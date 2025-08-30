Έλληνες και Κύπριοι τραγούδησαν μαζί τον εθνικό ύμνο πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης. που είχε πάνω απ' όλα συμβολικό χαρακτήρα.

Η μέρα που η Ελλάδα και η Κύπρος άκουσαν μαζί τον κοινό εθνικό ύμνο έφτασε!

Μεγάλες στιγμές έζησαν όσοι βρέθηκαν στο «Σπύρος Κυπριανού» για την αναμέτρηση της Κύπρου με την Ελλάδα στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του τρίτου ομίλου στο EuroBasket 2025.

Έλληνες και Κύπριοι ενώθηκαν με μία φωνή και τραγούδησαν μαζί τον εθνικό ύμνο προσφέροντας μία πολύ συγκινητική στιγμή, ενώ μάλιστα έγινε σε live εκτέλεση.