Όσμαν: «Οργίασε» στη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Κολοσσού με 37άρα!

Όσμαν: «Οργίασε» στη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Κολοσσού με 37άρα!

Παναγιώτης Αρταβάνης
Όσμαν: «Οργίασε» στη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Κολοσσού με 37άρα!

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Ο Τσέντι Όσμαν πέτυχε ρεκόρ πόντων στη GBL, μετά τη φοβερή εμφάνιση που πραγματοποίησε στη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Κολοσσού.

Ασταμάτητος ήταν ο Τσέντι Όσμαν στη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Κολοσοσύ στη Ρόδο, πραγματοποιώντας ρεκόρ πόντων στη GBL.

Συγκεκριμένα ο Τούρκος παίκτης της ομάδας από τη Θεσσαλονίκη, ολοκλήρωσε το ματς έχοντας 37 πόντους (3/4 δίποντα, 7/11 τρίποντα, 10/11 βολές), 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, συγκεντρώνοντας 36 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Μάλιστα οι 37 πόντοι που πέτυχε ο Τσέντι Όσμαν, αποτελούν ρεκόρ καριέρας για τον ίδιο στην GBL, καθώς την περασμένη σεζόν είχε πετύχει 29 με τη φανέλα του Παναθηναϊκού κόντρα στον ΠΑΟΚ.

 

@Photo credits: eurokinissi
     

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