EuroBasket 2025, Εθνική ομάδα: Η ανατριχιαστική στιγμή που Έλληνες και Κύπριοι τραγουδούν μαζί τον εθνικό ύμνο! (vid)
Η μέρα που η Ελλάδα και η Κύπρος άκουσαν μαζί τον κοινό εθνικό ύμνο έφτασε!
Μεγάλες στιγμές έζησαν όσοι βρέθηκαν στο «Σπύρος Κυπριανού» για την αναμέτρηση της Κύπρου με την Ελλάδα στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του τρίτου ομίλου στο EuroBasket 2025.
Έλληνες και Κύπριοι ενώθηκαν με μία φωνή και τραγούδησαν μαζί τον εθνικό ύμνο προσφέροντας μία πολύ συγκινητική στιγμή, ενώ μάλιστα έγινε σε live εκτέλεση.
Το βίντεο
🇨🇾🤝🇬🇷— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 30, 2025
Greeks and Cypriots singing their national anthem together.#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/dHOesi90IF
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.