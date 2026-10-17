Η ΑΕΚ δυσκολεύτηκε πολύ, αλλά οι επιστροφές Μπράουν και Γουίλιαμς, η πολυφωνία και τα μεγάλα σουτ του Λαρεντζάκη βοήθησαν και επικράτησε με 84-79 της Μυκόνου.

Επέστρεψαν οι Γουίλιαμς και Μπράουν και έδωσαν ενέργεια και ποιότητα στην ΑΕΚ. Η Ένωση που έπαιξε χωρίς Μπάρτλεϊ, επικράτησε δύσκολα της εξαιρετικής Μυκόνου με 84-79 και έτσι πήγε στο 2-1 στη GBL. Η Βασίλισσα είχε 6 παίκτες διψήφιους στο ματς, ενώ ο Λαρεντζάκης έβαλε 2 μεγάλα τρίποντα στα τελευταία λεπτά.

Για την ομάδα του Σάκοτα ο Νόλεϊ είχε 11, ο Κατσίβελης 13, ο Μπράουν 10, ο Γουίλιαμς σταμάτησε στους 10, ενώ ο clutch Λαρεντζάκης 13. Εξαιρετικός Τζόζεφ με 12 πόντους και 9 ριμπάουντ. Στις 11 ασίστ σταμάτησε ο Ερτέλ. Από την άλλη για το σύνολο του Ζιάγκου, ο Λοβ είχε 25 και ο Φάντερμπερκ 17. Καλό ματς και ο Άπλμπι με 14.

Πλέον η ΑΕΚ στρέφει την προσοχή της στο ματς της Τετάρτης στη SUNEL Arena κόντρα στην Αντβέρπ για το BCL.

ΑΕΚ - Μύκονος: Το ματς

Η ΑΕΚ έψαχνε τον αιφνιδιασμό σε κάθε ευκαιρία στο ξεκίνημα του ματς, με τον Ντέρικ Γουίλιαμς να φτάνει τους 4 πόντους και να γράφει το 9-3 στα μέσα της πρώτης περιόδου. Με γκολ-φάουλ ο Τζόζεφ νίκησε τους ψηλούς της Μυκόνου και έκανε το 12-7 στο 6'. Ο Γουίλιαμς κάρφωσε εντυπωσιακά μετά από την ασίστ του Λαρεντζάκη και ανάγκασε τον Ζιάγκο να καλέσει timeout. Ο Καββαδάς μείωσε σε 16-13, δύο λεπτά πριν το τέλος της περιόδου.

Ο Μπράουν στην επιστροφή του ξεκίνησε τα καρφώματα, ενώ ο Τζόζεφ έδωσε αέρα 10 πόντων στην Ένωση για το 29-19. Τα εντυπωσιακά καρφώματα του Μπράουν και του Φάντερμπερκ διαμόρφωσαν το 40-33 στο 17'. Ο Τσάιλντς έγραψε το 41-36 δύο λεπτά πριν το ημίχρονο. Ο Νόλεϊ ζεστάθηκε στο τέλος της περιόδου και έκανε το 47-38.

Ο Φάντερμπερκ έριξε τη διαφορά στους 6 για το 49-43 στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Ο Λοβ έκλεψε την μπάλα και ανενόχλητος στο ανοιχτό γήπεδο έγραψε το 53-49 στο 25'. Ο Άπλμπι έφερε το ματς στο 59-58, με τον Γουίλιαμς να απαντά για το 61-58 στο 29'.

Ο Τζόζεφ έβγαζε φοβερές συνεργασίες με τον Ερτέλ που έκανε την 9η ασίστ του στο 33' για το 72-64 της ΑΕΚ. Ο Μπράουν έκανε το 75-66 στα μέσα της 4ης περιόδου. Η Μύκονος αντέδρασε και με τα τρίποντα των Άπλμπι και Σκουλίδα έγραψε το 74-72. Ο Λαρεντζάκης με μεγαλο τρίποντο στο 38' έκανε το 79-72. Ο Λοβ μειωσε σε 81-77 στο 39'. Ο Λαρεντζάκης με τρίποντο στα 11 δευτερόλεπτα για το 84-77 κλείδωσε τη νίκη της ΑΕΚ.

Τα δεκάλεπτα: 22-17, 47-38, 65-59, 84-79

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… η ΑΕΚ είχε πολυφωνία στην επίθεση και άντεξε στην αντεπίθεση της Μυκόνου στο τέλος.

MVP O… Λαρεντζάκης με 13 πόντους και 2 μεγάλα τρίποντα στα τελευταια λεπτά.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Τζόζεφ με 12 πόντους και 9 ριμπάουντ και Κατσίβελης με 13 πόντους. Καλοί και οι διψήφοι Γουίλιαμς, Μπράουν και Νόλεϊ.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Λοβ σταμάτησε στους 25 πόντους.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Τσάιλντς με μόλις 3 πόντους.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… οι 11 ασίστ του Ερτέλ.

AEK BC Coach: D. SAKOTA Assistant: S. MIJOVIC No PLAYER POS MIN PTS FG FG% 2P 2P% 3P 3P% FT FT% OFF DEF REB AST TO STL BLK BLKR PF FLS ON +/- PIR STARTERS 3 L. NOLLEY II SF 15:19 11 4-7 57% 4-6 66% 0-1 0% 3-4 75% 0 2 2 3 1 2 1 0 0 3 +2 14 7 D. FLIONIS (C) PG 14:15 2 1-4 25% 1-2 50% 0-2 0% 0-0 0% 0 1 0 1 2 0 2 0 0 1 0 -1 49 L. LEKAVICIUS PG 25:17 7 3-3 100% 2-2 100% 1-1 100% 0-0 0% 0 0 0 1 1 2 4 0 0 0 +20 -5 62 D. WILLIAMS PF 23:53 10 3-7 42% 3-6 50% 0-1 0% 4-6 66% 0 2 2 0 0 0 0 0 3 5 +3 6 23 N. JOSEPH PF 34:57 12 4-5 80% 4-5 80% 0-0 0% 4-6 66% 1 8 9 0 0 0 0 0 4 5 +14 18 BENCH 1 G. SKORDILIS C 0:00 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 G. BROWN III F 16:18 12 5-7 71% 4-5 80% 1-2 50% 1-3 33% 1 1 2 0 3 0 1 1 1 2 0 8 4 D. KATSIVELIS SG 24:41 13 4-6 66% 3-5 60% 1-1 100% 4-6 66% 2 1 3 1 4 3 0 0 1 5 +31 25 5 G. LARENTZAKIS SG 19:13 13 5-7 71% 2-3 66% 3-4 75% 0-0 0% 0 1 1 5 2 2 0 0 3 0 +7 17 17 V. CHARTONAS PG 0:00 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 G. TSALMPOURIS C 4:53 2 0-1 0% 0-0 0% 0-1 0% 2-2 100% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 +3 1 -7 T. HEURTEL PG 21:15 2 0-5 0% 0-0 0% 0-5 0% 2-2 100% 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 11 - Team / Coach 0 2 2 TEAM TOTALS 84 29-52 55% 23-34 67% 6-18 33% 20-29 68% 5 18 23 24 16 10 2 1 19 22 +95 -