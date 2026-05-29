Μετράει αντίστροφα η Εθνική Νέων Ανδρών για να συμμετάσχει στο Ευρωμπάσκετ και ο άμεσος συνεργάτης του Κώστα Παπαδόπουλου στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, Άρης Καλούδης, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του EOK WebRadio και μίλησε για τη φετινή προσπάθεια στο Ευρωμπάσκετ, που θα διεξαχθεί 11-19 Ιουλίου στη Σλοβενία.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το διάστημα της προετοιμασίας το φετινό καλοκαίρι: «Φεύγουμε για Κρήτη την Παρασκευή (05/06) στις 17:00. Θα είμαστε για 2.5-3 βδομάδες στα “Δύο Αοράκια”, μετά θα πάμε για τουρνουά στην Κωνσταντινούπολη και θα γυρίσουμε να συνεχίσουμε την προετοιμασία μας. Έπειτα θα πάμε στην Ιταλία στο Dommege di Cadore, σε ένα τουρνουά που πήγαμε και πέρυσι, θα επιστρέψουμε Κρήτη για να παίξουμε δύο φιλικά με την Πολωνία και αρχές Ιουλίου μετακινούμαστε στη Λιουμπλιάνα για το ευρωπαϊκό. Είναι πάνω-κάτω ίδιο διάστημα προετοιμασίας με πέρυσι».

Για την περσινή πορεία της Εθνικής Νέων στο Πανευρωπαϊκό και αν υπήρξε κάποια παραπάνω πίεση στην ομάδα λόγω ότι διεξήχθη στο Ηράκλειο: «Είναι κάτι που το έχουμε συζητήσει κι εμείς οι ίδιοι. Πέρυσι υπήρχε η πίεση να κάνουμε το κάτι παραπάνω. Σε όλο το τουρνουά κάναμε μόλις μία ήττα, η οποία στοίχισε όμως, έγινε σε άσχημο σημείο. Κρίθηκε σε μία φάση στις λεπτομέρειες. Μας έτυχε στον προημιτελικό η Γαλλία, που κάθε χρόνο πρωταγωνιστεί. Θα μπορούσε να ήταν διαφορετικό το αποτέλεσμα και η ιστορία. Για φέτος είμαι αισιόδοξος. Μπορεί να είναι πιο απελευθερωμένα τα παιδιά. Αν δουλέψουμε όπως έχει στο μυαλό του ο κόουτς Παπαδόπουλος, είμαστε ικανοί να πετύχουμε καλά πράγματα φέτος».

Για τις βλέψεις της Εθνικής Νέων στο φετινό Ευρωμπάσκετ: «Τα τελευταία χρόνια η Εθνική Νέων πρωταγωνιστεί. Είχε και δύο μετάλλια 3ης θέσης. Πέρυσι φτάσαμε κοντά, αλλά αποκλειστήκαμε στον ημιτελικό με τη Γαλλία και εν τέλει βγήκαμε 5οι. Έχουμε μια καλή ομάδα και φέτος. Έχουμε κάποιες απουσίες λόγω τραυματισμών και λόγω των ΗΠΑ και των Πανεπιστήμιων, όπου δε θα μπορέσουν κάποια παιδιά να είναι στην ομάδα. Επειδή η ιστορία “γράφεται” με τους παρόντες, έχουμε μια καλή “μαγιά” και πάλι. Θα δουλέψουμε σκληρά στην προετοιμασία για να πάμε να διεκδικήσουμε την καλύτερη δυνατή θέση».

Για τον όμιλο της Εθνικής (Βέλγιο, Κροατία, Ισπανία): «Τον έχουμε δει. Περιμένουμε να δούμε και τα ρόστερ της κάθε ομάδας. Τώρα αρχίζουμε να τα ψάχνουμε, δεν ξέρουμε ακριβώς ποιοι παίκτες θα είναι στις ομάδες, αν θα έχουν αθλητές από τις ΗΠΑ. Σίγουρα είναι δυνατός ο όμιλός μας. Θα είναι σημαντικό να έχουμε ένα καλό πλασάρισμα στον όμιλό μας, έτσι ώστε να έχουμε καλές τις πρώτες διασταυρώσεις μετά».

Για την προσαρμογή των παιδιών από τις ΗΠΑ στην ομάδα: «Αυτός είναι ένας απ’ τους στόχους της προετοιμασίας, γι’ αυτό θα δουλέψουμε ενάμιση μήνα. Το πιο σημαντικό είναι να υπάρξει χημεία μεταξύ της ομάδας και τα παιδιά να βάλουν το “εμείς” πάνω απ’ το “εγώ”. Αυτό ισχύει για όλα τα παιδιά. Αυτό, για ‘μένα, είναι το πιο σημαντικό, γιατί μπορεί να έχεις ένα γκρουπ με πολύ καλές μονάδες και να μην καταφέρεις ποτέ να τους κάνεις ομάδα, όπως και το αντίθετο».

Για το πόσο έχουν αλλάξει τα παιδιά που αγωνίστηκαν στις ΗΠΑ: «Θα πω για δύο παιδιά που ήταν και στην περσινή δωδεκάδα και, κατά πάσα πιθανότητα, θα βρίσκονται και στη φετινή: τον Παγώνη και τον Ροζακέα. Τα παιδιά αυτά ήρθαν και… τρόμαξα στην αρχή να τους αναγνωρίσω από τα κορμιά τους. Έχουν αλλάξει το κορμί τους πολύ σε έναν χρόνο. Και τα υπόλοιπα βέβαια, αλλά οι δυο τους μου έκαναν τη μεγαλύτερη εντύπωση. Το παρατήρησα και στο παιχνίδι τους, ο τρόπος που έμπαιναν στις φάσεις, το άλμα τους στο ριμπάουντ, οι επαφές τους. Έχουν δυναμώσει μέσα σε έναν χρόνο. Είδα παιδιά πολύ βελτιωμένα. Παίκτες που αγωνίστηκαν στην Elite League φέτος με πρωταγωνιστικό ρόλο τούς είδα αυτές τις δύο μέρες και μου φάνηκαν αρκετά βελτιωμένοι και αρκετά πιο ώριμοι στο παιχνίδι τους».

Για τα κέρδη των παιδιών απ’ την παρουσία τους στην άλλη άκρη του Ατλαντικού: «Είναι πολύ σημαντικά. Επειδή αυτά τα παιδιά τα γνωρίζω και τα παρακολουθώ από μικρά, κάτι που έχω παρατηρήσει και λέω και στα ίδια είναι πως έχει αλλάξει πολύ η νοοτροπία τους, ο τρόπος που σκέφτονται για το μπάσκετ και ο τρόπος συμπεριφοράς μες στο γήπεδο. Η Αμερική τούς βοηθάει ν’ αναπτυχθούν πολύ σωματικά. Είναι καλό που συμβαίνει. Βέβαια, δε θέλω να αδικούμε παιδιά που μένουν πίσω. Υπάρχουν παιδιά απ’ τις εθνικές κατηγορίες που είναι εξίσου βελτιωμένα, με σωστή νοοτροπία. Παιδιά που είχαμε πέρυσι στην προετοιμασία και τους είδα έναν χρόνο μετά, “τρόμαξα” με τη βελτίωσή τους. Για ‘μένα, σε οποιοδήποτε περιβάλλον και να είσαι, αν δουλεύεις σωστά και σκληρά στο τέλος θ’ ανταμειφθείς».

Για το ότι πολλά παιδιά δε δίνουν το παρών στις Εθνικές τους λόγω υποχρεώσεων και δεσμεύσεων με τα πανεπιστήμιά τους: «Δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτό συμβαίνει. Με τη δέσμευση που υπάρχει πλέον με τα πανεπιστήμια κάποια παιδιά που θέλουν να είναι στην ομάδα δεν τους δίνεται η ευκαιρία. Είναι και κάτι που συμβαίνει σε όλες τις Εθνικές, όχι μόνο στη δική μας».

Για τις σκέψεις των παιδιών αυτών των ηλικιών σχετικά με τις ΗΠΑ: «Η ιδέα της Αμερικής ελκύει όλα τα παιδιά. Είτε για προπονητές είτε για παίκτες, οι ΗΠΑ είναι ένα όνειρο που οποιοσδήποτε από εμάς θέλει να το ζήσει. Και σε κατ’ ιδίαν κουβέντες μαζί τους, περιγράφουν την Αμερική σαν κάτι πολύ ελκυστικό».