Σε ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί... κακοποίηση του μπάσκετ, ο ΠΑΟΚ βρήκε πάλι τον τρόπο (όπως και με την ΑΕΚ την προηγούμενη αγωνιστική) να πάρει αυτό που θέλει, επικρατώντας με 53-63, να πάει στο 5-0 και να παραμείνει μόνος του, στην κορυφή της GΒL.
O Φόστερ με 17 πόντους (4/9 διπ., 3/6 τριπ.) ήταν πρωταγωνιστής για τους νικητές, που είχαν σε μέτρια μέρα, Καλάθη και Όσμαν, ενώ ο Αλεξάντερ, τελείωσε το παιχνίδι, με 7 πόντους και 11 ριμπάουντ. Ο Ηρακλής, προβλημάτισε πολύ περισσότερο με την εικόνα του από προηγούμενα παιχνίδια, πήγε στο 1-4 και οι αποδοκιμασίες των φίλων του στο τέλος, ήταν ενδεικτικές της εικόνας της (19/58 εντός παιδιάς).
Ο αγώνας:
Ο Ηρακλής μπήκε με περισσότερο ενθουσιασμό (10-6), πίεσε και στο επιθετικό ριμπάουντ, για να προηγηθεί με 15-11, ενώ ο Όσμαν έκανε από νωρίς το 2ο φάουλ του. Με Γκρέι-Κακλαμανάκη στη ρακέτα ο ΠΑΟΚ έγινε πιο συμπαγής, ο Ταϊρί έβαλε τη «σπίθα» με ένα εκπληκτικό κάρφωμα και οι φιλοξενούμενοι πατούσαν καλύτερα (17-19). Με τρίποντο του Φόστερ ο ΠΑΟΚ πήγε να χτίσει μομέντουμ (20-25), αλλά με Στάιλς, Χάτσον, ο Ηρακλής είχε τις απαντήσεις (27-29). Ο Αλεξάντερ δε μπορούσε να τελειώσει τίποτα στο καλάθι (0/5 δίποντα, 3/6 βολές), ενώ Όσμαν και Καλάθης που επέστρεψαν, έδωσαν λύσεις για το 31-34 του ημιχρόνου.
Ο ΠΑΟΚ στην αρχή του 2ου μέρους, είδε τον Ταϊρί να φτάνει τα 4 φάουλ, δεν έβρισκε με τίποτα διάδρομο για το καλάθι, ο Ηρακλής επέστρεψε (36-36), αλλά η είσοδος του Χάτζινς, ένα δικό του τρίποντο κι ένα ακόμα του Χουγκάζ, μαζί με τη συνέπεια σε άμυνα-ριμπάουντ, τον έστειλαν στο +8 (36-44). Ο ρυθμός χάθηκε ξανά, οι κακές επιλογές συνεχίστηκαν εκατέρωθεν και το 3ο δεκάλεπτο, έκλεισε στο 42-47. Με ένα τρίποντο του Όσμαν και δίποντο του Καλάθη, ο ΠΑΟΚ πήγε στο 44-52, ενώ οι γηπεδούχοι, δεν έβρισκαν καλάθι... με τίποτα. Με βολές από Ταϊρί και Αλεξάντερ αλλά και τρίποντο του Φόστερ, οι φιλοξενούμενοι πήγαν στο 48-60, με το μόνο που απέμενε να είναι το τελικό σκορ, που έγραψε 53-63.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Σε ένα παιχνίδι που ποιότητα δεν υπήρχε, η ενέργεια και η ένταση θα έδινε τη νίκη και ανταποκρίθηκε σε αυτό το κομμάτι
MVP O… Μάρκους Φόστερ με 17 πόντους, 4/9 δίποντα και 3/6 τρίποντα, "κουβάλησε" τον ΠΑΟΚ επιθετικά και έκανε τη δουλειά.
ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Ο Κάιλ Αλεξάντερ μπορεί να ήταν άστοχος (1/6 δίποντα, 5/10 βολές), είχε όμως 11 ριμπάουντ και έπαιξε εξαιρετική άμυνα στο 2ο μέρος
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ…Ο Τζέιλεν Λεκιού ήταν ο μοναδικός με διψήφιο αριθμό πόντων (10π.), αλλά είχε και 2/7 σουτ εντός παιδιάς.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Τσέντι Όσμαν είχε 12 πόντους (με 3/8 σουτ συνολικά, 3/6 τρίποντα) και δε μπόρεσε να έχει τη συνηθισμένη του επιρροή.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... 19/49 εντός παιδιάς ο ΠΑΟΚ, 19/58 ο Ηρακλής και κάπως έτσι, γράφτηκε το 53-63.
Τα δεκάλεπτα: 17-39, 31-34, 42-47, 53-63
Τα ομαδικά στατιστικά:
|Iraklis BC
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|POS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|STARTERS
|0
|J. Lecque
|21:46
|10
|SG
|2/7
|28%
|0/3
|0%
|2/4
|50%
|4/6
|66%
|0
|1
|1
|1
|5
|2
|0
|0
|-4
|3
|2
|C. Melvin
|25:08
|5
|PF
|2/10
|20%
|1/7
|14%
|1/3
|33%
|0/0
|0%
|1
|3
|4
|3
|1
|2
|0
|0
|-4
|2
|10
|H. Diarra
|27:23
|5
|SG
|2/9
|22%
|2/7
|28%
|0/2
|0%
|1/1
|100%
|1
|4
|5
|2
|2
|2
|2
|0
|-8
|5
|11
|J. Hutson
|16:10
|8
|C
|3/5
|60%
|3/5
|60%
|0/0
|0%
|2/4
|50%
|2
|1
|3
|2
|3
|1
|1
|1
|-3
|10
|16
|C. Syllas
|23:07
|9
|SG
|4/5
|80%
|3/4
|75%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|1
|1
|2
|0
|-2
|10
|BENCH
|1
|T. Cook
|05:45
|0
|PG
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|0
|0
|-1
|0
|3
|D. Styles
|24:15
|6
|SF
|2/7
|28%
|2/3
|66%
|0/4
|0%
|2/2
|100%
|2
|3
|5
|2
|2
|0
|1
|0
|-1
|9
|5
|N. Horchler
|13:00
|5
|PF
|2/3
|66%
|2/2
|100%
|0/1
|0%
|1/2
|50%
|4
|0
|4
|0
|1
|1
|0
|1
|-9
|7
|13
|D. Slaftsakis (C)
|06:32
|0
|PF
|0/2
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|2
|0
|1
|0
|3
|0
|19
|G. Arnokouros
|13:36
|0
|SF
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|0
|1
|1
|1
|0
|-11
|2
|56
|S. Mastrogiannopoulos
|23:18
|5
|PG
|2/9
|22%
|2/4
|50%
|0/5
|0%
|1/2
|50%
|1
|3
|4
|1
|5
|4
|2
|0
|-10
|0
|77
|S. Stavrakopoulos
|00:00
|0
|SF
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Team/Coaches
|Coach: Z. Lukic
|Assistant Coaches: S. Karapostolou, S. Evgeniadis
|TOTAL
|200:00
|53
|19/58
|32.8%
|15/38
|39.5%
|4/20
|20%
|11/17
|64.7%
|11
|20
|31
|11
|25
|14
|10
|2
|48
|PAOK BC
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK
|PF
|Fls on
|+/-
|Index
|#
|Players
|5
|B. TYREE
|20:48
|9
|2/5
|40%
|2/3
|66%
|0/2
|0%
|5/5
|100%
|0
|1
|1
|1
|2
|1
|0
|4
|5
|4
|7
|6
|C. OSMAN
|19:55
|12
|3/8
|37%
|0/2
|0%
|3/6
|50%
|3/3
|100%
|0
|0
|0
|3
|2
|0
|1
|2
|1
|4
|8
|8
|K. ALEXANDER
|26:15
|7
|1/6
|16%
|1/6
|16%
|0/0
|0%
|5/10
|50%
|3
|8
|11
|0
|0
|3
|2
|4
|9
|6
|13
|9
|N. CHOUGKAZ
|29:53
|6
|2/5
|40%
|1/2
|50%
|1/3
|33%
|1/2
|50%
|2
|3
|5
|0
|0
|2
|0
|4
|2
|3
|9
|33
|N. CALATHES
|26:52
|2
|1/3
|33%
|1/1
|100%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|1
|3
|4
|4
|3
|0
|1
|2
|2
|0
|6
|BENCH
|0
|R. GRAY
|13:06
|5
|1/2
|50%
|1/1
|100%
|0/1
|0%
|3/4
|75%
|1
|1
|2
|0
|3
|0
|1
|1
|3
|4
|3
|1
|N. MITROU-LONG
|8:12
|0
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|2
|1
|3
|0
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|-1
|12
|T. HUDGINS
|15:38
|5
|2/4
|50%
|1/1
|100%
|1/3
|33%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|1
|1
|2
|0
|3
|2
|11
|6
|14
|D. KAKLAMANAKIS
|10:46
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|5
|5
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|7
|4
|17
|M. FOSTER
|28:35
|17
|7/15
|46%
|4/9
|44%
|3/6
|50%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|11
|11
|18
|N. PERSIDIS (C)
|0:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|77
|T. BAZINAS
|0:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Team / Coach
|1
|3
|4
|1
|0
|TOTAL
|200
|63
|19/49
|38%
|11/25
|44%
|8/24
|33%
|17/24
|70%
|10
|28
|38
|10
|17
|8
|4
|22
|24
|69
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