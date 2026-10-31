Ο ΠΑΟΚ πέρασε και από το Ιβανώφειο, επικρατώντας με 53-63 του Ηρακλή, σε ένα παιχνίδι που το... ξύλο εκατέρωθεν ήταν πολύ, με τους ασπρόμαυρους, να κάνουν το 5/5 στη GBL.

Σε ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί... κακοποίηση του μπάσκετ, ο ΠΑΟΚ βρήκε πάλι τον τρόπο (όπως και με την ΑΕΚ την προηγούμενη αγωνιστική) να πάρει αυτό που θέλει, επικρατώντας με 53-63, να πάει στο 5-0 και να παραμείνει μόνος του, στην κορυφή της GΒL.

O Φόστερ με 17 πόντους (4/9 διπ., 3/6 τριπ.) ήταν πρωταγωνιστής για τους νικητές, που είχαν σε μέτρια μέρα, Καλάθη και Όσμαν, ενώ ο Αλεξάντερ, τελείωσε το παιχνίδι, με 7 πόντους και 11 ριμπάουντ. Ο Ηρακλής, προβλημάτισε πολύ περισσότερο με την εικόνα του από προηγούμενα παιχνίδια, πήγε στο 1-4 και οι αποδοκιμασίες των φίλων του στο τέλος, ήταν ενδεικτικές της εικόνας της (19/58 εντός παιδιάς).

Ο αγώνας:

Ο Ηρακλής μπήκε με περισσότερο ενθουσιασμό (10-6), πίεσε και στο επιθετικό ριμπάουντ, για να προηγηθεί με 15-11, ενώ ο Όσμαν έκανε από νωρίς το 2ο φάουλ του. Με Γκρέι-Κακλαμανάκη στη ρακέτα ο ΠΑΟΚ έγινε πιο συμπαγής, ο Ταϊρί έβαλε τη «σπίθα» με ένα εκπληκτικό κάρφωμα και οι φιλοξενούμενοι πατούσαν καλύτερα (17-19). Με τρίποντο του Φόστερ ο ΠΑΟΚ πήγε να χτίσει μομέντουμ (20-25), αλλά με Στάιλς, Χάτσον, ο Ηρακλής είχε τις απαντήσεις (27-29). Ο Αλεξάντερ δε μπορούσε να τελειώσει τίποτα στο καλάθι (0/5 δίποντα, 3/6 βολές), ενώ Όσμαν και Καλάθης που επέστρεψαν, έδωσαν λύσεις για το 31-34 του ημιχρόνου.

Ο ΠΑΟΚ στην αρχή του 2ου μέρους, είδε τον Ταϊρί να φτάνει τα 4 φάουλ, δεν έβρισκε με τίποτα διάδρομο για το καλάθι, ο Ηρακλής επέστρεψε (36-36), αλλά η είσοδος του Χάτζινς, ένα δικό του τρίποντο κι ένα ακόμα του Χουγκάζ, μαζί με τη συνέπεια σε άμυνα-ριμπάουντ, τον έστειλαν στο +8 (36-44). Ο ρυθμός χάθηκε ξανά, οι κακές επιλογές συνεχίστηκαν εκατέρωθεν και το 3ο δεκάλεπτο, έκλεισε στο 42-47. Με ένα τρίποντο του Όσμαν και δίποντο του Καλάθη, ο ΠΑΟΚ πήγε στο 44-52, ενώ οι γηπεδούχοι, δεν έβρισκαν καλάθι... με τίποτα. Με βολές από Ταϊρί και Αλεξάντερ αλλά και τρίποντο του Φόστερ, οι φιλοξενούμενοι πήγαν στο 48-60, με το μόνο που απέμενε να είναι το τελικό σκορ, που έγραψε 53-63.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Σε ένα παιχνίδι που ποιότητα δεν υπήρχε, η ενέργεια και η ένταση θα έδινε τη νίκη και ανταποκρίθηκε σε αυτό το κομμάτι

MVP O… Μάρκους Φόστερ με 17 πόντους, 4/9 δίποντα και 3/6 τρίποντα, "κουβάλησε" τον ΠΑΟΚ επιθετικά και έκανε τη δουλειά.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Ο Κάιλ Αλεξάντερ μπορεί να ήταν άστοχος (1/6 δίποντα, 5/10 βολές), είχε όμως 11 ριμπάουντ και έπαιξε εξαιρετική άμυνα στο 2ο μέρος

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ…Ο Τζέιλεν Λεκιού ήταν ο μοναδικός με διψήφιο αριθμό πόντων (10π.), αλλά είχε και 2/7 σουτ εντός παιδιάς.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Τσέντι Όσμαν είχε 12 πόντους (με 3/8 σουτ συνολικά, 3/6 τρίποντα) και δε μπόρεσε να έχει τη συνηθισμένη του επιρροή.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... 19/49 εντός παιδιάς ο ΠΑΟΚ, 19/58 ο Ηρακλής και κάπως έτσι, γράφτηκε το 53-63.

Τα δεκάλεπτα: 17-39, 31-34, 42-47, 53-63

Τα ομαδικά στατιστικά:

Iraklis BC FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS POS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players STARTERS 0 J. Lecque 21:46 10 SG 2/7 28% 0/3 0% 2/4 50% 4/6 66% 0 1 1 1 5 2 0 0 -4 3 2 C. Melvin 25:08 5 PF 2/10 20% 1/7 14% 1/3 33% 0/0 0% 1 3 4 3 1 2 0 0 -4 2 10 H. Diarra 27:23 5 SG 2/9 22% 2/7 28% 0/2 0% 1/1 100% 1 4 5 2 2 2 2 0 -8 5 11 J. Hutson 16:10 8 C 3/5 60% 3/5 60% 0/0 0% 2/4 50% 2 1 3 2 3 1 1 1 -3 10 16 C. Syllas 23:07 9 SG 4/5 80% 3/4 75% 1/1 100% 0/0 0% 0 1 1 0 1 1 2 0 -2 10 BENCH 1 T. Cook 05:45 0 PG 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 2 0 0 0 -1 0 3 D. Styles 24:15 6 SF 2/7 28% 2/3 66% 0/4 0% 2/2 100% 2 3 5 2 2 0 1 0 -1 9 5 N. Horchler 13:00 5 PF 2/3 66% 2/2 100% 0/1 0% 1/2 50% 4 0 4 0 1 1 0 1 -9 7 13 D. Slaftsakis (C) 06:32 0 PF 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 2 0 1 0 3 0 19 G. Arnokouros 13:36 0 SF 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 3 3 0 1 1 1 0 -11 2 56 S. Mastrogiannopoulos 23:18 5 PG 2/9 22% 2/4 50% 0/5 0% 1/2 50% 1 3 4 1 5 4 2 0 -10 0 77 S. Stavrakopoulos 00:00 0 SF 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Team/Coaches Coach: Z. Lukic Assistant Coaches: S. Karapostolou, S. Evgeniadis TOTAL 200:00 53 19/58 32.8% 15/38 39.5% 4/20 20% 11/17 64.7% 11 20 31 11 25 14 10 2 48