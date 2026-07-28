Τολιόπουλος: «Με τον Σπανούλη θέλουμε να κερδίζουμε»

Ο Βασίλης Τολιόπουλος στις πρώτες του δηλώσεις έδωσε το στίγμα του για τον Άρη, αλλά και τη συνεργασία του με τον Βασίλη Σπανούλη.

Στη Θεσσαλονίκη και τον Άρη επέστρεψε έπειτα από έναν χρόνο ο Βασίλης Τολιόπουλος και στις πρώτες του δηλώσεις αναφέρθηκε στην παρουσία του στην ομάδα, τη συνεργασία με τον προπονητή Βασίλη Σπανούλη και τον κόσμο. Οι «κίτρινοι» δημοσίευσαν ένα βίντεο με τις δηλώσεις του διεθνή γκαρντ που επέστρεψε στο σπίτι του!

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που επέστρεψα στον Άρη και στη Θεσσαλονίκη. Πραγματικά νιώθω τεράστια χαρά και εύχομαι μια χρονιά γεμάτη υγεία και πολλές επιτυχίες για την ομάδα. Το νιώθω σαν το σπίτι μου πλέον στον Άρη. Είναι η ομάδα που θα έχω περάσει τα περισσότερα χρόνια μαζί, ο κόσμος που έχω δεθεί περισσότερο απ’ όλους, οπότε πραγματικά νιώθω πάρα πολύ οικεία και σαν το σπίτι μου δήλωσε αρχικά ο Βασίλης Τολιόπουλος.

Και συνέχισε: «Σίγουρα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα σε σχέση τόσο με το 2019, όσο και με την προηγούμενη τριετία. Η ομάδα κάθε χρόνο ανεβαίνει πολλά σκαλοπάτια στο τι επίπεδο βρίσκεται σε όλους τους τομείς. Χαίρομαι που βρίσκομαι ξανά εδώ για να ζήσω τη νέα εποχή της ομάδας, όπου πιστεύω πως όλα θα είναι πιο εύκολα και θα είμαστε και πιο ανταγωνιστικοί σε όλα τα πρωταθλήματα».

Για τον Βασίλη Σπανούλη και τη συνεργασία τους στον Άρη, είπε: «Ξέρουμε και οι δύο ότι είχαμε εξαιρετική συνεργασία στην Εθνική. Ο κόουτς Σπανούλης είναι ένας πολύ δίκαιος κόουτς. Ξέρουμε ότι θέλει να κερδίζει, το ίδιο και εγώ. Περιμένω να έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία και είμαι σίγουρος γι’ αυτό».

Τέλος, για τον κόσμο του Άρη, υπογράμμισε: «Τους περιμένουμε όλους στο γήπεδο. Ανυπομονώ να ξαναζήσω την ατμόσφαιρα του γηπέδου. Να ξέρουν ότι θα δίνουμε το 1000% ως ομάδα για να παίρνουμε τη νίκη σε κάθε αγώνα. Θα βλέπουν 12 παίκτες που πραγματικά θα θέλουν να κερδίσουν».



