Ντόρσεϊ και Λαρεντζάκης τα... μπουμπούνισαν τα τρίποντα τους στο πρώτο δεκάλεπτο κόντρα στην Κύπρο.

Η Κύπρος μπήκε καλύτερα από την Ελλάδα στα πρώτα λεπτά, αλλά στη συνέχεια η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη πήρε τα ηνία. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ πέτυχε δύο τρίποντα στο πρώτο δεκάλεπτο απέναντι στην Κύπρο στο Eurobasket 2025, έχοντας οκτώ πόντους συνολικά, ενώ ένα τριποντάκι... έσταξε και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης. Το έχουν το τρίποντο και οι δύο τους και το έδειξαν.