Καρδίτσα- Κολοσσός 81-65: Καθολική υπεροχή και εύκολη επικράτηση για τους Θεσσαλούς

Θοδωρής Σανιδάς

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Η Καρδίτσα επέβαλε το ρυθμό της και δεν άφησε περιθώρια στον Κολοσσό να διεκδικήσει τη νίκη σε ένα εύκολο για εκείνη απόγευμα στο «Γιάννης Μπουρούσης».

Επιβλητική νίκη πέτυχε η Καρδίτσα, την τρίτη της στο πρωτάθλημα της GBL, απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου για την 5η αγωνιστική.

Στο Κλειστό Γυμναστήριο «Γιάννης Μπουρούσης» οι γηπεδούχοι είχαν την υπεροχή σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και έχοντας ως μεγάλους πρωταγωνιστές τον Φράνσις (8 πόντους, 9 ριμπάουντ) και τους Πετρόπουλο, Τζάκσον, Τέρνερ και Μακ Ρέϊ, που σημείωσαν και οι τέσσερις από 13 πόντους, έφτασαν σε μια άνετη επικράτηση με σκορ 81-65.

Αυτή ήταν η τρίτη εντός έδρας νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια για την Καρδίτσα που δείχνει στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος να αξιοποιεί και τον παράγοντα της έδρας.

Ο αγώνας:

Στο πρώτο- αρκετά physical- δεκάλεπτο η γηπεδούχος Καρδίτσα είχε την υπεροχή και κατάφερε σταδιακά να επιβάλει το ρυθμό της, να περάσει μπροστά στο μσκορ και να χτίσει μια μικρή διαφορά. Η περίοδος έληξε με την ομάδα του κόουτς Παπανικολόπουλου να προηγείται με +6 (24-18) απέναντι στους μπερδεμένους επιθετικά και αμυντικά Ροδίτες.

Η πολύ κακή εικόνα του -αρκετά άστοχου ακόμα και σε θεωρητικά εύκολα σουτ- Κολοσσού εντάθηκε τη δεύτερη περίοδο, με σημαντικό πρόβλημα να εντοπίζεται και στον έλεγχο των ριμπάουντ, όπου η Καρδίτσα υπερείχε κατά κράτος (24-13 στην ανάπαυλα).

 

Με αρκετούς διακριθέντες, προεξάρχοντος των Μακ Ρεϊ και Πετρόπουλου των 8 πόντων έκαστος, και φυσικά σημαντικές βοήθειες από τον πάγκο, η θεσσαλική ομάδα έκλεισε το ημίχρονο του αγώνα προηγούμενη με διαφορά 15 πόντων (46-31).

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τον κόουτς Λυκογιάννη να δοκιμάζει αλλαγές σε πρόσωπα και σχήματα, όμως οι νησιώτες παρέμεναν αρκετά πολύ άστοχοι και χωρίς επιθετικό ρυθμό, με αποτέλεσμα η διαφορά να ανεβαίνει συνεχώς και να φτάνει στη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου στο +19.

Με μοναδική εξαίρεση τον Άπσον και κάποια ξεσπάσματα των Γουίλις και Μάνιον, τα «βαριά χαρτιά» των Ροδιτών έμειναν σε... χαμηλές πτήσεις, με αποτέλεσμα οι φιλοξενούμενοι να ξεμένουν από λύσεις.

Στο τέταρτο δεκάλεπτο δεν άλλαξε κάτι, με την Καρδίτσα να μην αφήνει σε καμία περιθώρια στον Κολοσσό να επιστρέψει στο ματς και εν τέλει να ολοκληρώνει μια άνετη επικράτηση με σκορ 81-65.

Τα δεκάλεπτα: 24-18, 46-31, 63-44, 81-65

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Επέβαλε το ρυθμπό της σχεδόν απ' το ξεκίνημα και δεν άφησε σε καμία στιγμή περιθώριο στον αντίπαλο της να επιστρέψει στο ματς.

MVP O… Ανδρέας Πετρόπουλος (13 πόντους, 3/4 τρίποντα) πρώτος μεταξύ αρκετών διακριθέντων γιατί έβαλε σημαντικά σουτ την ώρα που το παιχνίδι ακόμα παιζόταν.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο Μακ Ρέϊ (13 πόντοι) ήταν ο κορυφαίος στο πρώτο μέρος.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Ο Άπσον (12 πόντους, 3 ριμπάουντ) ήταν ίσως ο μοναδικός διακριθέντας από πλευράς φιλοξενουμένων για όσο είχε ανάσες.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Σι Τζέι Χάρις έμεινε πολύ μακριά απ' τον καλό του εαυτό και δεν μπόρεσε σε κανένα σημείο του παιχνιδιού να βοηθήσει τον Κολοσσό.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... 53% στο τρίποντο σούταρε η Καρδίτσα (8/15) σε αντίθεση με το μόλις 23% του Κολοσσού (7/31).

ASK KarditsaFG2P FG3P FGFTREBDEFENSIVE / OTHERFOULS / PERFORMANCE
#PlayersPOSMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTTOSTLBLKBLKRPFFls on+/-Index
STARTERS
0K. JACKSONPG29:56132/1020%0/60%2/450%7/887%11252102251610
1J. TURNERSG26:20135/1050%4/850%1/250%2/2100%05522000421413
2K. MOOREPF24:3262/366%2/366%0/00%2/2100%224220002199
9A. PETROPOULOSSF22:41135/862%2/450%3/475%0/00%11212001301311
33F. OKOROC19:2462/450%2/450%0/00%2/2100%1560011111-512
BENCH
6M. PASAGIANNISPG0:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000000
7J. McRAESF18:37134/850%4/757%0/10%5/771%011210002539
8N. GKIKAS (C)PG18:3652/450%1/250%1/250%0/00%033300002259
10J. FRANCISC20:3683/560%3/560%0/00%2/2100%27901110142116
11K. BILALISPG3:5010/00%0/00%0/00%1/250%0000000011-30
12K. KABOURIDISPF1:1231/1100%0/00%1/1100%0/00%0000000000-13
17A. ROUMOGLOUPG14:1600/20%0/10%0/10%0/00%022100104082
TEAM / COACH35800
TOTAL2008126/5547%18/4045%8/1553%21/2584%10324216103342221102
TEAM STATISTICS:
Points from turnovers: 11 | Points in the paint: 28 | Second chance points: 11 | Fast break points: 0 | Bench points: 30 | Biggest Lead: 23 | Biggest Scoring Run: 8
Kolossos H Hotels CollectionFG2P FG3P FGFTREBDEFENSIVE / OTHERFOULS / PERFORMANCE
#PlayersPOSMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTTOSTLBLKBLKRPFFls on+/-Index
STARTERS
2P. WILLISPG24:2083/933%1/333%2/633%0/00%0442111013-109
5E. MANJON-VAN EWYKPG25:52114/757%4/757%0/00%3/3100%3141111025-414
9D. UPSONC23:16125/955%5/955%0/00%2/366%2131301233-99
21G. KAMBERIDIS (C)SF24:3093/837%1/1100%2/728%1/1100%0110020021-117
33J. BARNETTPF23:2193/1030%1/520%2/540%1/1100%2131001022-87
BENCH
4Z. KARAMPELASPG9:2231/520%1/1100%0/40%1/250%0112000011-21
7N. TSIAKMASPG9:3600/30%0/10%0/20%0/00%1121200101-13-2
13A. KALAITZAKISPG3:1700/10%0/00%0/10%0/00%011000002010
14V. CHRISTIDISC8:2600/00%0/00%0/00%0/00%0222000030-24
22C. HARRISSG17:0021/520%1/333%0/20%0/00%0110000030-7-1
34J. KREUSERPF31:00113/837%2/450%1/425%4/580%0551100026-1510
TEAM / COACH21301
TOTAL2006523/6535%16/3447%7/3122%12/1580%102030118443222261
TEAM STATISTICS:
Points from turnovers: 15 | Points in the paint: 30 | Second chance points: 4 | Fast break points: 6 | Bench points: 16 | Biggest Lead: 4 | Biggest Scoring Run: 5

@Photo credits: INTIME
     

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