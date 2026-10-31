Η Καρδίτσα επέβαλε το ρυθμό της και δεν άφησε περιθώρια στον Κολοσσό να διεκδικήσει τη νίκη σε ένα εύκολο για εκείνη απόγευμα στο «Γιάννης Μπουρούσης».

Επιβλητική νίκη πέτυχε η Καρδίτσα, την τρίτη της στο πρωτάθλημα της GBL, απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου για την 5η αγωνιστική.

Στο Κλειστό Γυμναστήριο «Γιάννης Μπουρούσης» οι γηπεδούχοι είχαν την υπεροχή σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και έχοντας ως μεγάλους πρωταγωνιστές τον Φράνσις (8 πόντους, 9 ριμπάουντ) και τους Πετρόπουλο, Τζάκσον, Τέρνερ και Μακ Ρέϊ, που σημείωσαν και οι τέσσερις από 13 πόντους, έφτασαν σε μια άνετη επικράτηση με σκορ 81-65.



Αυτή ήταν η τρίτη εντός έδρας νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια για την Καρδίτσα που δείχνει στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος να αξιοποιεί και τον παράγοντα της έδρας.

Ο αγώνας:



Στο πρώτο- αρκετά physical- δεκάλεπτο η γηπεδούχος Καρδίτσα είχε την υπεροχή και κατάφερε σταδιακά να επιβάλει το ρυθμό της, να περάσει μπροστά στο μσκορ και να χτίσει μια μικρή διαφορά. Η περίοδος έληξε με την ομάδα του κόουτς Παπανικολόπουλου να προηγείται με +6 (24-18) απέναντι στους μπερδεμένους επιθετικά και αμυντικά Ροδίτες.

Η πολύ κακή εικόνα του -αρκετά άστοχου ακόμα και σε θεωρητικά εύκολα σουτ- Κολοσσού εντάθηκε τη δεύτερη περίοδο, με σημαντικό πρόβλημα να εντοπίζεται και στον έλεγχο των ριμπάουντ, όπου η Καρδίτσα υπερείχε κατά κράτος (24-13 στην ανάπαυλα).

Με αρκετούς διακριθέντες, προεξάρχοντος των Μακ Ρεϊ και Πετρόπουλου των 8 πόντων έκαστος, και φυσικά σημαντικές βοήθειες από τον πάγκο, η θεσσαλική ομάδα έκλεισε το ημίχρονο του αγώνα προηγούμενη με διαφορά 15 πόντων (46-31).



Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τον κόουτς Λυκογιάννη να δοκιμάζει αλλαγές σε πρόσωπα και σχήματα, όμως οι νησιώτες παρέμεναν αρκετά πολύ άστοχοι και χωρίς επιθετικό ρυθμό, με αποτέλεσμα η διαφορά να ανεβαίνει συνεχώς και να φτάνει στη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου στο +19.

Με μοναδική εξαίρεση τον Άπσον και κάποια ξεσπάσματα των Γουίλις και Μάνιον, τα «βαριά χαρτιά» των Ροδιτών έμειναν σε... χαμηλές πτήσεις, με αποτέλεσμα οι φιλοξενούμενοι να ξεμένουν από λύσεις.

Στο τέταρτο δεκάλεπτο δεν άλλαξε κάτι, με την Καρδίτσα να μην αφήνει σε καμία περιθώρια στον Κολοσσό να επιστρέψει στο ματς και εν τέλει να ολοκληρώνει μια άνετη επικράτηση με σκορ 81-65.

Τα δεκάλεπτα: 24-18, 46-31, 63-44, 81-65

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Επέβαλε το ρυθμπό της σχεδόν απ' το ξεκίνημα και δεν άφησε σε καμία στιγμή περιθώριο στον αντίπαλο της να επιστρέψει στο ματς.

MVP O… Ανδρέας Πετρόπουλος (13 πόντους, 3/4 τρίποντα) πρώτος μεταξύ αρκετών διακριθέντων γιατί έβαλε σημαντικά σουτ την ώρα που το παιχνίδι ακόμα παιζόταν.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο Μακ Ρέϊ (13 πόντοι) ήταν ο κορυφαίος στο πρώτο μέρος.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Ο Άπσον (12 πόντους, 3 ριμπάουντ) ήταν ίσως ο μοναδικός διακριθέντας από πλευράς φιλοξενουμένων για όσο είχε ανάσες.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Σι Τζέι Χάρις έμεινε πολύ μακριά απ' τον καλό του εαυτό και δεν μπόρεσε σε κανένα σημείο του παιχνιδιού να βοηθήσει τον Κολοσσό.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... 53% στο τρίποντο σούταρε η Καρδίτσα (8/15) σε αντίθεση με το μόλις 23% του Κολοσσού (7/31).

ASK Karditsa FG 2P FG 3P FG FT REB DEFENSIVE / OTHER FOULS / PERFORMANCE # Players POS MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST TO STL BLK BLKR PF Fls on +/- Index STARTERS 0 K. JACKSON PG 29:56 13 2/10 20% 0/6 0% 2/4 50% 7/8 87% 1 1 2 5 2 1 0 2 2 5 16 10 1 J. TURNER SG 26:20 13 5/10 50% 4/8 50% 1/2 50% 2/2 100% 0 5 5 2 2 0 0 0 4 2 14 13 2 K. MOORE PF 24:32 6 2/3 66% 2/3 66% 0/0 0% 2/2 100% 2 2 4 2 2 0 0 0 2 1 9 9 9 A. PETROPOULOS SF 22:41 13 5/8 62% 2/4 50% 3/4 75% 0/0 0% 1 1 2 1 2 0 0 1 3 0 13 11 33 F. OKORO C 19:24 6 2/4 50% 2/4 50% 0/0 0% 2/2 100% 1 5 6 0 0 1 1 1 1 1 -5 12 BENCH 6 M. PASAGIANNIS PG 0:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 J. McRAE SF 18:37 13 4/8 50% 4/7 57% 0/1 0% 5/7 71% 0 1 1 2 1 0 0 0 2 5 3 9 8 N. GKIKAS (C) PG 18:36 5 2/4 50% 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 0 3 3 3 0 0 0 0 2 2 5 9 10 J. FRANCIS C 20:36 8 3/5 60% 3/5 60% 0/0 0% 2/2 100% 2 7 9 0 1 1 1 0 1 4 21 16 11 K. BILALIS PG 3:50 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -3 0 12 K. KABOURIDIS PF 1:12 3 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 3 17 A. ROUMOGLOU PG 14:16 0 0/2 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 2 2 1 0 0 1 0 4 0 8 2 TEAM / COACH 3 5 8 0 0 TOTAL 200 81 26/55 47% 18/40 45% 8/15 53% 21/25 84% 10 32 42 16 10 3 3 4 22 21 102

TEAM STATISTICS:

Points from turnovers: 11 | Points in the paint: 28 | Second chance points: 11 | Fast break points: 0 | Bench points: 30 | Biggest Lead: 23 | Biggest Scoring Run: 8

Kolossos H Hotels Collection FG 2P FG 3P FG FT REB DEFENSIVE / OTHER FOULS / PERFORMANCE # Players POS MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST TO STL BLK BLKR PF Fls on +/- Index STARTERS 2 P. WILLIS PG 24:20 8 3/9 33% 1/3 33% 2/6 33% 0/0 0% 0 4 4 2 1 1 1 0 1 3 -10 9 5 E. MANJON-VAN EWYK PG 25:52 11 4/7 57% 4/7 57% 0/0 0% 3/3 100% 3 1 4 1 1 1 1 0 2 5 -4 14 9 D. UPSON C 23:16 12 5/9 55% 5/9 55% 0/0 0% 2/3 66% 2 1 3 1 3 0 1 2 3 3 -9 9 21 G. KAMBERIDIS (C) SF 24:30 9 3/8 37% 1/1 100% 2/7 28% 1/1 100% 0 1 1 0 0 2 0 0 2 1 -11 7 33 J. BARNETT PF 23:21 9 3/10 30% 1/5 20% 2/5 40% 1/1 100% 2 1 3 1 0 0 1 0 2 2 -8 7 BENCH 4 Z. KARAMPELAS PG 9:22 3 1/5 20% 1/1 100% 0/4 0% 1/2 50% 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1 -2 1 7 N. TSIAKMAS PG 9:36 0 0/3 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 1 2 1 2 0 0 1 0 1 -13 -2 13 A. KALAITZAKIS PG 3:17 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 14 V. CHRISTIDIS C 8:26 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 2 2 2 0 0 0 0 3 0 -2 4 22 C. HARRIS SG 17:00 2 1/5 20% 1/3 33% 0/2 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 -7 -1 34 J. KREUSER PF 31:00 11 3/8 37% 2/4 50% 1/4 25% 4/5 80% 0 5 5 1 1 0 0 0 2 6 -15 10 TEAM / COACH 2 1 3 0 1 TOTAL 200 65 23/65 35% 16/34 47% 7/31 22% 12/15 80% 10 20 30 11 8 4 4 3 22 22 61

TEAM STATISTICS:

Points from turnovers: 15 | Points in the paint: 30 | Second chance points: 4 | Fast break points: 6 | Bench points: 16 | Biggest Lead: 4 | Biggest Scoring Run: 5