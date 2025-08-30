EuroBasket 2025, Βοσνία: Πάρτι με καπνογόνα από τους Βόσνιους έξω από το «Σπύρος Κυπριανού» (vid)
Αποστολή στη Λεμεσό: Νίκος Ράπτης
Το παιχνίδι της Βοσνίας με την Ισπανία είναι αυτό που κλείνει τη 2η αγωνιστική για το EuroBasket 2025 στον όμιλο της Λεμεσού, με τους Βόσνιους να έχουν στήσει το δικό τους πάρτι έξω από το «Σπύρος Κυπριανού».
Οι Βόσνιοι ξεκίνησαν το τραγούδι λίγο πριν μπουν στο γήπεδο και έδωσαν διαφορετικό χρώμα, αμέσως μετά το ιστορικό παιχνίδι της Ελλάδας με την Κύπρο.
Μάλιστα άναψαν και αρκετά καπνογόνα, δημιουργώντας εξαιρετική ατμόσφαιρα και αναμένεται να στηρίξουν την εθνική τους στο κρίσιμο ματς με τους Ισπανούς (21:30, Live στο Gazzetta).
EuroBasket 2025: Το πάρτι των Βόσνιων έξω από το «Σπύρος Κυπριανού»
🇧🇦🔥 Τι ΠΑΡΤΑΡΑ έχουν φτιάξει οι Βόσνιοι στο «Σπύρος Κυπριανού»; pic.twitter.com/CSU6bSKTmY— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 30, 2025
