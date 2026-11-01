Ο Άρης επέστρεψε και το φώναξε με τη σπουδαία νίκη (101-91) επί του Παναθηναϊκού στο Nick Galis Hall προκαλώντας ντελίριο στους χιλιάδες φίλους τους που κατέκλυσαν το Παλέ.

Ο Άρης ήταν υπέροχος απέναντι στον Παναθηναϊκό. Έπαιξε σε πολύ γρήγορο ρυθμό, βρήκε ένα σωρό πρωταγωνιστές, είχε τον έλεγχο του αγώνα στο συντριπτικό μέρος αυτού και συνδύασε την ουσία μιας νίκης με το θέαμα. Ο Παναθηναϊκός και πάλι παρουσίασε προβληματική εικόνα κάνοντας περισσότερα λάθη σε σχέση με τις ασίστ και δεν μπόρεσαν να τον κρατήσουν οι Γιαμπουσέλε, Φρανσίσκο και Χέιζ Ντέιβις

Το πρώτο δεκάλεπτο παίχθηκε στον ρυθμό που ήθελε ο Άρης (10-5). Οι «κίτρινοι» μέτρησαν τέσσερα κλεψίματα – έξι ήταν τα λάθη του Παναθηναϊκού – αρκετούς πόντους στο transition παιχνίδι και καλό ποσοστό από μακρινή απόσταση (3/5) κι έτσι προηγήθηκαν με 16-10. Ο Παναθηναϊκός αξιοποίησε τα μεγαλύτερα κορμιά του στα επιθετικά ριμπάουντ που μάζεψε και τα τρίποντα του Γιαμπουσέλε του έδωσαν αυτό που χρειαζόταν για να μειώσει τη διαφορά (18-15, 10’).

Ο ρυθμός παρέμεινε έντονος και στη δεύτερη περίοδο και το εντυπωσιακό στοιχείο ήταν ότι οι δύο ομάδες σούταραν καλύτερα από μακρινή απόσταση σε σχέση με τη γραμμή των βολών. Ο Άρης έβαζε τα τρίποντα (7/10) για να πάρει διαφορές (22-15 στο 11’) και 39-33 (16:30) και ο δε Παναθηναϊκός για να παραμείνει στο παιχνίδι (7/13) καθώς από τη γραμμή των βολών είχε 7/15! Ο Άρης πήγε με +2 (46-44) στο ημίχρονο λόγω των πόντων που πήρε από λάθη αντιπάλου (25π.) καθώς ο Παναθηναϊκός βασίστηκε στην ατομική ποιότητα των Φρανσίσκο και Χέιζ Ντέιβις.

Ο Παναθηναϊκός πέρασε για πρώτη φορά μπροστά (48-49) έπειτα από 90’’ στο δεύτερο ημίχρονο κι εκεί ο Άρης έβγαλε αντίδραση με επιμέρους 11-1 και προηγήθηκε για πρώτη φορά με +8 (59-51, 24’) με πρωταγωνιστή τον Ματ Μόργκαν. Γιαμπουσέλε και Φρανσίσκο και πάλι κράτησαν τους «πράσινους» (65-63, 26:30) αλλά ο Άρης έκανε εντυπωσιακό finish περιόδου με παίκτη κλειδί στην άμυνα του Κώστα Αντετοκούνμπο και σταθερά καλό τον Μοκόκα, συν τους πόντους που πρόσφερε ο Βασίλης Τολιόπουλος και πάτησε για πρώτη φορά σε διψήφια διαφορά (79-68, 30’).

Τα λάθη παρέμειναν ένα από τα βασικά προβλήματα του Παναθηναϊκού ο οποίος όμως μάζεψε τη διαφορά από το +12 μέσα από την ευστοχία του στις βολές (80-74, 32’) και με τρίποντο του Μπαντιό έφερε το παιχνίδι στο σουτ (82-79, 34’) ο οποίος λίγα δευτερόλεπτα μετά έγινε ο πρώτος παίκτης που αποβλήθηκε λόγω φάουλ. Δύο τρίποντα του Γιαμπουσέλε έφεραν τα πάνω κάτω και το προβάδισμα στον Παναθηναϊκό (84-85, 36’) καθώς ο Άρης δεν μπορούσε να βρει καλάθι. Εκεί, πρώτα ο Μοκόκα και μετά, ο Μόργκαν ύψωσαν ανάστημα – προηγήθηκαν δύο χαμένες βολές του Γιαμπουσέλε – και ο Άρης πάτησε ξανά στην εύθραυστη διαφορά των πέντε πόντων (90-85, 37’).

Ο Ι Τζέι Λιντέλ έπαιξε καταλυτικό ρόλο στο +8 (94-86) του Άρη με καλάθι στο τελευταίο δευτερόλεπτο της επίθεσης αλλά και ασίστ στον Μπιρτς στο transition παιχνίδι, 90’’ πριν το τέλος. Καθώς ο Γιαμπουσέλε προσπάθησε να κρατήσει τον Παναθηναϊκό, ο Βασίλης Τολιόπουλος έβαλε το κερασάκι στην τούρτα με εύστοχο τρίποντο ρίχνοντας και τους τίτλους τέλους στον αγώνα και σφραγίζοντας τη σπουδαία νίκη του Άρη.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… έβγαλε τρομερή ενέργεια πηγαίνοντας το παιχνίδι στον ρυθμό που ήθελε με πολλούς πόντους από λάθη αντιπάλου και στο transition παιχνίδι. Στο τέλος όπου κρίθηκαν όλοι, βρήκε πρωταγωνιστές στα πρόσωπα των Μοκόνα, Μόργκαν και Λίντελ.

έβγαλε τρομερή ενέργεια πηγαίνοντας το παιχνίδι στον ρυθμό που ήθελε με πολλούς πόντους από λάθη αντιπάλου και στο transition παιχνίδι. Στο τέλος όπου κρίθηκαν όλοι, βρήκε πρωταγωνιστές στα πρόσωπα των Μοκόνα, Μόργκαν και Λίντελ. MVP… Ο Άνταμ Μοκόκα έκανε μακράν το καλύτερό του παιχνίδι με τον Άρη.

Ο Άνταμ Μοκόκα έκανε μακράν το καλύτερό του παιχνίδι με τον Άρη. ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ… Ματ Μόργκαν, Νέναντ Ντιμιτρίγεβιτς και στο τέλος ο Λιντέλ.

Ματ Μόργκαν, Νέναντ Ντιμιτρίγεβιτς και στο τέλος ο Λιντέλ. ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Γιαμπουσέλε προσπάθησε να κρατήσει μόνος του τον Παναθηναϊκό έχοντας τη συμπαράσταση του Φρανσίσκο.

ο Γιαμπουσέλε προσπάθησε να κρατήσει μόνος του τον Παναθηναϊκό έχοντας τη συμπαράσταση του Φρανσίσκο. ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ… σίγουρα ο Ναν ο οποίος δεν θυμίζει σε πολλά τον παίκτη που πρωτογνωρίσαμε.

σίγουρα ο Ναν ο οποίος δεν θυμίζει σε πολλά τον παίκτη που πρωτογνωρίσαμε. ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΤΣ… προφανώς τα 20 λάθη του Παναθηναϊκού σε συνδυασμό με τους 37 πόντους του Άρη από αυτόν τον τομέα.

Τα δεκάλεπτα: 18-15, 46-44, 79-68, 101-91

ARIS BC (Coach: V. Spanoulis | Asst: K. Charalampidis, I. Kantzouris) # PLAYER MIN PTS 2P 3P FT FG% OR DR TR AST TO STL BL PF FD +/- PIR STARTERS 7 A. MOKOKA * 30:31 19 3/4 2/2 7/8 83.3% 1 2 3 1 0 0 0 0 5 +5 21 2 N. DIMITRIJEVIKJ * 24:35 14 3/7 1/2 5/6 44.4% 0 1 1 5 4 2 0 2 5 -2 12 1 J. ROBINSON-EARL * 27:45 11 2/4 2/4 1/2 50.0% 3 3 6 2 1 3 0 0 4 +19 16 3 K. BIRCH * 20:01 8 3/5 0/0 2/3 60.0% 1 3 4 1 0 1 1 0 3 +3 12 0 E. MITROU-LONG * 19:49 5 1/2 1/3 0/1 40.0% 0 1 1 4 1 1 0 0 4 +3 6 BENCH 6 M. MORGAN 23:09 21 3/4 3/8 6/6 50.0% 0 0 0 2 2 0 0 1 3 +5 15 10 E. LIDDELL JR 19:23 7 1/3 1/1 2/2 50.0% 1 3 4 3 1 0 0 0 5 +21 13 4 V. TOLIOPOULOS (C) 19:54 14 0/2 3/5 5/6 42.9% 0 0 0 3 2 0 0 1 4 +5 10 11 K. ANTETOKOUNMPO 08:20 2 1/3 0/0 0/0 33.3% 2 1 3 0 0 0 0 0 1 +0 4 12 T. ANTETOKOUNMPO 06:33 0 0/1 0/0 0/0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 1 1 +0 -3 5 C. CHATZILAMPROU 00:00 0 0/0 0/0 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 0 8 S. POULIANITIS 00:00 0 0/0 0/0 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 0 TEAM TOTALS 101 17/35 13/25 28/34 50.0% 8 21 29 22 11 7 1 31 29 - 114