Την απόκτηση του Αμίν Νούα από τον Άρη είναι έτοιμη να υλοποιήσει η Μάλαγα ενισχύοντας το ρόστερ της εν όψει της νέας σεζόν.

Αποφασισμένη να ολοκληρώσει άμεσα το deal και να αποκτήσει από τον Άρη τον Αμίν Νούα είναι η Μαλαγα! Σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο Εμίλιο Φερνάντες η ομάδα της Ανδαλουσίας, μετά τον Γουίλι Ερνανγκόμεθ κινείται αστραπιαία για να αποκτήσει και τον Γάλλο φόργουορντ του Άρη.

Ο Αμίν Νούα (29χρ., 2.03) θεωρείται ιδανική επιλογή για να ενισχυθεί η γραμμή των ψηλών της Μάλαγα και γι' αυτό κινούνται άμεσα οι άνθρωποι της ισπανικής ομάδας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η συμφωνία.

Την περσινή σεζόν ο Γάλλος φόργουορντ είχε με τον Άρη 9.6 πόντους μέσο όρο και 4.1 ριμπάουντ στο EuroCup, ενώ συνολικά αποτελούσε έναν βασικό πυλώνα στο παιχνίδι της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Η ρήτρα αποδέσμευσης που είχε ο Αμίν Νουά για να αγωνιστεί σε ομάδα της Euroleague ήταν ύψους 250.000 ευρώ και αυτή έληξε στις 15 Ιουλίου. Ωστόσο, με βάση τον σχεδιασμό της ομάδας για τη νέα χρονιά δεν έχει χώρο και γι' αυτό βρίσκεται στην αγορά και η Μάλαγα φρόντισε να κινηθεί γρήγορα για να τον αποκτήσει.