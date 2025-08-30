Ντόρσεϊ: «Δεν ήμουν όπως έπρεπε στο προηγούμενο παιχνίδι, αλλά βρήκα ρυθμό»
Η Εθνική έκανε το 2-0 στον Γ’ όμιλο του EuroBasket 2025 μετά τη νίκη επί της Κύπρου και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ γέμισε τη στατιστική του με 18 πόντους, δύο ασίστ και ένα ριμπάουντ.
Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, ο διεθνής γκαρντ επισήμανε: «Βρήκαμε ρυθμό, κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε το 2-0, αλλά το αυριανό παιχνίδι έρχεται γρήγορα και θα αντιμετωπίσουμε μια πολύ καλή ομάδα. Είμαστε έτοιμοι πνευματικά, θα πρέπει να προσέξουμε τις λεπτομέρειες, η Γεωργία είναι ομάδα που έχει και μέγεθος και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.
Θα έχουμε ενέργεια γιατί ξεκουράστηκαν και παίκτες σήμερα. Θα δούμε βίντεο, γιατί στα συνεχόμενα παιχνίδια παίζει ρόλο η ενέργεια. Έτσι είναι το μπάσκετ. Προσωπικά δεν ήμουν εκεί στο προηγούμενο παιχνίδι όπως έπρεπε, αλλά σήμερα βρήκα ρυθμό. Ήμασταν καλοί στα δύο πρώτα παιχνίδια και έτσι πρέπει να συνεχίσουμε και στα επόμενα».
