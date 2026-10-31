Η Δόξα Λευκάδας Elabet πραγματοποίησε μία σπουδαία εμφάνιση στη Μύκονο και πήρε το διπλό με 73-59 για την 5η αγωνιστική της Greek Basketball League.

Δεύτερη διαδοχική νίκη για τη Δόξα Λευκάδας Elabet στην Greek Basketball League, η οποία πραγματοποίησε μία άψογη εμφάνιση στη Μύκονο. Φιλοξενήθηκε από την ομάδα των Κυκλάδων για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος και πήρε το διπλό με 73-59, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 2-3.

Μύκονος - Δόξα Λευκάδας: Το ματς

Ο Λοβ είχε πετύχει τους πρώτους δύο πόντους του αγώνα, με τη Δόξα να απαντάει με δίποντα των Γκαντ και Σάρμα για το 4-2 στο 08:32. Με επιμέρους σκορ 13-4 από το 07:54 (Χάρμον) μέχρι το 04:31 (Γκαντ), οι φιλοξενούμενοι είχαν πάρει διψήφιο προβάδισμα (17-6). Με σερί 8-0 από το 03:16 (Λοβ) μέχρι το 01:57 (Κάναντι), η Μύκονος είχε μειώσει σε 15-21, με τη Λευκάδα να έχει το προβάδισμα στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου με 23-17.

Ο Πουλιανίτης είχε σκοράρει με τρίποντο στις αρχές της δεύτερης περιόδου, με τον Τίγκα να απαντάει με δίποντο για το 19-26 στο 07:53. Ο Φάντερμπεργκ είχε πετύχει τρεις πόντους, με τον Χάρμον να σκοράρει για το 30-22 στο 03:01. Οι γηπεδούχοι είχαν μειώσει σε 28-35 με δίποντο του Κάναντι, ωστόσο με δίποντο του Χάρμον και βολή του Αρσενόπουλου, η Δόξα είχε πάει στα αποδυτήρια με το υπέρ της 38-28.

Ο Γκαντ με τρίποντο είχε πετύχει το πρώτο καλάθι του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Τσάιλντς να απαντάει με δύο δίποντα για το 32-41 στο 08:35. Η Μύκονος προσπαθούσε να πλησιάσει στο σκορ και με δίποντο του Λοβ είχε μειώσει σε 41-49 στο 01:43, ωστόσο με σερί 8-0, η Λευκάδα είχε το προβάδισμα στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου με 57-41 (+16).

Ο Τζόουνς με τρίποντο είχε σκοράρει στις αρχές της τέταρτης περιόδου, με τη Μύκονο να απαντάει με ένα σερί 7-0 για το 48-60 στο 08:00. Η Δόξα είχε βγάλει αντίδραση και με σερί 7-0 από το 07:01 (Ρόμπινσον) μέχρι το 05:12 (Πάρις), είχε κάνει το 67-48. Η Λευκάδα είχε διαχειριστεί τη διαφορά της και έφτασε στη μεγάλη νίκη με 73-59.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Η Δόξα ήταν πολύ εύστοχη, έλεγξε τα ριμπάουντ και έπαιξε καλή άμυνα.

Η ήταν πολύ εύστοχη, έλεγξε τα ριμπάουντ και έπαιξε καλή άμυνα. MVP O… Τρομερό Ντε Βιον Χάρμον , ο οποίος είχε 22 πόντους (2/2 βολές, 7/10 δίποντα, 2/5 τρίποντα), 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ και 3 λάθη σε 32 λεπτά.

Τρομερό Ντε , ο οποίος είχε 22 πόντους (2/2 βολές, 7/10 δίποντα, 2/5 τρίποντα), 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ και 3 λάθη σε 32 λεπτά. ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… ΤζαΚίναν Γκαντ , ο οποίος είχε 14 πόντους (4/8 δίποντα, 2/4 τρίποντα), 9 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο σε 22 λεπτά.

, ο οποίος είχε 14 πόντους (4/8 δίποντα, 2/4 τρίποντα), 9 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο σε 22 λεπτά. ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Καλός ο Ελάιτζα Τσάιλντς με 10 πόντους, 4 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 2 μπλοκ και 1 λάθος σε 26 λεπτά.

Καλός ο με 10 πόντους, 4 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 2 μπλοκ και 1 λάθος σε 26 λεπτά. ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Άπλμπι ο οποίος σε 24 λεπτά είχε 6 πόντους, 2 ασίστ και 4 λάθη.

Ο ο οποίος σε 24 λεπτά είχε 6 πόντους, 2 ασίστ και 4 λάθη. ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Εξαιρετική στα ριμπάουντ η Δόξα, η οποία μάζεψε συνολικά 47.



Τα δεκάλεπτα: 17-23, 28-38, 41-51, 59-73

Mykonos BC Coach: V. ZIAGKOS | Assistant: A. TSIKLIRAS # PLAYERS MIN PTS FG 2PT FG 3PT FG FT OREB DREB REB AST STL TO BLK (F/A) PF (F/Fls on) +/- EFF 0 D. FUNDERBURK * 12:54 6 1/3 (33.3%) 1/3 (33.3%) 0/0 (0%) 4/6 (66.7%) 2 1 3 0 1 1 1/0 0/3 -6 6 1 T. APPLEBY * 23:39 6 2/6 (33.3%) 1/2 (50.0%) 1/4 (25.0%) 1/2 (50.0%) 0 0 0 2 0 4 0/0 2/3 -11 -1 10 D. SKOULIDAS * 10:04 3 1/3 (33.3%) 0/0 (0%) 1/3 (33.3%) 0/0 (0%) 0 1 1 0 0 1 0/0 1/0 -5 1 22 J. LOVE * 23:08 10 3/6 (50.0%) 2/3 (66.7%) 1/3 (33.3%) 3/3 (100%) 0 0 0 1 0 1 1/1 5/2 -15 8 25 R. HARRELL * 34:47 4 1/9 (11.1%) 1/3 (33.3%) 0/6 (0%) 2/5 (40.0%) 2 10 12 2 1 1 0/0 0/5 -18 7 4 E. CHILDS 26:19 10 5/9 (55.6%) 5/8 (62.5%) 0/1 (0%) 0/1 (0%) 0 4 4 0 2 1 0/4 1/8 1 11 12 K. PETANIDIS 07:59 3 1/1 (100%) 1/1 (100%) 0/0 (0%) 1/2 (50.0%) 2 0 2 1 1 1 0/0 0/1 +2 5 13 F. TIGKAS 16:43 6 3/5 (60.0%) 3/5 (60.0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 4 4 3 0 1 0/0 3/2 -4 10 14 G. SIDIROILIAS DNP 17 V. MANTZARIS (C) 08:30 0 0/4 (0%) 0/2 (0%) 0/2 (0%) 0/0 (0%) 0 1 1 0 1 0 0/0 0/0 -3 -2 20 K. IATRIDIS 04:56 0 0/2 (0%) 0/1 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0/0 1/0 -10 -2 30 D. CANNADY 31:01 11 3/9 (33.3%) 2/5 (40.0%) 1/4 (25.0%) 4/7 (57.1%) 0 4 4 2 1 1 1/1 2/5 -8 9 - Team / Coach - - - - - 0 1 1 0 0 0 -/- 0/0 - 1 - TEAM TOTALS 200:00 59 20/57 (35.1%) 16/33 (48.5%) 4/24 (16.7%) 15/26 (57.7%) 6 27 33 11 7 13 3/6 17/22 -55 53