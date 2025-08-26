Η Εθνική μπαίνει σε κλίμα EuroBasket 2025, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο φυσικά μπροστάρη και με στόχο μια υπέρβαση που θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από τους γκαρντ της. Γράφει ο Δημήτρης Οικονόμου.

EuroBasket 2025 λοιπόν. Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε που λέει και ο Βασίλης. Ωραία τα φιλικά προετοιμασίας, καλές οι συζητήσεις περί συζητήσεων για τον καταρτισμό της 12άδας, αλλά το κυρίως πιάτο είναι άλλο.

Για την Εθνική, που αναχωρεί Τρίτη μεσημέρι, θα σερβιριστεί πρώτα σε Λεμεσό και μετά στη Ρίγα. Εκεί όπου θα οριοθετηθεί ξανά η απόσταση της επιτυχίας από την αποτυχία. Ένα χαμένο ή νικηφόρο παιχνίδι στα νοκ άουτ, ίσως; Η Ελλάδα το έχει βιώσει στο πετσί της αυτό τα τελευταία χρόνια.

Φτάνοντας πάντα στο κρίσιμο παιχνίδι, αλλά αδυνατώντας να κάνει την υπέρβαση που θα την επαναφέρει στον δρόμο των μεταλλίων, μετά το μακρινό 2009.

«Δεν μπορούμε όταν κερδίζουμε να λέμε ότι πάμε για μετάλλιο κι όταν χάνουμε να λέμε μόνο για αδυναμίες» συμπλήρωσε ένας άλλος Βασίλης. Αυτός που κάθεται στην άκρη του πάγκου και τον ξέρει τον δρόμο των υπερβάσεων πολύ καλά. Στην καριέρα του τον δημιούργησε, πολλές φορές εκεί που δεν υπήρχε.

Και σίγουρα γνωρίζει ότι ομάδα που έχει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο ρόστερ της, δεν μπορεί να μην ονειρεύεται. Βήμα βήμα, όμως. Ας μην είναι η φωτιά του, αυτή που θα σε κάψει. Η Εθνική αναπτέρωσε αρκετή από την μετριασμένη αυτοπεποίθησή της στα φιλικά με την Ιταλία και τη Λετονία στο Ακρόπολις.

Οι Ιταλοί θα στηθούν απέναντι στην πρεμιέρα, σε ένα παιχνίδι που μοιάζει με ντέρμπι κορυφής, την ώρα που οι Ισπανοί μοιάζουν φέτος πιο ανέτοιμοι και αποψιλωμένοι από ποτέ για να υπερασπιστούν τα σκήπτρα τους. Πόσες φορές, άραγε, το έχουμε πει αυτό, μέχρι να βγουν τα ζόμπι από την ντουλάπα.

Η πορεία στη Λεμεσό θα φτιάξει το bracket της Ελλάδας ως το φινάλε. Θα μαρτυρήσει αν αυτός ο δρόμος που θα εμφανιστεί μπροστά της, έχει λίγο ακόμα χώρο για όνειρα.

EuroBasket 2025: Ο παράγοντας Γιάννης Αντετοκούνμπο

Επί της ουσίας, η Ελλάδα έπαιξε μόλις ένα παιχνίδι στα φιλικά πλήρης. Αυτό απέναντι στην ανώτερη Γαλλία, που την προσγείωσε απότομα στην ωμή πραγματικότητα. Η ατελείωτη αθλητικότητα και τα χέρια των Γάλλων, έκρυψαν τον ορίζοντα και θύμισαν στην Εθνική τα ζητήματά της.

Γερμανοί, Γάλλοι και Σέρβοι δεν πέφτουν στον δρόμο μας, αν δεν υπάρξει κάποιο στραβοπάτημα στη Λεμεσό. Η Ιταλία του «5 out» είναι αυτή που πρέπει να φοβάται τον Γιάννη. Όπως αντίστοιχα και η νεανική βερσιόν των Ισπανών. Ακόμα και η γηπεδούχος Λετονία του Πορζίνγκις, που σουτάρει ασταμάτητα αλλά παρασύρθηκε από τη φούρια και τα μούσκουλα του Greek Freak στο ΟΑΚΑ.

Γνωρίζει καλά πού βρίσκεται και πού πατάει αυτή η ομάδα. Με τον Αντετοκούνμπο να ορίζει το ταβάνι της. Το ύψος στο οποίο θα τοποθετηθεί ο πήχης. Ακόμα και με τους κανονισμούς της FIBA, δεν υπάρχει τρόπος να τον σταματήσει κανείς. Τη δεδομένη 25άρα του θα την καταγράψει, κάνοντας όπως είδαμε και όλους τους συμπαίκτες του καλύτερους.

Ας φοβηθούν οι άλλοι τον Γιάννη, όταν εκείνος μετράει 77.3% στο True Shooting % και είναι σχεδόν αψεγάδιαστος στις βολές.

Οι γκαρντ μας θα ορίσουν το ταβάνι της Εθνικής

Την άκρη στους ψηλούς θα τη βρούμε. Άλλωστε, ομάδες σαν την Τουρκία με τους... δίδυμους πύργους του Αταμάν, δε θα βρούμε πολλές. Ο Σπανούλης ξέρει τι μπορεί να πάρει από τον Κώστα Αντετοκούνμπο. Γνωρίζει ότι ο Μήτογλου και ο Γιάννης θα δώσουν χρήσιμα λεπτά στο «5».

Αρκεί να μη χρειαστεί να χαραμιστεί η ενέργεια από το ντεπόζιτο του Greek Freak, σπρώχνοντας και παλεύοντας στο ποστ. Ο αδερφός του, Κώστας καλείται να διαχειριστεί έξυπνα τα φάουλ, για να μην αφήσει τη ρακέτα αδειανή.

Η λύση, εκεί, θα βρεθεί με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, έστω και με τεχνάσματα τύπου Παπανικολάου στο «4», όπως και στον Ολυμπιακό. Το ζήτημα είναι η παρουσία των γκαρντ.

Ο Κατσίβελης μπήκε στην εξίσωση της 12άδας σε μία άκρως λογική και σωστή κίνηση. Κανένα τέτοιο τουρνουά δεν μπορεί να παιχτεί δίχως τρίτο χειριστή. Η Ελλάδα έχει δείξει ευάλωτη στην πίεση των αντιπάλων της και σκορπάει μπάλες που μπορεί να αποβούν καθοριστικές στα κρίσιμα, όταν δεν υπάρχει ο Σλούκας στο κουμάντο.

Εξ ου και τα διάφορα τρικ που δοκιμάστηκαν στα φιλικά. Το δίδυμο Τολιόπουλου-Ντόρσεϊ δεν ανταπεξήλθε απέναντι στη Γαλλία. Ο Λαρεντζάκης ως «1» ήρθε ως ιδέα στο τραπέζι, αλλά δεν μπορεί να παγιωθεί ως λύση.

Ναι, έχουμε μία πραγματικά πολύ καλή πεντάδα. Ναι, ο Γιάννης μπορεί να βοηθήσει στον μέγιστο βαθμό, ακόμα και μεταφέροντας την μπάλα από το ένα άκρο στο άλλο, αλλά οι γκαρντ θα αποφασίσουν, τελικά, την υπέρβαση.

Η Ελλάδα χρειάζεται στο μάξιμουμ τη δημιουργία και την εκτέλεση του Σλούκα. Για να την πάρει, πρέπει να καλύψει τα νώτα του και να δει τα πόδια του φρέσκα στο τελικό βιράζ. Χρειάζεται τα σουτ του Τολιόπουλου και να βρει ένα σχήμα για να τον ταιριάξει στο «2». Την προσωπική φάση του Ντόρσεϊ, που μάλλον είναι και ο κομβικότερος όλων στο να εκτοξεύσει τη βελόνα του δείκτη ευστοχίας. Και τα λεπτά του Κατσίβελη, για ομαλή μετάβαση της μπάλας και 1-2 στατικά σουτ, τομέα στον οποίον ο νέος γκαρντ της ΑΕΚ έχει δείξει μεγάλη πρόοδο.

Η σούμα των παραπάνω θα αποβεί καθοριστική στην ανάγνωση του ελέγχου προόδου. Όσο περισσότεροι πλησιάσουν στο μέγιστο των δικών τους «μπορώ», ως συμπαραστάτες του Γιάννη, τόσο το καλύτερο. Δεν απέχει πολύ η επιτυχία με την αποτυχία σε τέτοια τουρνουά. Όποιος δεν το πιστεύει, ας θυμηθεί τη βερσιόν της Εθνικής το '17 και πόσο κοντά έφτασε στην πιο ανέλπιστη τετράδα των τελευταίων ετών. Ας όψεται ο Σβεντ.

Έχει ένα κακό η Εθνική, για το οποίο, φυσικά, δε φταίει η ίδια. Πηγαίνει με αυτούς που έχει, κάτι που είναι κόντρα στο κακομαθημένο ελληνικό κοινό. Σε αυτό που έχει μάθει να απαιτεί από τον πρόεδρο μεταγραφάρες για την ομάδα του, 365 ημέρες τον χρόνο. Η Εθνική αυτή είναι. Και θα πάει με αυτούς που έχει, να μετρηθεί στα ίσα με όποιον βρει μπροστά της. Σε μία από τις λίγες φορές, τα τελευταία χρόνια, που η ομάδα δεν ταξιδεύει στο EuroBasket, παρέα με ένα γιγάντιο «πρέπει». Τον κόσμο, εμείς πρέπει να φέρουμε στα μέτρα μας, πριν να μας φέρει εκείνος στα δικά του.