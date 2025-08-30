Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, μίλησε στο EuroBasket Live by Novibet, τόσο για το παιχνίδι με την Κύπρο, όσο και για αυτό που έρχεται για την Ελλάδα απέναντι στην Γεωργία.

Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης μίλησε στο EuroBasket Live by Novibet, με τον διεθνή γκαρντ να στέκεται στο πρόβλημα που θα πρέπει να προσέξει η Εθνική μας στο ματς με την Γεωργία (31/8, 15:00) για το Eurobasket 2025.

Αναλυτικά τα όσα είπε στο EuroBasket Live by Novibet:

Για το ματς με την Κύπρο:

«Κρατάμε το θετικό αποτέλεσμα. Πήραμε τη νίκη, είμαστε στο 2-0 και καταφέραμε να ξεκουράσουμε τον Γιάννη, τον Παπανικολάου και τον Σλούκα. Καναμε ένα καλό παιχνίδι, δοκιμάσαμε διαφορετικά σχήματα, πεντάδες και διαφορετικά πραγματάκια που θα μας βοηθήσουν και στην συνέχεια. Αξίζουν συγχαρητήρια και στην Κύπρο που παρουσιάστηκε αρκετά καλή. Έπαιξαν σκληρά και έχουν καλούς παίκτες, κυρίως στα γκαρντ. Κρατάμε το θετικό αποτέλεσμα και προχωράμε γιατί έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι με την Γεωργία».

Για το παιχνίδι που ακολουθεί με την Γεωργία:

«Είναι πολύ σκληρή ομάδα. Έχουν παίκτες όπως ο Σενγκέλια, ο Μαμουκελασβίλι, ο Σερμαντίνι, ο Μπιτάτζε.Παίζουν σκληρά και χρόνια μαζί. Πάνε σε όλα τα ριμπάουντ. Εμείς σε όλη την προετοιμασία έχουμε θέμα στα ριμπάουντ, οπότε πρέπει να προσέξουμε αυτό αύριο και πιστεύω πως θα εμφανιστούμε 100% έτοιμοι για να πάρουμε μια νίκη».