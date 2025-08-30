Eurobasket 2025: Το Κύπρος-Ελλάδα δεν μπορεί ποτέ να μην είναι φιλικό!

Ο Αντώνης Καλκαβούρας σχολιάζει την 2η νίκη της Εθνικής ομάδας σε ισάριθμα παιχνίδια στο 42ο Eurobasket, στέκεται στην ιστορική ανάκρουση ενός κοινού εθνιμού ύμνου αλλά και στην νωχελική ατμόσφαιρα που επικρατούσε στο «Σπύρος Κυπριανού».

Δεν ξέρω τι επίδραση είχε στους απανταχού Έλληνες ανά την υφήλιο, αυτό το ιστορικό πρώτο επίσημο παιχνίδι Κύπρου-Ελλάδας στο πλαίσιο του 42ου Eurobasket, αλλά εδώ στην Λεμεσό, η εντύπωση που μου δόθηκε τόσο τις προηγούμενες μέρες στην πόλη, όσο και σήμερα πριν και κατά την διάρκεια του αγώνα στο Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού» είναι ότι δεν έγινε και κάτι κοσμοϊστορικό!

Θέλετε τα μικρά κενά διαστήματα στις εξέδρες ενός αγώνα που ήταν sold out (αλλά, όπως μας είπαν οι διοργανωτές, αρκετά από τα εισιτήρια που αγοράστηκαν από εταιρείες έμειναν αχρησιμοποίητα)…

Θέλετε η έλλειψη του ενθουσιασμού που έχουμε συνηθίσει στα ελληνικά γήπεδα – ίσως σε αυτό να έπαιξε και η πολύ λογική απόφαση του Σπανούλη να ξεκουράσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ενόψει του αυριανού (31/08, 15.00) αγώνα με την Γεωργία, που θα αρχίσει σε λιγότερο από 20 ώρες, αν εξαιρέσουμε την μαγική, ανατριχιαστική στιγμή του κοινού εθνικού ύμνου (τον οποίο τραγούδησε ο ερμηνευτής Σταύρος Κωνσταντίνου χωρίς μουσική υπόκρουση), το παιχνίδι είχε ελάχιστες άλλες συγκινήσεις!

Πλάκα-πλάκα, αν υπάρχει μία ομάδα που εδώ στην Κύπρο, άνετα νιώθει ότι παίζει εντός έδρας αυτή είναι η Βοσνία Ερζεγοβίνη, οι φίλαθλοι της οποίας δημιουργούν κάθε μέρα και ακόμη πιο καυτή ατμόσφαιρα. Αλλα μην ξεφεύγουμε από το θέμα μας και το παιχνίδι της Ελλάδας, που ήταν φιλικό με όλη την σημασία της λέξης και από κάθε άποψη. Και θα είναι κάθε φορά που αυτές οι δύο χώρες θα συναντιούνται σε διεθνές επίπεδο. Ποιος Κύπριος και ποιος Έλληνας μπορεί να αισθανθεί ξένος στην πατρίδα μας και την μαρτυρική Μεγαλόνησο αντίστοιχα;

Αλλά συνάμα έδωσε στον ομοσπονδιακό τεχνικό την ευκαιρία να χαμογελάσει με αρκετά “takeaways” και ενδεχομένως να προβληματιστεί ακόμη περισσότερο με την «χτυπητή» πλέον αδυναμία της ελληνικής ομάδας στην συλλογή των «σκουπιδιών». Πέρα από το βασικό ζητούμενο που ήταν η νίκη, η οποία ήρθε εύκολα με 96-69.

Το ριμπάουντ, άλλωστε είναι γνωστό ότι αποτελεί περισσότερο θέμα διάθεσης και μαχητικότητας και λιγότερο ταλέντου και μεγέθους. Οπότε το ότι οι Κυπριοι κυριάρχησαν πλήρως (39-33 στο σύνολο και 15-8 στα επιθετικά) με πολύ κοντύτερο ρόστερ και ανεξάρτητα με το αν απουσίαζε ο “Greek Freak”, θα πρέπει να μας βάλει σε μία ακόμη μεγαλύτερη εγρήγορση.

Γιατί επί το πλείστον, οι διεθνείς δεν πάνε στην μπάλα για να την διεκδικήσουν! Αλλά αντίθετα περιμένουν να έρθει προς το μέρος τους για να πηδήξουν! Το ριμπάουντ και οι βολές μέχρι το 30ο λεπτό (γιατί στην 4η περίοδο είχαμε 11/12 και τελειώσαμε με το αδιάφορο 70%), ήταν τα μοναδικά μελανά σημεία της «επίσημης αγαπημένης» στο παιχνίδι που της χάρισε το 2-0 στον 3ο όμιλο και την διατήρησε αήττητη στην κορυφή της βαθμολογίας.

Κατά τα άλλα, η επιχείρηση απόκτησης ρυθμού για το σύνολο, αλλά και για όσους δεν είχαν παίξει πολύ ή καλά στην πρεμιέρα με την Ιταλία, ολοκλήρωθηκε με απόλυτα θετικό πρόσημο!

Και φυσικά είχε ως «τιμώμενο» πρόσωπο τον 20χρονο Αλέξανδρο Σαμοντούροβ, που γιόρτασε με τον καλύτερο τρόπο την ονομαστική εορτή: κάνοντας το ντεμπούτο του σε τελική φάση Eurobasket (ήταν ο μόνος DNP κόντρα στους «ατζούρι») και πλησιάζοντας το double double (12 πόντους, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1κόψιμο με 4/8 σουτ σε 27 λεπτά συμμετοχής0!

Διόλου άσχημα για τον “Σάμο”, που λογικά θα «έφαγε» το μπουγέλο του στα αποδυτήρια από τους «παλιούς» (το φατούρο του, πάντως, το «έφαγε» στο κέντρο του γηπέδου), όπως προανήγγειλε ο “Kill Bill” μιλώντας στο flash interview μετά το τέλος του αγώνα στην Δημόσια Τηλεόραση.

Ο “V-Span”, όμως, είδε και άλλα καλά που του έφτιαξαν την διάθεση και ήταν απόλυτα ικανοποιημένος μετά το ματς, δηλώντας ότι «έως τώρα, όλα πηγαίνουν κατ’ ευχήν»!

Κατά πρώτον τις 26 ασίστ έναντι μόλις 6 λαθών (με 17 τελικές και μόλις 2 χαμένες μπάλες στο 2ο μέρος), που είχαν ως αποτέλεσμα το πολύ υψηλό ποσοστό πίσω από τα 6,75 (45% με 13/29 τρίποντα) και κατά δεύτερον την σταθερή αμυντική αφοσίωση των διεθνών, που κράτησε το παθητικό μας για 2ο σερί ματς κάτω από τους 70 πόντους!

Σε ατομικό επίπεδο, ο Τάϊλερ Ντόρσεϊ και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης «ξεμπούκωσαν» για τα καλά με 18 πόντους και 14 πόντους αντίστοιχα και συνολικά 7/9 τρίποντα μαζί, ενώ πολύ αποτελεσματικός ήταν ο Μήτογλου με 18 και 6/8 σουτ.

Από τους έντεκα που πάτησαν παρκέ, ουδείς υστερήσας υπήρξε. Μεγάλη συνεισφορά στο αμυντικό κομμάτι αλλά και στην δημιουργία (από 5 ασίστ), είχαν οι Καλαϊτζάκης (9 πόντους, 2 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο) και Κατσίβελης (7 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα) που μοιράστηκαν τον χρόνο στον «άσο» μαζί με τον Τολιόπουλο (7 πόντους και 4 ασίστ, γιατί ο Σλούκας δεν χρειάστηκε να επιβαρυνθεί κι έπαιξε μόλις ένα πεντάλεπτο.

Συμπερασματικά, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επέδειξε την δέουσα σοβαρότητα και αξιοποίησε με τον καλύτερο τρόπο το bonus που του έδωσε το πρόγραμμα (από την στιγμή που νίκησε στην πρεμιέρα), ώστε να πάει με 2/2 στο ματς με την Γεωργία, που όλα δείχνουν ότι θα μας δώσει την ευκαιρία να «σφραγίσουμε» την πρόκριση και να κάνουμε το πιο αποφασιστικό βήμα για την πρωτιά του ομίλου.

Υγ.1: Αρχίζουν και ξεκαθαρίζουν τα πράγματα στον όμιλο. Αν η εύκολη νίκη της Ιταλίας, συνδαυστεί με επικράτηση της Βοσνίας Ερζεγοβίνης επί της Ισπανίας και με δική μας επί των Γεωργίας, τότε θα μας αρκεί μόνο νίκη των Βαλκάνιων και το τελευταίο ματς του ομίλου με την «φούρια ρόχα» θα είναι βαθμολογικά αδιάφορο.



Υγ.2: Από τις πρώτες ανταποκρίσεις μας από την Λεμεσό, έχουμε επισημάνει τις φιλότιμες και σε μεγάλο βαθμό αποτελεσματικές προσπάθειες των διοργανωτών να προσφέρουν τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίς, ωστόσο, το πρόβλημα του parking σε συνδυασμό με την προσέλευση και την αποχώρηση του κόσμου προς και από το γήπεδο είναι πολύ σοβαρό.

Υγ.3.: Λόγω έλλειψης επαρκών θέσεων parking, οι φίλαθλοι είναι αναγκασμένοι να παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους σε μία απόσταση 3 χιλιομέτρων από το γήπεδο (σε ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο) και εν συνεχεία, είτε να περπατήσουν έναν ανηφορικό δρόμο μέχρι τον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου, είτε να επιβιβαστούν σε πούλμαν για να φτάσουν στην μία και μοναδική είσοδο.

Υγ.4: Καταλαβαίνετε ότι αν καθυστερήσει ένα παιχνίδι να τελειώσει (γιατί τα εισιτήρια είναι ξεχωριστά για την κάθε αναμέτρηση και οι κερκίδες πρέπει να αδειάσουν για να ανοίξει η θύρα για το επόμενο ματς), προκαλείται σωνωστιστιμός και μεγάλες ουρές μέσα στην ζέστη. Το ίδιο και κατά την αποχώρηση...

