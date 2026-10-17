Ο Προμηθέας επικράτησε της Δόξας Λευκάδας Elabet με 80-79 για την 3η αγωνιστική της GBL.

Την πρώτη του νίκη στη φετινή GBL πέτυχε ο Προμηθέας, επικρατώντας της Δόξας Λευκάδας Elabet με

Η αναμέτρηση είχε... δραματικό φινάλε, καθώς ο Χάρμον ευστόχησε σε τρίποντο τρία δευτερόλεπτα πριν τη λήξη και έφερε τη διαφορά στον πόντο (79-80), ωστόσο οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να κερδίσουν στο τέλος.

Κορυφαίος για τους νικητές ο Γουίλιαμς με 22 πόντους.

Δόξα Λευκάδας Elabet - Προμηθέας Πάτρας: Η εξέλιξη του αγώνα

Χάρη στην ευστοχία της,(3/5 τρίποντα, 60%) η Δόξα Λευκάδας πήρε το προβάδισμα στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης (22-15, 8').

Στο ξεκίνημα του 2ου δεκαλέπτου, ο Προμηθέας έβγαλε αντίδραση και πραγματοποιώντας επιμέρους σερί (2-9) επέστρεψε στο ματς και πέρασε μπροστά με (28-27, 13')

Το πρώτο ημίχρονο έκλεισε με τους γηπεδούχους να είναι μπροστά με +5 (45-40, 20').

Μετά την ανάπαυλα, η ομάδα της Πάτρας, βελτίωσε την άμυνά της και πάτησε... γκάζι στην επίθεση, σκοράροντας 27 πόντους και μπόρεσε να... χτίσει μια μικρή διαφορά τεσσάρων πόντων (63-67, 30').

Στο ξεκίνημα του τελευταίο δεκάλεπτο, αμφότερες δυσκολευόντουσαν να βρουν σκορ στο μπροστινό μέρος του παρκέ, ωστόσο ένα σερί (6-0) των Πατρινών, ήταν αρκετό ώστε να πάρουν... αέρα 10 πόντων (63-73, 33').

Η ομάδα της Λευκάδας είχε απάντηση, τρέχοντας δικό της σερί (6-0) μπόρεσε να μειώσει στους τέσσερις (69-73, 35'), μετά από τρίποντο του Τζόουνς, ενώ λίγο αργότερα κατέβασε τη διαφορά και στο καλάθι (71-73, 36'). Μέσω της καλής άμυνας, η Δόξα πέρασε και μπροστά, μετά από καλάθι του Αρσενόπουλου (74-73, 37').

Ο Κόλεμαν πέτυχε καλάθι για την ομάδα του μετά από αρκετή ώρα, δίνοντας ξανά το προβάδισμα στον Προμηθέα (74-75, 38'). Η Δόξα με βολές του Ρόμπινσον πέρασε εκ νέου μπροστά (76-75, 39'). Η ομάδα της Πάτρας κέρδισε το φάουλ στην επόμενη επίθεσή της και ο Δίπλαρος, ευστοχώντας σε μία ισοφάρισε στους 76 πόντους, 50 δευτερόλεπτα πριν το τέλος.

Ο Χάρμον αστόχησε σε τρίποντο για τους γηπεδούχους και την κατοχή πήρε ο Προμηθέας. Ο Κουλμπόκα πέτυχε «γκολ φάουλ», διαμορφώνοντας το (76-79), 11.1 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε. Η κατοχή παρέμεινε για τους φιλοξενούμενους, καθώς το φάουλ ήταν... βίαιο και ο Αρμς πήγε ξανά στις βολές και έκανε το (76-80), δίνοντας προβάδισμα νίκης στην ομάδα του. Ο Χάρμον με γρήγορο τρίποντο μείωσε στον πόντο για τη Δόξα, τρία δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, (79-80).

Η ομάδα της Λευκάδας έκανε γρήγορο φάουλ στον Κουλμπόκα που αστόχησε και στις δύο βολές, όμως ο Προμηθέας πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στη GBL.



ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ...Κράτησε τη διαφορά στο φινάλε και έβαλε τις κρίσιμες βολές

MVP ΗΤΑΝ Ο..Γουίλιαμς με 22 πόντους (3/5 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 4/7 βολές), 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ, συγκεντρώνοντας 23 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ...Ο Κουλμπόκα με 18 πόντους.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο...Ρόμπινσον με 14 πόντους και ο Σάρμα με 14π.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο...Καλαϊτζάκης που έμεινε στους 4 πόντοι.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ...Οι 12 ασίστ του Δίπλαρου.

Τα δεκάλεπτα: 25-17, 45-40, 63-67, 79-80

Doxa Lefkadas ELABET Coach: T. TERZIS | Assistants: V. CHANIOTAKIS, V. CHRYSALAS

Doxa Lefkadas ELABET FG 2P FG 3P FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OFF DEF REB AST TO STL BLK BLKR PF Fls on +/- Index # Players POS STARTERS 0 D. JONES PG 26:18 9 3-7 42% 0-2 0% 3-5 60% 0-0 0% 0 3 3 1 0 1 0 1 5 2 9 10 1 T. ROBINSON SF 21:43 14 4-8 50% 3-5 60% 1-3 33% 5-8 62% 2 7 9 2 1 1 0 1 2 4 -4 18 2 D. HARMON PG 34:05 11 4-11 36% 3-8 37% 1-3 33% 2-3 66% 1 2 3 7 4 1 0 0 1 6 9 10 7 N. ARSENOPOULOS PG 26:05 9 4-9 44% 3-5 60% 1-4 25% 0-0 0% 0 2 2 2 3 2 0 0 3 0 13 7 20 J. SHARMA C 21:01 14 6-8 75% 6-8 75% 0-0 0% 2-3 66% 3 4 7 2 1 0 2 0 5 2 12 21 BENCH 3 M. PARRISH SF 15:40 3 1-6 16% 0-1 0% 1-5 20% 0-0 0% 1 1 2 2 0 0 0 0 1 1 -18 2 6 M. TSAIRELIS PF 13:27 2 1-4 25% 1-4 25% 0-0 0% 0-0 0% 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 -14 1 8 M. POULIANITIS SG 5:55 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 -10 3 9 G. SACHPATZIDIS (C) C 2:24 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 2 11 G. CHATZINIKOLAS SG 11:57 9 3-4 75% 1-1 100% 2-3 66% 1-3 33% 0 3 3 1 1 2 1 0 3 2 -6 12 13 T. VISSARIOU SF 0:00 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 J. GANT PF 21:25 8 3-5 60% 1-1 100% 2-4 50% 0-0 0% 0 1 1 1 2 0 2 0 2 1 1 8 TEAM / COACH Team rebounds and other team statistics 1 0 1 0 0 TEAM TOTALS 79 29-62 46% 18-35 51% 11-27 40% 10-17 58% 8 26 34 20 12 8 6 2 25 18 95

Team Statistics

Statistic Value Points from turnovers 16 Points in the paint 36 Second chance points 5 Fast break points 21 Bench points 22 Biggest lead 10 Biggest scoring run 11





Promitheas Patras VIKOS COLA Coach: Μ. Μιχελακος | Assistants: A. TSOCHLAS, M. MICHELAKOS

Promitheas Patras VIKOS COLA FG 2P FG 3P FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OFF DEF REB AST TO STL BLK BLKR PF Fls on +/- Index # Players POS STARTERS 9 J. FORRESTER C 17:14 10 4-7 57% 4-7 57% 0-0 0% 2-4 50% 2 3 5 0 2 1 1 2 1 3 -7 10 12 N. DIPLAROS (C) PG 33:08 4 1-8 12% 0-6 0% 1-2 50% 1-2 50% 0 3 3 12 4 1 0 0 3 4 -2 8 16 G. KALAITZAKIS SF 22:08 4 1-3 33% 1-2 50% 0-1 0% 2-3 66% 1 3 4 0 1 0 0 1 3 4 -10 4 26 N. WILLIAMS SG 36:12 22 7-12 58% 3-5 60% 4-7 57% 4-7 57% 1 2 3 7 4 2 1 1 2 4 9 23 98 A. KULBOKA PF 31:34 18 7-10 70% 4-5 80% 3-5 60% 1-3 33% 1 3 4 0 0 0 0 0 0 4 -6 17 BENCH 1 A. NIKOLAIDIS PG 1:10 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 -3 0 4 K. COLEMAN PF 24:35 12 6-14 42% 6-13 46% 0-1 0% 0-2 0% 3 6 9 0 0 0 0 2 5 1 10 11 8 E. KAPETAKIS SF 3:47 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 2 2 0 1 0 0 0 1 0 -6 1 21 P. KOUROUPAKIS PF 5:37 2 1-1 100% 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 8 2 25 A. ARMS SF 24:35 8 1-4 25% 0-1 0% 1-3 33% 5-6 83% 0 1 1 4 0 0 0 0 3 4 12 9 29 A. ANTETOKOUNMPO SF 0:00 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 D. POULOS PG 0:00 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TEAM / COACH Team rebounds and other team statistics 3 2 5 0 0 TEAM TOTALS 80 28-59 47% 19-40 47% 9-19 47% 15-27 55% 11 27 38 23 14 4 2 6 19 24 90

Team Statistics