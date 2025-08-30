EuroBasket 2025: Η ερώτηση στον Σπανούλη που προκάλεσε παρεξήγηση στη συνέντευξη Τύπου
Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα της Εθνικής με την Κύπρο.
Συγκεκριμένα, ένα Γεωργιανός δημοσιογράφος απηύθυνε στον Βασίλη Σπανούλη την ερώτηση γιατί ο συνεργάτης του στη Μονακό, Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι, δεν βρίσκεται στο EuroBasket 2025 με την Εθνική Γεωργίας.
Ο ομοσπονδιακός τεχνικός απάντησε με εμφανή ενόχληση, ξεκαθαρίζοντας πως «και ο άλλος βοηθός μου, ο Καντζούρης δεν είναι εδώ. Κάποιος πρέπει να δουλεύει με την ομάδα, δεν γίνεται να λείπουν όλοι». Ο δημοσιογράφος αργότερα απολογήθηκε προς τα μέλη της ελληνικής αποστολής για τη συγκεκριμένη τοποθέτηση.
Το στιγμιότυπο στο 7:52
