Συγκεκριμένα, ένα Γεωργιανός δημοσιογράφος απηύθυνε στον Βασίλη Σπανούλη την ερώτηση γιατί ο συνεργάτης του στη Μονακό, Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι, δεν βρίσκεται στο EuroBasket 2025 με την Εθνική Γεωργίας.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός απάντησε με εμφανή ενόχληση, ξεκαθαρίζοντας πως «και ο άλλος βοηθός μου, ο Καντζούρης δεν είναι εδώ. Κάποιος πρέπει να δουλεύει με την ομάδα, δεν γίνεται να λείπουν όλοι». Ο δημοσιογράφος αργότερα απολογήθηκε προς τα μέλη της ελληνικής αποστολής για τη συγκεκριμένη τοποθέτηση.