Eurobasket 2025, Κύπρος - Ελλάδα: «Έβρεξε» τρίποντα από Ντόρσεϊ-Λαρεντζάκη (vid)
Η Κύπρος μπήκε καλύτερα από την Ελλάδα στα πρώτα λεπτά, αλλά στη συνέχεια η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη πήρε τα ηνία. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ πέτυχε δύο τρίποντα στο πρώτο δεκάλεπτο απέναντι στην Κύπρο στο Eurobasket 2025, έχοντας οκτώ πόντους συνολικά, ενώ ένα τριποντάκι... έσταξε και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης. Το έχουν το τρίποντο και οι δύο τους και το έδειξαν.
BACK to BACK to BACK.— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 30, 2025
Umbrellas out, it's raining threes in Cyprus! ☔️#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/KdR0MrO7q2
