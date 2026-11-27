Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ετοίμασε ένα ιδιαίτερο βίντεο παρουσίασης του προπονητικού κέντρου, χρησιμοποιώντας μια ατάκα-οδηγό από τον Τέλη Μυστακίδη.

Ακριβώς ένα χρόνο μετά την αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ, η ομάδα μπαίνει στο υπερσύγχρονο προπονητικό κέντρο, το οποίο άνοιξε τις πόρτες του σήμερα και δημιουργήθηκε μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, από τον Τέλη Μυστακίδη.

Με αφορμή το συγκεκριμένο πολύ σημαντικό γεγονός, η ΚΑΕ ετοίμασε ένα ξεχωριστό βίντεο παρουσίασης των εντυπωσιακών εγκαταστάσεων, χρησιμοποιώντας την ατάκα... ορόσημο του ιδιοκτήτη, στη μοναδική δημόσια τοποθέτηση του ως τώρα, λίγες ημέρες μετά την ανάληψη της ηγεσίας. Στο ίδιο βίντεο, υπάρχει και μία ανάλογη τοποθέτηση του Αντρέα Τρινκιέρι, στην αρχή της σεζόν, επίσης στο ίδιο μήκος κύματος.

Δείτε το σχετικό βίντεο: