Βαθμολογία GBL: Έτσι διαμορφώθηκε πριν τα παιχνίδια των «αιωνίων»
Ο ΠΑΟΚ χρειάστηκε να παλέψει μέχρι τέλους στη Ρόδο απέναντι στον Κολοσσό, ωστόσο κράτησε το αήττητό του, φτάνοντας τις τρεις νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές στη GBL για να παραμείνει στην κορυφή.
Θετικό αποτέλεσμα πήρε και ο Άρης, ο οποίος δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερες δυσκολίες απέναντι στο Μαρούσι στο Αλεξάνδρειο, ανεβάζοντας το ρεκόρ του στο 2-1. Την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα πανηγύρισε ο Ηρακλής, που επιβλήθηκε της Καρδίτσας στο Ιβανώφειο, ενώ ο Προμηθέας σημείωσε σπουδαία εκτός έδρας επιτυχία στη Λευκάδα, επικρατώντας της Δόξας. Από την πλευρά της, η ΑΕΚ αντέδρασε και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, νικώντας τη Μύκονο στη SUNEL Arena.
Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής
17/10
ΑΕΚ - Μύκονος 84-79
Κολοσσός Ρόδου - ΠΑΟΚ 84-88
Δόξα Λευκάδας Elabet- Προμηθέας Πάτρας 79-80
Ηρακλής - Καρδίτσας 71-53
Άρης - Μαρούσι 74-57
18/10
Βίκος Φalcons - Ολυμπιακός (13:00)
Παναθηναϊκός - Περιστέρι (16:00)
Η βαθμολογία
- ΠΑΟΚ 3-0, 6β.
- Άρης 2-1 5β.
- Καρδίτσα 2-1, 5β.
- ΑΕΚ 2-1 5β.
- Περιστέρι 2-0, 4β.
- Ηρακλής 1-2, 4β.
- Προμηθέας Πατρών 1-2, 4β.
- Κολοσσός Ρόδου 1-2, 3β.
- Μύκονος 1-2, 3β.
- Δόξα Λευκάδας Elabet 0-3, 2β
- Μαρούσι 0-3, 2β.
- Παναθηναϊκός 2-0, 2β *
- Ολυμπιακός 2-0, 2β. *
- Βίκος Φalcons, 0-2, 2β.
* Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έχουν ξεκινήσει με -2 βαθμούς
Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής
24/10
Μύκονος - Άρης (15:00)
Δόξα Λευκάδας Elabet - Ηρακλής (17:00)
ΠΑΟΚ - ΑΕΚ (17:30)
Περιστέρι - Μαρούσι (17:30)
Παναθηναϊκός - Καρδίτσα (19:00)
25/10
Κολοσσός Ρόδου - Βίκος Ιωαννίνων (13:00)
Προμηθέας - Ολυμπιακός (13:00)
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