Ο Βίκος Ιωαννίνων πέτυχε την πρώτη του νίκη στη GBL, αφού επικράτησε με 95-84 της ΑΕΚ των πολλών απουσιών. Κάκιστη εικόνα της Ένωσης σε άλλο ένα ματς.

Ιστορική νίκη για την ομάδα των Ιωαννίνων. Ο Βίκος Φalcons επικράτησε με 95-84 της ΑΕΚ και πήρε το πρώτο του ροζ φύλλο αγώνα στη GBL. Από την άλλη η Ένωση έπεσε στο 2-3 και συνεχίζει τις κακές φετινές εμφανίσεις.

Η Ένωση αγωνίστηκε χωρίς τον Γουίλιαμς (πειθαρχικό παράπτωμα), ενώ δεν έπαιξαν και οι Νόλεϊ, Ερτέλ και Φίζελ. Οι δυο τελευταίοι ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς. Ο Μπάρτλεϊ γύρισε τον αστράγαλο του, πέντε λεπτά πριν το τέλος του ματς και αποχώρησε στον πάγκο, αλλά προς το τέλος της αναμέτρησης επέστρεψε.

Ο Φρίμαν είχε 20 για τους νικητές, ενώ στους 17 σταμάτησε ο Καρακώστας. Από την άλλη 23 είχε ο Λαρεντζάκης και 18 ο Μπάρτλεϊ.

Bίκος Φalcons - ΑΕΚ: Το ματς

Ο Λαρεντζάκης μπήκε ζεστός στο ματς και με δύο τρίποντο του έκανε το 11-13 στα μέσα της πρώτης περιόδου, με τον Φλόιντ πάντως να βρίσκει τρόπους να πληγώσει την άμυνα της Ένωσης. Ο Αγραβάνης με δύο βολές μείωσε σε 14-15. Το φοβερό κάρφωμα του Καρακώστα έκανε το 20-16 για τους γηπεδούχους.

Το φοβερό κάρφωμα του Μπράουν έφερε την ΑΕΚ σε απόσταση βολής για το 20-19 στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου. Ο Σκορδίλης κάτω από το καλάθι έκανε το 27-26 για την Ένωση. Ο Πατρίκης έδωσε αέρα 6 πόντων στον Βίκο για το 32-26. Ο ίδιος παίκτης με τρίποντο από τη γωνία έγραψε το 36-30 στο 17'. Το τρίποντο του Κατσίβελη διαμόρφωσε το 40-35 δύο λεπτά πριν το ημίχρονο. Η ΑΕΚ είχε θέματα στην άμυνα της για άλλο ένα ματς και ο Φρίμαν με 8 σερί πόντους έκανε το 45-40. Ο Μπάρτλεϊ το πηρε... πάνω του και έφερε την Ένωση στο 45-43.

Η ΑΕΚ μπήκε καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο και με τον Τζόζεφ πέρασε μπροστά για το 49-51 στο 23'. Ο Αγραβάνης με τρίποντο έκανε το 56-56, με την ομάδα των Ιωαννίνων να συνεχίζει να βάζει δύσκολα στην ομάδα του Σάκοτα. Ο Σμιθ σκόραρε για το 63-57 του Βίκου στο 28' αναγκάζοντας τον Σάκοτα να καλέσει timeout. Ο Καρακώστας έγραψε το 69-57.

Ο Λαρεντζάκης μείωσε σε 71-66 στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου. O Tζάστις έκανε το 81-68 στο 36', με τους γηπεδούχους να κρατάνε το προβάδισμα μέχρι το τέλος και να φτάνουν σε ιστορική νίκη κόντρα στην ΑΕΚ που συνεχίζει να προβληματίζει.

Τα δεκάλεπτα: 20-16, 46-43, 71-60, 95-84

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… ο Βίκος δημιούργησε πολλά προβλήματα στην άμυνα της ΑΕΚ, ενώ η Ένωση σούταρε με 31-71 εντός παιδιάς και ήταν κάκιστη και στις συνεργασίες της στην επίθεση.

MVP O… Φρίμαν τελείωσε το ματς με 20 πόντους και 5/6 τρίποντα.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Αγραβάνης με 15 πόντους και ο Καρακώστας με 17.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Λαρεντζάκης είχε 23 και ο Μπάρτλεϊ 18.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Λεκαβίτσιους που έμεινε στους 3 με 1/6 σουτ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… τα 5/6 τρίποντα του Φρίμαν.

VIKOS Falcons Coach: T. GIAPLES | Assistant: D. AGGELOU, V. MOISIADIS # PLAYERS MIN PTS FG 2PT FG 3PT FG FT OREB DREB REB AST STL TO BLK (F/A) PF (F/Fls on) +/- EFF 5 A. ALMONOR * 07:17 2 1/2 (50.0%) 1/1 (100%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0 2 2 0 0 1 0/0 1/0 -5 2 11 J. FLOYD * 21:36 9 4/9 (44.4%) 3/6 (50.0%) 1/3 (33.3%) 0/0 (0%) 0 4 4 7 0 5 0/0 2/3 -6 10 13 W. McNAIR * 18:53 5 2/6 (33.3%) 2/5 (40.0%) 0/1 (0%) 1/2 (50.0%) 2 1 3 0 0 0 2/1 4/1 +6 5 14 K. JUSTICE * 27:57 8 3/9 (33.3%) 1/4 (25.0%) 2/5 (40.0%) 0/0 (0%) 0 3 3 2 0 1 0/1 2/1 -3 8 85 A. FREEMAN * 28:49 20 6/8 (75.0%) 1/2 (50.0%) 5/6 (83.3%) 3/3 (100%) 0 0 0 4 0 4 1/3 0/0 +11 20 2 A. SMITH 10:04 2 1/4 (25.0%) 1/3 (33.3%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0 1 1 2 0 1 0/0 0/0 +6 1 3 G. KARAKOSTAS 22:57 17 6/9 (66.7%) 2/3 (66.7%) 4/6 (66.7%) 1/1 (100%) 0 0 0 1 0 1 0/0 2/2 +12 18 8 I. AGRAVANIS (C) 15:40 15 6/8 (75.0%) 5/6 (83.3%) 1/2 (50.0%) 2/2 (100%) 1 2 3 1 0 2 0/0 2/2 +14 15 10 A. SOTIRIOU 02:14 1 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 1/2 (50.0%) 0 0 0 0 0 0 0/1 0/1 +1 0 12 K. GONTIKAS 18:53 9 3/8 (37.5%) 3/8 (37.5%) 0/0 (0%) 3/4 (75.0%) 3 6 9 3 1 0 0/0 3/2 +5 16 41 A. PATRIKIS 25:40 7 3/6 (50.0%) 3/4 (75.0%) 0/2 (0%) 1/2 (50.0%) 4 6 10 0 2 0 0/0 3/4 +22 15 88 N. POZOGLOU DNP - Team / Coach - - - - - 2 1 3 0 0 0 -/- 0/0 - 3 - TEAM TOTALS 200:00 95 35/69 (50.7%) 22/42 (52.4%) 13/27 (48.1%) 12/16 (75.0%) 12 31 43 20 3 15 3/6 19/14 +11 114