Την πρώτη του νίκη στη φετινή GBL πέτυχε ο Προμηθέας, επικρατώντας της Δόξας Λευκάδας Elabet με
Η αναμέτρηση είχε... δραματικό φινάλε, καθώς ο Χάρμον ευστόχησε σε τρίποντο τρία δευτερόλεπτα πριν τη λήξη και έφερε τη διαφορά στον πόντο (79-80), ωστόσο οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να κερδίσουν στο τέλος.
Κορυφαίος για τους νικητές ο Γουίλιαμς με 22 πόντους.
Δόξα Λευκάδας Elabet - Προμηθέας Πάτρας: Η εξέλιξη του αγώνα
Χάρη στην ευστοχία της,(3/5 τρίποντα, 60%) η Δόξα Λευκάδας πήρε το προβάδισμα στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης (22-15, 8').
Στο ξεκίνημα του 2ου δεκαλέπτου, ο Προμηθέας έβγαλε αντίδραση και πραγματοποιώντας επιμέρους σερί (2-9) επέστρεψε στο ματς και πέρασε μπροστά με (28-27, 13')
Το πρώτο ημίχρονο έκλεισε με τους γηπεδούχους να είναι μπροστά με +5 (45-40, 20').
Μετά την ανάπαυλα, η ομάδα της Πάτρας, βελτίωσε την άμυνά της και πάτησε... γκάζι στην επίθεση, σκοράροντας 27 πόντους και μπόρεσε να... χτίσει μια μικρή διαφορά τεσσάρων πόντων (63-67, 30').
Στο ξεκίνημα του τελευταίο δεκάλεπτο, αμφότερες δυσκολευόντουσαν να βρουν σκορ στο μπροστινό μέρος του παρκέ, ωστόσο ένα σερί (6-0) των Πατρινών, ήταν αρκετό ώστε να πάρουν... αέρα 10 πόντων (63-73, 33').
Η ομάδα της Λευκάδας είχε απάντηση, τρέχοντας δικό της σερί (6-0) μπόρεσε να μειώσει στους τέσσερις (69-73, 35'), μετά από τρίποντο του Τζόουνς, ενώ λίγο αργότερα κατέβασε τη διαφορά και στο καλάθι (71-73, 36'). Μέσω της καλής άμυνας, η Δόξα πέρασε και μπροστά, μετά από καλάθι του Αρσενόπουλου (74-73, 37').
Ο Κόλεμαν πέτυχε καλάθι για την ομάδα του μετά από αρκετή ώρα, δίνοντας ξανά το προβάδισμα στον Προμηθέα (74-75, 38'). Η Δόξα με βολές του Ρόμπινσον πέρασε εκ νέου μπροστά (76-75, 39'). Η ομάδα της Πάτρας κέρδισε το φάουλ στην επόμενη επίθεσή της και ο Δίπλαρος, ευστοχώντας σε μία ισοφάρισε στους 76 πόντους, 50 δευτερόλεπτα πριν το τέλος.
Ο Χάρμον αστόχησε σε τρίποντο για τους γηπεδούχους και την κατοχή πήρε ο Προμηθέας. Ο Κουλμπόκα πέτυχε «γκολ φάουλ», διαμορφώνοντας το (76-79), 11.1 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε. Η κατοχή παρέμεινε για τους φιλοξενούμενους, καθώς το φάουλ ήταν... βίαιο και ο Αρμς πήγε ξανά στις βολές και έκανε το (76-80), δίνοντας προβάδισμα νίκης στην ομάδα του. Ο Χάρμον με γρήγορο τρίποντο μείωσε στον πόντο για τη Δόξα, τρία δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, (79-80).
Η ομάδα της Λευκάδας έκανε γρήγορο φάουλ στον Κουλμπόκα που αστόχησε και στις δύο βολές, όμως ο Προμηθέας πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στη GBL.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ...Κράτησε τη διαφορά στο φινάλε και έβαλε τις κρίσιμες βολές
MVP ΗΤΑΝ Ο..Γουίλιαμς με 22 πόντους (3/5 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 4/7 βολές), 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ, συγκεντρώνοντας 23 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ...Ο Κουλμπόκα με 18 πόντους.
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο...Ρόμπινσον με 14 πόντους και ο Σάρμα με 14π.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο...Καλαϊτζάκης που έμεινε στους 4 πόντοι.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ...Οι 12 ασίστ του Δίπλαρου.
Τα δεκάλεπτα: 25-17, 45-40, 63-67, 79-80
Doxa Lefkadas ELABET
Coach: T. TERZIS | Assistants: V. CHANIOTAKIS, V. CHRYSALAS
|Doxa Lefkadas ELABET
|FG
|2P FG
|3P FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OFF
|DEF
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK
|BLKR
|PF
|Fls on
|+/-
|Index
|#
|Players
|POS
|STARTERS
|0
|D. JONES
|PG
|26:18
|9
|3-7
|42%
|0-2
|0%
|3-5
|60%
|0-0
|0%
|0
|3
|3
|1
|0
|1
|0
|1
|5
|2
|9
|10
|1
|T. ROBINSON
|SF
|21:43
|14
|4-8
|50%
|3-5
|60%
|1-3
|33%
|5-8
|62%
|2
|7
|9
|2
|1
|1
|0
|1
|2
|4
|-4
|18
|2
|D. HARMON
|PG
|34:05
|11
|4-11
|36%
|3-8
|37%
|1-3
|33%
|2-3
|66%
|1
|2
|3
|7
|4
|1
|0
|0
|1
|6
|9
|10
|7
|N. ARSENOPOULOS
|PG
|26:05
|9
|4-9
|44%
|3-5
|60%
|1-4
|25%
|0-0
|0%
|0
|2
|2
|2
|3
|2
|0
|0
|3
|0
|13
|7
|20
|J. SHARMA
|C
|21:01
|14
|6-8
|75%
|6-8
|75%
|0-0
|0%
|2-3
|66%
|3
|4
|7
|2
|1
|0
|2
|0
|5
|2
|12
|21
|BENCH
|3
|M. PARRISH
|SF
|15:40
|3
|1-6
|16%
|0-1
|0%
|1-5
|20%
|0-0
|0%
|1
|1
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|-18
|2
|6
|M. TSAIRELIS
|PF
|13:27
|2
|1-4
|25%
|1-4
|25%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|2
|0
|-14
|1
|8
|M. POULIANITIS
|SG
|5:55
|0
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0
|1
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|-10
|3
|9
|G. SACHPATZIDIS (C)
|C
|2:24
|0
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0
|1
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|2
|11
|G. CHATZINIKOLAS
|SG
|11:57
|9
|3-4
|75%
|1-1
|100%
|2-3
|66%
|1-3
|33%
|0
|3
|3
|1
|1
|2
|1
|0
|3
|2
|-6
|12
|13
|T. VISSARIOU
|SF
|0:00
|0
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|23
|J. GANT
|PF
|21:25
|8
|3-5
|60%
|1-1
|100%
|2-4
|50%
|0-0
|0%
|0
|1
|1
|1
|2
|0
|2
|0
|2
|1
|1
|8
|TEAM / COACH
|Team rebounds and other team statistics
|1
|0
|1
|0
|0
|TEAM TOTALS
|79
|29-62
|46%
|18-35
|51%
|11-27
|40%
|10-17
|58%
|8
|26
|34
|20
|12
|8
|6
|2
|25
|18
|95
Team Statistics
|Statistic
|Value
|Points from turnovers
|16
|Points in the paint
|36
|Second chance points
|5
|Fast break points
|21
|Bench points
|22
|Biggest lead
|10
|Biggest scoring run
|11
Promitheas Patras VIKOS COLA
Coach: Μ. Μιχελακος | Assistants: A. TSOCHLAS, M. MICHELAKOS
|Promitheas Patras VIKOS COLA
|FG
|2P FG
|3P FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OFF
|DEF
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK
|BLKR
|PF
|Fls on
|+/-
|Index
|#
|Players
|POS
|STARTERS
|9
|J. FORRESTER
|C
|17:14
|10
|4-7
|57%
|4-7
|57%
|0-0
|0%
|2-4
|50%
|2
|3
|5
|0
|2
|1
|1
|2
|1
|3
|-7
|10
|12
|N. DIPLAROS (C)
|PG
|33:08
|4
|1-8
|12%
|0-6
|0%
|1-2
|50%
|1-2
|50%
|0
|3
|3
|12
|4
|1
|0
|0
|3
|4
|-2
|8
|16
|G. KALAITZAKIS
|SF
|22:08
|4
|1-3
|33%
|1-2
|50%
|0-1
|0%
|2-3
|66%
|1
|3
|4
|0
|1
|0
|0
|1
|3
|4
|-10
|4
|26
|N. WILLIAMS
|SG
|36:12
|22
|7-12
|58%
|3-5
|60%
|4-7
|57%
|4-7
|57%
|1
|2
|3
|7
|4
|2
|1
|1
|2
|4
|9
|23
|98
|A. KULBOKA
|PF
|31:34
|18
|7-10
|70%
|4-5
|80%
|3-5
|60%
|1-3
|33%
|1
|3
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|-6
|17
|BENCH
|1
|A. NIKOLAIDIS
|PG
|1:10
|0
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|-3
|0
|4
|K. COLEMAN
|PF
|24:35
|12
|6-14
|42%
|6-13
|46%
|0-1
|0%
|0-2
|0%
|3
|6
|9
|0
|0
|0
|0
|2
|5
|1
|10
|11
|8
|E. KAPETAKIS
|SF
|3:47
|0
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0
|2
|2
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|-6
|1
|21
|P. KOUROUPAKIS
|PF
|5:37
|2
|1-1
|100%
|1-1
|100%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|2
|25
|A. ARMS
|SF
|24:35
|8
|1-4
|25%
|0-1
|0%
|1-3
|33%
|5-6
|83%
|0
|1
|1
|4
|0
|0
|0
|0
|3
|4
|12
|9
|29
|A. ANTETOKOUNMPO
|SF
|0:00
|0
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|88
|D. POULOS
|PG
|0:00
|0
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|TEAM / COACH
|Team rebounds and other team statistics
|3
|2
|5
|0
|0
|TEAM TOTALS
|80
|28-59
|47%
|19-40
|47%
|9-19
|47%
|15-27
|55%
|11
|27
|38
|23
|14
|4
|2
|6
|19
|24
|90
Team Statistics
|Statistic
|Value
|Points from turnovers
|14
|Points in the paint
|38
|Second chance points
|11
|Fast break points
|10
|Bench points
|22
|Biggest lead
|10
|Biggest scoring run
|10
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