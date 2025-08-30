Eurobasket 2025, Κύπρος - Ελλάδα: «Έβρεξε» τρίποντα από Ντόρσεϊ-Λαρεντζάκη (vid)

Νίκος Καρφής
Ντόρσεϊ
Ντόρσεϊ και Λαρεντζάκης τα... μπουμπούνισαν τα τρίποντα τους στο πρώτο δεκάλεπτο κόντρα στην Κύπρο.

Η Κύπρος μπήκε καλύτερα από την Ελλάδα στα πρώτα λεπτά, αλλά στη συνέχεια η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη πήρε τα ηνία. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ πέτυχε δύο τρίποντα στο πρώτο δεκάλεπτο απέναντι στην Κύπρο στο Eurobasket 2025, έχοντας οκτώ πόντους συνολικά, ενώ ένα τριποντάκι... έσταξε και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης. Το έχουν το τρίποντο και οι δύο τους και το έδειξαν.

     

