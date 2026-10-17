Όσμαν: «Οργίασε» στη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Κολοσσού με 37άρα!
Ασταμάτητος ήταν ο Τσέντι Όσμαν στη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Κολοσοσύ στη Ρόδο, πραγματοποιώντας ρεκόρ πόντων στη GBL.
Συγκεκριμένα ο Τούρκος παίκτης της ομάδας από τη Θεσσαλονίκη, ολοκλήρωσε το ματς έχοντας 37 πόντους (3/4 δίποντα, 7/11 τρίποντα, 10/11 βολές), 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, συγκεντρώνοντας 36 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
Μάλιστα οι 37 πόντοι που πέτυχε ο Τσέντι Όσμαν, αποτελούν ρεκόρ καριέρας για τον ίδιο στην GBL, καθώς την περασμένη σεζόν είχε πετύχει 29 με τη φανέλα του Παναθηναϊκού κόντρα στον ΠΑΟΚ.
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