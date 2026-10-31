Ηρακλής-ΠΑΟΚ 53-63: 5/5 για τον πρωτοπόρο της GBL Δικέφαλο

Νίκος Μοσχοβίτης

bet365

Ο ΠΑΟΚ πέρασε και από το Ιβανώφειο, επικρατώντας με 53-63 του Ηρακλή, σε ένα παιχνίδι που το... ξύλο εκατέρωθεν ήταν πολύ, με τους ασπρόμαυρους, να κάνουν το 5/5 στη GBL.

Σε ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί... κακοποίηση του μπάσκετ, ο ΠΑΟΚ βρήκε πάλι τον τρόπο (όπως και με την ΑΕΚ την προηγούμενη αγωνιστική) να πάρει αυτό που θέλει, επικρατώντας με 53-63, να πάει στο 5-0 και να παραμείνει μόνος του, στην κορυφή της GΒL.

O Φόστερ με 17 πόντους (4/9 διπ., 3/6 τριπ.) ήταν πρωταγωνιστής για τους νικητές, που είχαν σε μέτρια μέρα, Καλάθη και Όσμαν, ενώ ο Αλεξάντερ, τελείωσε το παιχνίδι, με 7 πόντους και 11 ριμπάουντ. Ο Ηρακλής, προβλημάτισε πολύ περισσότερο με την εικόνα του από προηγούμενα παιχνίδια, πήγε στο 1-4 και οι αποδοκιμασίες των φίλων του στο τέλος, ήταν ενδεικτικές της εικόνας της (19/58 εντός παιδιάς).

Ο αγώνας:

 

Ο Ηρακλής μπήκε με περισσότερο ενθουσιασμό (10-6), πίεσε και στο επιθετικό ριμπάουντ, για να προηγηθεί με 15-11, ενώ ο Όσμαν έκανε από νωρίς το 2ο φάουλ του. Με Γκρέι-Κακλαμανάκη στη ρακέτα ο ΠΑΟΚ έγινε πιο συμπαγής, ο Ταϊρί έβαλε τη «σπίθα» με ένα εκπληκτικό κάρφωμα και οι φιλοξενούμενοι πατούσαν καλύτερα (17-19). Με τρίποντο του Φόστερ ο ΠΑΟΚ πήγε να χτίσει μομέντουμ (20-25), αλλά με Στάιλς, Χάτσον, ο Ηρακλής είχε τις απαντήσεις (27-29). Ο Αλεξάντερ δε μπορούσε να τελειώσει τίποτα στο καλάθι (0/5 δίποντα, 3/6 βολές), ενώ Όσμαν και Καλάθης που επέστρεψαν, έδωσαν λύσεις για το 31-34 του ημιχρόνου.

Ο ΠΑΟΚ στην αρχή του 2ου μέρους, είδε τον Ταϊρί να φτάνει τα 4 φάουλ, δεν έβρισκε με τίποτα διάδρομο για το καλάθι, ο Ηρακλής επέστρεψε (36-36), αλλά η είσοδος του Χάτζινς, ένα δικό του τρίποντο κι ένα ακόμα του Χουγκάζ, μαζί με τη συνέπεια σε άμυνα-ριμπάουντ, τον έστειλαν στο +8 (36-44). Ο ρυθμός χάθηκε ξανά, οι κακές επιλογές συνεχίστηκαν εκατέρωθεν και το 3ο δεκάλεπτο, έκλεισε στο 42-47. Με ένα τρίποντο του Όσμαν και δίποντο του Καλάθη, ο ΠΑΟΚ πήγε στο 44-52, ενώ οι γηπεδούχοι, δεν έβρισκαν καλάθι... με τίποτα. Με βολές από Ταϊρί και Αλεξάντερ αλλά και τρίποντο του Φόστερ, οι φιλοξενούμενοι πήγαν στο 48-60, με το μόνο που απέμενε να είναι το τελικό σκορ, που έγραψε 53-63.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Σε ένα παιχνίδι που ποιότητα δεν υπήρχε, η ενέργεια και η ένταση θα έδινε τη νίκη και ανταποκρίθηκε σε αυτό το κομμάτι

MVP O… Μάρκους Φόστερ με 17 πόντους, 4/9 δίποντα και 3/6 τρίποντα, "κουβάλησε" τον ΠΑΟΚ επιθετικά και έκανε τη δουλειά.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Ο Κάιλ Αλεξάντερ μπορεί να ήταν άστοχος (1/6 δίποντα, 5/10 βολές), είχε όμως 11 ριμπάουντ και έπαιξε εξαιρετική άμυνα στο 2ο μέρος

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ…Ο Τζέιλεν Λεκιού ήταν ο μοναδικός με διψήφιο αριθμό πόντων (10π.), αλλά είχε και 2/7 σουτ εντός παιδιάς.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Τσέντι Όσμαν είχε 12 πόντους (με 3/8 σουτ συνολικά, 3/6 τρίποντα) και δε μπόρεσε να έχει τη συνηθισμένη του επιρροή.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... 19/49 εντός παιδιάς ο ΠΑΟΚ, 19/58 ο Ηρακλής και κάπως έτσι, γράφτηκε το 53-63.

Τα δεκάλεπτα: 17-39, 31-34, 42-47, 53-63

Τα ομαδικά στατιστικά:

Iraklis BCFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSPOSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
STARTERS
0J. Lecque21:4610SG2/728%0/30%2/450%4/666%01115200-43
2C. Melvin25:085PF2/1020%1/714%1/333%0/00%13431200-42
10H. Diarra27:235SG2/922%2/728%0/20%1/1100%14522220-85
11J. Hutson16:108C3/560%3/560%0/00%2/450%21323111-310
16C. Syllas23:079SG4/580%3/475%1/1100%0/00%01101120-210
BENCH
1T. Cook05:450PG0/00%0/00%0/00%0/00%00002000-10
3D. Styles24:156SF2/728%2/366%0/40%2/2100%23522010-19
5N. Horchler13:005PF2/366%2/2100%0/10%1/250%40401101-97
13D. Slaftsakis (C)06:320PF0/20%0/20%0/00%0/00%0110201030
19G. Arnokouros13:360SF0/10%0/10%0/00%0/00%03301110-112
56S. Mastrogiannopoulos23:185PG2/922%2/450%0/50%1/250%13415420-100
77S. Stavrakopoulos00:000SF0/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
Team/CoachesCoach: Z. LukicAssistant Coaches: S. Karapostolou, S. Evgeniadis
TOTAL200:005319/5832.8%15/3839.5%4/2020%11/1764.7%11203111251410248
PAOK BCFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTTOSTLBLKPFFls on+/-Index
#Players
5B. TYREE20:4892/540%2/366%0/20%5/5100%01112104547
6C. OSMAN19:55123/837%0/20%3/650%3/3100%00032012148
8K. ALEXANDER26:1571/616%1/616%0/00%5/1050%3811003249613
9N. CHOUGKAZ29:5362/540%1/250%1/333%1/250%23500204239
33N. CALATHES26:5221/333%1/1100%0/20%0/00%13443012206
BENCH
0R. GRAY13:0651/250%1/1100%0/10%3/475%11203011343
1N. MITROU-LONG8:1200/10%0/00%0/10%0/00%2130300000-1
12T. HUDGINS15:3852/450%1/1100%1/333%0/00%011112032116
14D. KAKLAMANAKIS10:4600/00%0/00%0/00%0/00%05501001074
17M. FOSTER28:35177/1546%4/944%3/650%0/00%0221100101111
18N. PERSIDIS (C)0:0000/00%0/00%0/00%0/00%00000000000
77T. BAZINAS0:0000/00%0/00%0/00%0/00%00000000000
Team / Coach13410
TOTAL2006319/4938%11/2544%8/2433%17/2470%102838101784222469
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

     

    BASKET LEAGUE Τελευταία Νέα