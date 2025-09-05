Ο Ντένι Άβτνια κάνει φοβερές εμφανίσεις στο Eurobasket 2025 και η Ελλάδα πρέπει να τον προσέξει για να κάνει πιο εύκολο το έργο της.

Η Εθνική μας μπήκε αποφασισμένη στο ματς με την Ισπανία και αν και... ζορίστηκε από τα νιάτα των Ισπανών, στο τέλος άντεξε και πήρε την πρώτη θέση που της εξασφαλίζει ένα πιο εύκολο... μονοπάτι στο Eurobasket 2025.

Eπόμενος αντίπαλος το Ισραήλ που δεν πρέπει να υποτιμηθεί, αφού διαθέτει έναν εκ των κορυφαίων παικτών της διοργάνωσης, τον Ντένι Άβντια. Ένας NBAer που.... λάμπει στα γήπεδα του Eurobasket.

Τέταρτος σκόρερ, έκτος... κλέφτης

Ο σταρ του Ισραήλ είναι πρωταγωνιστής στις περισσότερες στατιστικές κατηγορίες. Ένας παίκτης-ορχήστρα που κινεί τα νήματα και παιρνει τις περισσότερες ευθύνες σε κάθε ματς του Ισραήλ. Μιλάμε για τον τέταρτο σκόρερ του Eurobasket με 24.4 πόντους. Εξαιρετικό πακέτο επιθετικά που φυσικά δεν αμελεί την άμυνα.

Είναι ο 12ος ριμπάουντερ της διοργάνωσης με 7.6 ανά ματς, ενώ στα κλεψίματα βρίσκεται και πάλι ψηλά αφού τον συναντάμε έκτο και στα 2 ανά ματς, ενώ ο συμπαίκτης του, Μάνταρ είναι 4ος. Στο efficiency είναι στην έβδομη θέση σε όλο το τουρνουά με 7, ενώ σουτάρει με 65.9% δίποντα όντας έκτος στη λίστα.

Κάνει τα πάντα και συμφέρει με λίγα λόγια. Παίζει με αυτοπεποίθηση και ήδη έχει καταφέρει να υποτάξει μια σπουδαία ομάδα όπως η Γαλλία στη φάση των ομίλων. Απαιτεί προσοχή από την άμυνα της Εθνικής.

Αντέχει στο ΝΒΑ, σημαντικός για τους Μπλέιζερς

Έχει καταφέρει να σταθεί στο ΝΒΑ και τα καλύτερα χρόνια είναι μπροστά του. Σε μια ομάδα που στηρίζει πολλά τα ταλαντούχα παιδία όπως ο Άβντια, ο Σαρπ, ο Χέντερσον και ο Κλίνγκαν, ενώ πέρυσι είχε και τον Σάιμοντς, ο Ισραηλινός πήρε τις ευκαιρίες του και τις έπιασε από τα μαλλιά.

Υπολογίζεται σαν βασικό 4άρι της ομάδας (μπορεί να παίξει και στο «3») και η σεζόν που τελείωσε ήταν εξαιρετική για εκείνον. Eίχε 16.9 πόντους, 7.3 ριμπάουντ και 3.9 ασίστ. Είναι λίγο περίεργο που παίζει σε μια ομάδα που δεν διεκδικεί πρόκριση στα playoffs, όμως το Πόρτλαντ θα προσπαθήσει να ανέβει τα επόμενα χρόνια, με τον Άβντια να είναι από τα πρόσωπα που πιστεύουν πολύ.

Πήγε στο ΝΒΑ, δούλεψε παρά τις δυσκολίες και πλέον είναι αναπόσπαστο μέλος της ομάδας του Λίλαρντ. Γιατί o Dame επέστρεψε στο Πόρτλαντ και ας μην μπορεί να παίξει λόγω τραυματισμού τη νέα σεζόν.