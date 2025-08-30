Σπανούλης: «Πολύ όμορφο που όλοι τραγούδησαν τον Εθνικό Υμνο, τυχεροί που ζήσαμε αυτή τη στιγμή»

O Bασίλης Σπανούλης στάθηκε στον κοινό Εθνικό Ύμνο Ελλάδας και Κύπρου.

Η Εθνική, δίχως να θέλξει με την απόδοσή της, επικράτησε της Κύπρου με 69-96 και έκανε το 2-0 στον Γ’ όμιλο του EuroBasket 2025, πριν από το ματς με τη Γεωργία (31/8, 15:00). O Bασίλης Σπανούλης μετά το τέλος του ματς στη συνέντευξη Τύπου και αναφέρθηκε στο επόμενο ματς με την Γεωργία, αλλά και στον Εθνικό Ύμνο πριν το ματς.

«Ήταν ένα ιστορικό παιχνίδι, πρώτη φορά στην ιστορία του Eurobasket που ακούμε έναν κοινό εθνικό ύμνο. Είναι τεράστια στιγμή για όλους τους Έλληνες. Στο ματς, αν εξαιρέσουμε τα πρώτα λεπτά που ήμασταν χαλαροί, στη συνέχεια παίξαμε εξαιρετικά και είδαμε τα πράγματα που θέλαμε», ανέφερε αρχικά.

Για την Γεωργία είπε:«Εμείς έχουμε το δικό μας αγωνιστικό στυλ. Σεβόμαστε τη Γεωργία, όπως κάθε αντίπαλο. Πρώτη φορά παίζουμε στις 15:00, θα πρέπει να ξεκουραστούμε και να προετοιμαστούμε όσο καλύτερα μπορούμε, ώστε να είμαστε έτοιμοι, απόλυτα συγκεντρωμένοι και να πάρουμε τη νίκη».

Όλα είναι σημαντικά για το ματς με τη Γεωργία. Πρέπει να βελτιωθούμε μέσα στο τουρνουά, αυτός είναι ο στόχος, όπως και να παίρνουμε αποτελέσματα. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το δυναμικό παιχνίδι της Γεωργίας και να πάμε καλύτερα στα ριμπάουντ. Γιατί έχουμε τα κορμιά για τα ριμπάουντ, είναι θέμα συνήθειας».

Στη συνέχεια τόνισε: «Τα τετ-α-τετ που έχω με τους παίκτες δεν είναι μόνο το προπονητικό μου στυλ. Είμαι έτσι και σαν άνθρωπος, θέλω να είμαι κοντά στους ανθρώπους μου. Είμαι ανοιχτός πάντα στο να συζητήσουμε και να τους ακούσω. Έχουμε πολύ καλή επικοινωνία».

Για τον κοινό Εθνικό Ύμνο: «Ένιωσα περηφάνια. Ήταν πολύ όμορφο που όλοι τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο και είμαστε πολύ τυχεροί που ζήσαμε αυτή τη στιγμή. Είμαστε περήφανοι, αγαπάμε την πατρίδα μας, παίζουμε για την χώρα μας, είμαστε όλοι ενωμένοι και θέλουμε να κάνουμε όλους τους Έλληνες περήφανους».