πολύ καλό φεγγάρι και ο Κώστας Σλούκας υπενθύμισε πως πρόκειται για έναν σπουδαίο floor general.

Ο Κώστας Παπανικολάου ήταν παντού

Πριν από μερικές ημέρες κλήθηκε να μαρκάρει τον Σιμόνε Φοντέκιο και τον ανάγκασε να ρίχνει... άσφαιρα. Ο αρχηγός της Εθνικής είναι ένας από τους πιο έξυπνους παίκτες που βρίσκονται στα ευρωπαϊκά παρκέ.

Το μπασκετικό του IQ είναι πραγματικά τεράστιο και το φανερώνει στον τρόπο που αμύνεται. Όχι πως δεν το ξέραμε από τα πεπραγμένα του στον Ολυμπιακό όλα αυτά τα χρόνια, αλλά πραγματικά όσα κάνει στο EuroBasket 2025 είναι μυθικά.

Ο Βασίλης Σπανούλης προτίμησε να ξεκινήσει με εκείνον στη θέση «4» για να πέσει πάνω στον Αλντάμα. Αποτέλεσμα; Ο Ισπανός σταρ πέτυχε 12 πόντους με μόλις 2/11 εντός παιδιάς. Ο Παπανικολάου τον «κλείδωσε» αλλά δεν έκανε μονάχα αυτό.

Είναι τρομερές οι κατευθύνσεις που δίνει στην ομάδα αμυντικά. Ο τρόπος που βγαίνει στα close out, μαρκάροντας δύο παίκτες, οι τοποθετήσεις του, τα χέρια του που διαρκώς βρίσκονται πάνω στην μπάλα, οι άμυνες σε αλλαγές. Ένα πραγματικό πολυεργαλείο, ένας τεράστιος παίκτης.

Με τους Ισπανούς να σουτάρουν 2/13 εντός παιδιάς συνολικά, όταν εκείνος ήταν primary defender. Και αμύνθηκε σε κάθε είδους περίσταση, φέρνοντας εις πέρας την αποστολή του. Μπόνους, το μεγάλο τρίποντο που έβαλε ξανά μπροστά την Εθνική, πάνω που η Ισπανία πήγε να προσπεράσει.

Οι εκτελέσεις των Ισπανών με primary defender τον Παπανικολάου

Ποστ - 2 πόντοι/3 κατοχές

Τρανσίζιον - 2 πόντοι/3 κατοχές

Pick n' roll (χειριστής) - 0 πόντοι/2 κατοχές

Drive - 0 πόντοι/2 κατοχές

Hand off - 0 πόντοι/1 κατοχή

Iso - 0 πόντοι/1 κατοχή

Pick n' roll (ρόλερ) - 0 πόντοι/1 κατοχή

Catch n' shoot - 0 πόντοι/1 κατοχή

Επιθετικό ριμπάουντ - 2 πόντοι/1 κατοχή

Το shot chart της Ισπανίας με primary defender τον Παπανικολάου

Ασύλληπτος Γιάννης Αντετοκούνμπο

Για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο δε χρειάζεται να γραφτούν πολλά. Όποιος έχει μάτια βλέπει άλλωστε. Το να ρίξεις μια απλή ματιά στη στατιστική του αρκεί. Σκόραρε 25 πόντους όντας ασταμάτητος. Δημιούργησε άλλους 25 από τις ασίστ του και κυρίως με τον τρόπο που προσέγγισε το παιχνίδι, πέταξε στον κάδο των αχρήστων το πλάνο του Σκαριόλο.

Γνωστός για τις ζώνες του, ο Σκαριόλο προσπάθησε να στήσει μια τέτοια στο ξεκίνημα. Ο Σπανούλης τοποθέτησε τον Γιάννη είτε στην κορυφή της ρακέτας, είτε στο ποστ. Οι Ισπανοί ρίσκαραν το τρίποντο και ο Ντόρσεϊ πήρε... φωτιά από τη δημιουργία του.

Ο Αντετοκούνμπο στην καρδιά της ζώνης δημιουργεί το τρίποντο του Ντόρσεϊ

Το ποσοστό στο τρίποντο, το οποίο μας οδηγεί ως τώρα, χωρίζεται στη μέση, ανάμεσα στη δική του παρουσία και φυσικά αυτούς που στέλνουν την μπάλα στο καλάθι από την περίμετρο.

Όταν είδε το πλάνο να κολλάει στο δεύτερο μέρος, απλώς πήρε την μπάλα και έβαλε στο... καλάθι τους Ισπανούς. Ο τρόπος, όμως, που προσέγγισε την αναμέτρηση, θέλοντας πρώτα να βάλει τους γύρω του στην εξίσωση, χωρίς να πηγαίνει να τρακάρει απέναντι σε δύο και τρεις αντιπάλους, «ξεκλείδωσε» το ροζ φύλλο.

Το στατιστικό παράδοξο του EuroBasket 2025

Τα καλοκαίρια της Εθνικής συνοδεύονται διαρκώς από την ίδια συζήτηση. Τι θα γίνει με το μακρινό σουτ. Να που φτάσαμε σε ένα καλοκαίρι, που η άμυνά μας είναι πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα από ό,τι η περιφερειακή απειλή.

Κάτι που είναι λογικό αν κοιτάξει κανείς το ρόστερ και τα χαρακτηριστικά του. Η έλλειψη μεγέθους όταν δε βρίσκεται στο παρκέ ο Γιάννης, η απουσία αθλητικότητας και πίεσης της μπάλας από τα γκαρντ, δημιουργούν αμυντικά κενά.

Τα οποία, όμως, το σουτ της Ελλάδας καμουφλάρει. Όταν άπαντες κοιτάζουν να μαρκάρουν τον Γιάννη, το σημαντικό είναι να σουτάρουν καλά οι γύρω τους. Και αυτό γίνεται, αφού ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έχει βρει μομέντουμ, ενώ και η παρουσία του Κώστα Σλούκα, ενός παίκτη που μπορεί να πάρει σωστές αποφάσεις στα κρίσιμα και να σουτάρει μετά από ντρίπλα, αλλάζει τα δεδομένα.

Το παράδοξο, λοιπόν, δεν είναι πως η Εθνική σουτάρει πολύ καλά. Ούσα μάλιστα τρίτη στη διοργάνωση στο True Shooting % με 69.1%. Το παράδοξο είναι πως έχει αυτά τα νούμερα, όταν εκτελεί με 68.2% στις βολές. Ένας αριθμός που έρχεται σε απόλυτη συνάρτηση με το ποσοστό του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος εκτελεί τις περισσότερες εξ αυτών.

Το True Shooting % φυσικά και δε δίνει την ίδια βαρύτητα στο τρίποντο, σε σχέση με τις βολές, αλλά οι ομάδες με υψηλό ποσοστό εκεί, δε συνηθίζεται να αστοχούν από τη γραμμή. Και εδώ έρχεται το μεγάλο ερώτημα, αφού το μπάσκετ είναι ένα παιχνίδι στο οποίο αργά ή γρήγορα θα κυριαρχήσουν οι μέσοι όροι.

Κάτι που σημαίνει ότι ο Αντετοκούνμπο δε θα γίνει ξαφνικά σουτέρ του 90% στις βολές. Οπότε καταλήγουμε στο τρίποντο. Θα μπουν τα σουτ στα νοκ άουτ; Η συζήτηση που μας έχει απασχολήσει αρκετά τα τελευταία χρόνια και μας έχει... πληγώσει στα χιαστί.

Ντόρσεϊ, Σλούκας, Τολιόπουλος, Λαρεντζάκης, Μήτογλου, ακόμα και ο βελτιωμένος Κατσίβελης. Η Εθνική έχει παίκτες που μπορούν να σουτάρουν καλά την μπάλα. Μπορούν να τη σουτάρουν πολύ καλύτερα, όταν ο Γιάννης τους φτιάχνει τον χώρο και τα σουτ. Και αν τα βάλουμε στα νοκ άουτ, γιατί να μην πιστέψουμε στα όνειρα...