Χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο θα αντιμετωπίσει η Εθνική Ελλάδας την Κύπρο για την 2η αγωνιστική του Eurobasket 2025.

Ήταν αναμενόμενο ότι ο Βασίλης Σπανούλης θα έκανε rotation στην αναμέτρηση με την Κύπρο. Όπερ και εγένετο.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΟΚ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα μείνει εκτός από την αναμέτρηση της 2ης αγωνιστικής του Γ' Ομίλου προκειμένου να πάρει και τις απαραίτητες ανάσες.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ του NBA προέρχεται από την εξαιρετική του εμφάνιση απέναντι στην Ιταλία, όταν και σημείωσε 31 πόντους.

Φυσικά υπολογίζεται κανονικά για το παιχνίδι με την Γεωργία το μεσημέρι της Κυριακής (31/8) στο κλειστό «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό.

Το τζάμπολ του αγώνα με την Κύπρο θα δοθεί στις 18:15 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ-1 και το Novasports Start και με live coverage από το Gazzetta.