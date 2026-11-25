Η υπόθεση του Τζάστιν Άντερσον, μπαίνει στην τελική ευθεία για τον ΠΑΟΚ, με τον Αμερικανό να αναμένεται να λύσει το συμβόλαιο του με τη Ντουμπάι.

Ο ΠΑΟΚ έχει «κλειδώσει» την περίπτωση του Τζάστιν Άντερσον, για την ενίσχυση του μετά το σοβαρό τραυματισμό του Τσέντι Όσμαν, κοιτώντας όχι μόνο την άμεση κάλυψη της θέσης, αλλά βλέποντας και μακροπρόθεσμα, με τα χαρακτηριστικά του παίκτη, να φαίνεται ότι ταιριάζουν πολύ και όταν επιστρέψει από τον τραυματισμό του ο Τούρκος.

Η συγκεκριμένη περίπτωση είναι στο τελικό της στάδιο και είναι αρκετά πιθανό μέχρι το τέλος της εβδομάδας, να υπάρξει οριστική εξέλιξη, με τον Άντερσον και την πλευρά του, να έχουν αναλάβει το διαδικαστικό κομμάτι της λύσης της συνεργασίας με την Ντουμπάι.

Ο σύλλογος από τα ΗΑΕ, υποδέχεται απόψε την Παρτιζάν για τη Euroleague, μετά το μεταξύ τους ντέρμπι για την ΑΒΑ Liga την Κυριακή στο Βελιγράδι, ο Άντερσον έχει αφήσει πίσω τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε στην αρχή της σεζόν και έχει επιστρέψει σε φουλ πρόγραμμα, με τον Τσάβι Πασκουάλ να μην τον έχει στο ροτέισον του έκτοτε.

Όσον αφορά την προφορική συμφωνία του ΠΑΟΚ με τον παίκτη, όλα δείχνουν ότι αυτή αφορά, για συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028, ένα ακόμα δείγμα της μακροχρόνιας λογικής με την οποία λειτουργούν στον ΠΑΟΚ, έχοντας μπροστά τους και την προοπτική της άμεσης εξασφάλισης του franchise της Euroleague.