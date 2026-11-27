Η παρουσίαση του προπονητικού κέντρου του ΠΑΟΚ (vid)
Ακριβώς ένα χρόνο μετά την αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ, η ομάδα μπαίνει στο υπερσύγχρονο προπονητικό κέντρο, το οποίο άνοιξε τις πόρτες του σήμερα και δημιουργήθηκε μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, από τον Τέλη Μυστακίδη.
Με αφορμή το συγκεκριμένο πολύ σημαντικό γεγονός, η ΚΑΕ ετοίμασε ένα ξεχωριστό βίντεο παρουσίασης των εντυπωσιακών εγκαταστάσεων, χρησιμοποιώντας την ατάκα... ορόσημο του ιδιοκτήτη, στη μοναδική δημόσια τοποθέτηση του ως τώρα, λίγες ημέρες μετά την ανάληψη της ηγεσίας. Στο ίδιο βίντεο, υπάρχει και μία ανάλογη τοποθέτηση του Αντρέα Τρινκιέρι, στην αρχή της σεζόν, επίσης στο ίδιο μήκος κύματος.
Δείτε το σχετικό βίντεο:
Δείτε ΕπίσηςΠαίξε δωρεάν στο Gazzetta Games
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.