Βίκος Φalcons - ΑΕΚ 95-84: Απογοητευτική Ένωση, ιστορική νίκη οι Γιαννιώτες
Ιστορική νίκη για την ομάδα των Ιωαννίνων. Ο Βίκος Φalcons επικράτησε με 95-84 της ΑΕΚ και πήρε το πρώτο του ροζ φύλλο αγώνα στη GBL. Από την άλλη η Ένωση έπεσε στο 2-3 και συνεχίζει τις κακές φετινές εμφανίσεις.
Η Ένωση αγωνίστηκε χωρίς τον Γουίλιαμς (πειθαρχικό παράπτωμα), ενώ δεν έπαιξαν και οι Νόλεϊ, Ερτέλ και Φίζελ. Οι δυο τελευταίοι ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς. Ο Μπάρτλεϊ γύρισε τον αστράγαλο του, πέντε λεπτά πριν το τέλος του ματς και αποχώρησε στον πάγκο, αλλά προς το τέλος της αναμέτρησης επέστρεψε.
Ο Φρίμαν είχε 20 για τους νικητές, ενώ στους 17 σταμάτησε ο Καρακώστας. Από την άλλη 23 είχε ο Λαρεντζάκης και 18 ο Μπάρτλεϊ.
Bίκος Φalcons - ΑΕΚ: Το ματς
Ο Λαρεντζάκης μπήκε ζεστός στο ματς και με δύο τρίποντο του έκανε το 11-13 στα μέσα της πρώτης περιόδου, με τον Φλόιντ πάντως να βρίσκει τρόπους να πληγώσει την άμυνα της Ένωσης. Ο Αγραβάνης με δύο βολές μείωσε σε 14-15. Το φοβερό κάρφωμα του Καρακώστα έκανε το 20-16 για τους γηπεδούχους.
Το φοβερό κάρφωμα του Μπράουν έφερε την ΑΕΚ σε απόσταση βολής για το 20-19 στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου. Ο Σκορδίλης κάτω από το καλάθι έκανε το 27-26 για την Ένωση. Ο Πατρίκης έδωσε αέρα 6 πόντων στον Βίκο για το 32-26. Ο ίδιος παίκτης με τρίποντο από τη γωνία έγραψε το 36-30 στο 17'. Το τρίποντο του Κατσίβελη διαμόρφωσε το 40-35 δύο λεπτά πριν το ημίχρονο. Η ΑΕΚ είχε θέματα στην άμυνα της για άλλο ένα ματς και ο Φρίμαν με 8 σερί πόντους έκανε το 45-40. Ο Μπάρτλεϊ το πηρε... πάνω του και έφερε την Ένωση στο 45-43.
Η ΑΕΚ μπήκε καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο και με τον Τζόζεφ πέρασε μπροστά για το 49-51 στο 23'. Ο Αγραβάνης με τρίποντο έκανε το 56-56, με την ομάδα των Ιωαννίνων να συνεχίζει να βάζει δύσκολα στην ομάδα του Σάκοτα. Ο Σμιθ σκόραρε για το 63-57 του Βίκου στο 28' αναγκάζοντας τον Σάκοτα να καλέσει timeout. Ο Καρακώστας έγραψε το 69-57.
Ο Λαρεντζάκης μείωσε σε 71-66 στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου. O Tζάστις έκανε το 81-68 στο 36', με τους γηπεδούχους να κρατάνε το προβάδισμα μέχρι το τέλος και να φτάνουν σε ιστορική νίκη κόντρα στην ΑΕΚ που συνεχίζει να προβληματίζει.
Τα δεκάλεπτα: 20-16, 46-43, 71-60, 95-84
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… ο Βίκος δημιούργησε πολλά προβλήματα στην άμυνα της ΑΕΚ, ενώ η Ένωση σούταρε με 31-71 εντός παιδιάς και ήταν κάκιστη και στις συνεργασίες της στην επίθεση.
MVP O… Φρίμαν τελείωσε το ματς με 20 πόντους και 5/6 τρίποντα.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Αγραβάνης με 15 πόντους και ο Καρακώστας με 17.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Λαρεντζάκης είχε 23 και ο Μπάρτλεϊ 18.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Λεκαβίτσιους που έμεινε στους 3 με 1/6 σουτ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… τα 5/6 τρίποντα του Φρίμαν.
|#
|PLAYERS
|MIN
|PTS
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK (F/A)
|PF (F/Fls on)
|+/-
|EFF
|5
|A. ALMONOR *
|07:17
|2
|1/2 (50.0%)
|1/1 (100%)
|0/1 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|2
|2
|0
|0
|1
|0/0
|1/0
|-5
|2
|11
|J. FLOYD *
|21:36
|9
|4/9 (44.4%)
|3/6 (50.0%)
|1/3 (33.3%)
|0/0 (0%)
|0
|4
|4
|7
|0
|5
|0/0
|2/3
|-6
|10
|13
|W. McNAIR *
|18:53
|5
|2/6 (33.3%)
|2/5 (40.0%)
|0/1 (0%)
|1/2 (50.0%)
|2
|1
|3
|0
|0
|0
|2/1
|4/1
|+6
|5
|14
|K. JUSTICE *
|27:57
|8
|3/9 (33.3%)
|1/4 (25.0%)
|2/5 (40.0%)
|0/0 (0%)
|0
|3
|3
|2
|0
|1
|0/1
|2/1
|-3
|8
|85
|A. FREEMAN *
|28:49
|20
|6/8 (75.0%)
|1/2 (50.0%)
|5/6 (83.3%)
|3/3 (100%)
|0
|0
|0
|4
|0
|4
|1/3
|0/0
|+11
|20
|2
|A. SMITH
|10:04
|2
|1/4 (25.0%)
|1/3 (33.3%)
|0/1 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|1
|1
|2
|0
|1
|0/0
|0/0
|+6
|1
|3
|G. KARAKOSTAS
|22:57
|17
|6/9 (66.7%)
|2/3 (66.7%)
|4/6 (66.7%)
|1/1 (100%)
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|0/0
|2/2
|+12
|18
|8
|I. AGRAVANIS (C)
|15:40
|15
|6/8 (75.0%)
|5/6 (83.3%)
|1/2 (50.0%)
|2/2 (100%)
|1
|2
|3
|1
|0
|2
|0/0
|2/2
|+14
|15
|10
|A. SOTIRIOU
|02:14
|1
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|1/2 (50.0%)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0/1
|0/1
|+1
|0
|12
|K. GONTIKAS
|18:53
|9
|3/8 (37.5%)
|3/8 (37.5%)
|0/0 (0%)
|3/4 (75.0%)
|3
|6
|9
|3
|1
|0
|0/0
|3/2
|+5
|16
|41
|A. PATRIKIS
|25:40
|7
|3/6 (50.0%)
|3/4 (75.0%)
|0/2 (0%)
|1/2 (50.0%)
|4
|6
|10
|0
|2
|0
|0/0
|3/4
|+22
|15
|88
|N. POZOGLOU
|DNP
|-
|Team / Coach
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|1
|3
|0
|0
|0
|-/-
|0/0
|-
|3
|-
|TEAM TOTALS
|200:00
|95
|35/69 (50.7%)
|22/42 (52.4%)
|13/27 (48.1%)
|12/16 (75.0%)
|12
|31
|43
|20
|3
|15
|3/6
|19/14
|+11
|114
|#
|PLAYERS
|MIN
|PTS
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK (F/A)
|PF (F/Fls on)
|+/-
|EFF
|5
|G. LARENTZAKIS *
|26:44
|23
|8/18 (44.4%)
|5/11 (45.5%)
|3/7 (42.9%)
|4/6 (66.7%)
|0
|4
|4
|5
|2
|0
|0/1
|3/7
|-12
|27
|23
|D. FLIONIS (C) *
|23:34
|7
|2/5 (40.0%)
|0/2 (0%)
|2/3 (66.7%)
|1/2 (50.0%)
|0
|0
|0
|3
|4
|1
|0/0
|4/2
|+6
|9
|24
|N. JOSEPH *
|29:41
|9
|3/5 (60.0%)
|3/5 (60.0%)
|0/0 (0%)
|3/3 (100%)
|2
|4
|6
|1
|2
|0
|4/1
|0/0
|+3
|16
|35
|F. BARTLEY *
|31:58
|18
|7/17 (41.2%)
|5/9 (55.6%)
|2/8 (25.0%)
|2/2 (100%)
|0
|0
|0
|3
|2
|0
|0/1
|1/6
|-6
|9
|74
|G. TSALMPOURIS *
|20:55
|4
|2/8 (25.0%)
|2/5 (40.0%)
|0/3 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|0
|0
|3
|1
|0
|2/0
|0/0
|+7
|4
|1
|G. SKORDILIS
|10:19
|4
|2/2 (100%)
|2/2 (100%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|1
|1
|2
|0
|1
|0
|0/0
|0/0
|0/0
|7
|4
|G. BROWN III
|12:35
|5
|2/2 (100%)
|2/2 (100%)
|0/0 (0%)
|1/2 (50.0%)
|1
|4
|5
|1
|0
|2
|1/0
|5/1
|-11
|9
|9
|D. KATSIVELIS
|27:16
|11
|4/8 (50.0%)
|2/5 (40.0%)
|2/3 (66.7%)
|1/2 (50.0%)
|0
|3
|3
|0
|1
|0
|0/0
|3/1
|-16
|10
|16
|L. LEKAVICIUS
|16:58
|3
|1/6 (16.7%)
|1/3 (33.3%)
|0/3 (0%)
|1/2 (50.0%)
|0
|1
|1
|2
|0
|1
|0/0
|0/1
|1/0
|-2
|17
|S. GYMNOPOULOS
|DNP
|0
|V. CHARTONAS
|DNP
|-
|Team / Coach
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|1
|5
|0
|0
|0
|-/-
|0/0
|-
|5
|-
|TEAM TOTALS
|200:00
|84
|31/71 (43.7%)
|22/44 (50.0%)
|9/27 (33.3%)
|13/19 (68.4%)
|11
|23
|34
|15
|10
|9
|3/2
|20/21
|-11
|91
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