Ο Ντίνος Μήτογλου μετά τη νίκη της Ελλάδας κόντρα στην Κύπρο μίλησε στην εκπομπή «EuroBasket Live by Novibet» του Gazzetta και σχολίασε την επιλογή της Εθνικής να κάνει είσοδο με... ΛΕΞ!

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ: Γιάννης Σταυρουλάκης

Η Εθνική, δίχως να θέλξει με την απόδοσή της, επικράτησε της Κύπρου με 69-96 και έκανε το 2-0 στον Γ’ όμιλο του EuroBasket 2025.

Η «γαλανόλευκη» παρατάχθηκε χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, προκειμένου να μην επιβαρυνθεί ενόψει του αυριανού back-to-back αγώνα με τη Γεωργία (31/8, 15:00).

Ο Ντίνος Μήτογλου ήταν εκ των πρωταγωνιστών της αναμέτρησης. Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού συνέχισε τις επιδραστικές εμφανίσεις φορώντας τη φανέλα με το εθνόσημο συγκεντρώνοντας 18 πόντους μαζί με 3 ριμπάουντ με 1 ασίστ σε κάτι λιγότερο από 17 λεπτά συμμετοχής. Μετά το φινάλε της αναμέτρησης, ο Μήτογλου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «EuroBasket Live by Novibet» του Gazzetta για την αναμέτρηση απέναντι στην Γεωργία που ακολουθεί, ενώ έκανε και το σχόλιό του για τον... ΛΕΞ, με του οποίου τα τραγούδια κάνει πλέον την είσοδό της η Εθνική (Αλήτικη Αγάπη και Point Black)!

🇬🇷🙌 Οι δηλώσεις του Ντίνου Μήτογλου στο Gazzetta. pic.twitter.com/RcXKEiKZiM August 30, 2025

Αναλυτικά

Για το ποιος έχει δώσει την... εντολή να παίζει ΛΕΞ πριν τα ματς της Εθνικής: «Δεν πιστεύω ότι έχει πει κάποιος παίκτης από εμάς να βάλουν ΛΕΞ, αλλά σίγουρα το τραγούδι αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, εμένα μ' αρέσει. Πιστεύω και σε πολλούς ακόμα συμπαίκτες μου. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι για την επιλογή του DJ».

Για το τι κρατάει η Εθνική από τη νίκη κόντρα στην Κύπρο: «Κρατάμε ότι είχαμε μία βελτιωμένη εικόνα. Να πω συγχαρητήρια και στην Κύπρο και στους παίκτες. Και γενικά και στους συμπαίκτες μου όλους, γιατί παρουσιάσαμε μία εικόνα που δείχνουμε ότι είμαστε μία πάρα πολύ καλή ομάδα. Σε λιγότερο από 24 ώρες έχουμε ένα πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι, πρέπει να ξεκουράσουμε τους εαυτούς μας και να είμαστε έτοιμοι για ένα πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι».

Για το αν γίνεται αντιληπτή η βελτίωση μετά από κάθε ματς: «Ακριβώς. Γι' αυτό είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βελτιωνόμαστε σε κάθε παιχνίδι».

Για το παιχνίδι κόντρα στην Γεωργία που ακολουθεί: «Είναι ένα πάρα πολύ physical παιχνίδι γενικά. Έχουν πάρα πολύ ποιότητα και στους ψηλούς, ειδικά στους ψηλούς τους, αλλά και στους γκαρντ τους. Γενικά είναι μία από τις πιο σκληροτράχηλες και πάρα πολύ δυνατές ομάδες που δεν τα βάζει κάτω και σίγουρα θα έχει ένα έξτρα motivation σήμερα, από σήμερα που έχασαν για αύριο και θα θέλουν να επανορθώσουν, οπότε θα το έχουμε και εμείς στο μυαλό μας αυτό».