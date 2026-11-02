Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Περιστερίου με 91-62 στη SUNEL Arena και έκανε το 5/5 στη φετινή GBL. Οι ξεχωριστές στιγμές της ερυθρόλευκης νίκης.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε αήττητος εντός των συνόρων, αφού επιβλήθηκε του Περιστερίου με 91-62 για την πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στην SUNEL Arena. Πριν το τζάμπολ του αγώνα, η ΚΑΕ βράβευσε τους κορυφαίους της προηγούμενης σεζόν. Ο Εβάν Φουρνιέ ήταν ο MVP, ο Γιώργος Μπαρτζώκας ήταν ο προπονητής της χρονιάς, ο Νίκος Πλώτας ο κορυφαίος νέος παίκτης της σεζόν, ενώ οι Σάσα Βεζένκοβ και Νίκολα Μιλουτίνοβ βρέθηκαν στην κορυφαία πεντάδα του πρωταθλήματος.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, που είναι τιμωρημένος έως τις 15 Νοεμβρίου, παρέλαβε τα βραβεία της περσινής σεζόν στη GBL μακριά από τα... φώτα της δημοσιότητας. Συγκεκριμένα τιμήθηκε ως μέλος της καλύτερης πεντάδας και ως ο πιο βελτιωμένος παίκτης του περσινού πρωταθλήματος.

Οι Πειραιώτες δημοσίευσαν σχετικό βίντεο με τις βραβεύσεις, το πανηγυρικό κλίμα και τη γενική ατμόσφαιρα του χθεσινού αγώνα.

Δείτε το βίντεο: