Δόξα Λευκάδας Elabet - Προμηθέας Πάτρας 79-80: Τη «λύγισε» στο φινάλε

Παναγιώτης Αρταβάνης

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Ο Προμηθέας επικράτησε της Δόξας Λευκάδας Elabet με 80-79 για την 3η αγωνιστική της GBL.

Την πρώτη του νίκη στη φετινή GBL πέτυχε ο Προμηθέας, επικρατώντας της Δόξας Λευκάδας Elabet με

Η αναμέτρηση είχε... δραματικό φινάλε, καθώς ο Χάρμον ευστόχησε σε τρίποντο τρία δευτερόλεπτα πριν τη λήξη και έφερε τη διαφορά στον πόντο (79-80), ωστόσο οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να κερδίσουν στο τέλος.

Κορυφαίος για τους νικητές ο Γουίλιαμς με 22 πόντους.

Δόξα Λευκάδας Elabet - Προμηθέας Πάτρας: Η εξέλιξη του αγώνα

Χάρη στην ευστοχία της,(3/5 τρίποντα, 60%) η Δόξα Λευκάδας πήρε το προβάδισμα στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης (22-15, 8').
Στο ξεκίνημα του 2ου δεκαλέπτου, ο Προμηθέας έβγαλε αντίδραση και πραγματοποιώντας επιμέρους σερί (2-9) επέστρεψε στο ματς και πέρασε μπροστά με (28-27, 13')

 

Το πρώτο ημίχρονο έκλεισε με τους γηπεδούχους να είναι μπροστά με +5 (45-40, 20').

Μετά την ανάπαυλα, η ομάδα της Πάτρας, βελτίωσε την άμυνά της και πάτησε... γκάζι στην επίθεση, σκοράροντας 27 πόντους και μπόρεσε να... χτίσει μια μικρή διαφορά τεσσάρων πόντων (63-67, 30').

Στο ξεκίνημα του τελευταίο δεκάλεπτο, αμφότερες δυσκολευόντουσαν να βρουν σκορ στο μπροστινό μέρος του παρκέ, ωστόσο ένα σερί (6-0) των Πατρινών, ήταν αρκετό ώστε να πάρουν... αέρα 10 πόντων (63-73, 33').

Η ομάδα της Λευκάδας είχε απάντηση, τρέχοντας δικό της σερί (6-0) μπόρεσε να μειώσει στους τέσσερις (69-73, 35'), μετά από τρίποντο του Τζόουνς, ενώ λίγο αργότερα κατέβασε τη διαφορά και στο καλάθι (71-73, 36'). Μέσω της καλής άμυνας, η Δόξα πέρασε και μπροστά, μετά από καλάθι του Αρσενόπουλου (74-73, 37').

Ο Κόλεμαν πέτυχε καλάθι για την ομάδα του μετά από αρκετή ώρα, δίνοντας ξανά το προβάδισμα στον Προμηθέα (74-75, 38'). Η Δόξα με βολές του Ρόμπινσον πέρασε εκ νέου μπροστά (76-75, 39'). Η ομάδα της Πάτρας κέρδισε το φάουλ στην επόμενη επίθεσή της και ο Δίπλαρος, ευστοχώντας σε μία ισοφάρισε στους 76 πόντους, 50 δευτερόλεπτα πριν το τέλος.

Ο Χάρμον αστόχησε σε τρίποντο για τους γηπεδούχους και την κατοχή πήρε ο Προμηθέας. Ο Κουλμπόκα πέτυχε «γκολ φάουλ», διαμορφώνοντας το (76-79), 11.1 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε. Η κατοχή παρέμεινε για τους φιλοξενούμενους, καθώς το φάουλ ήταν... βίαιο και ο Αρμς πήγε ξανά στις βολές και έκανε το (76-80), δίνοντας προβάδισμα νίκης στην ομάδα του. Ο Χάρμον με γρήγορο τρίποντο μείωσε στον πόντο για τη Δόξα, τρία δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, (79-80).

Η ομάδα της Λευκάδας έκανε γρήγορο φάουλ στον Κουλμπόκα που αστόχησε και στις δύο βολές, όμως ο Προμηθέας πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στη GBL.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ...Κράτησε τη διαφορά στο φινάλε και έβαλε τις κρίσιμες βολές
MVP ΗΤΑΝ Ο..Γουίλιαμς με 22 πόντους (3/5 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 4/7 βολές), 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ, συγκεντρώνοντας 23 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ...Ο Κουλμπόκα με 18 πόντους.
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο...Ρόμπινσον με 14 πόντους και ο Σάρμα με 14π.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο...Καλαϊτζάκης που έμεινε στους 4 πόντοι.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ...Οι 12 ασίστ του Δίπλαρου.

Τα δεκάλεπτα: 25-17, 45-40, 63-67, 79-80

Doxa Lefkadas ELABET

Coach: T. TERZIS | Assistants: V. CHANIOTAKIS, V. CHRYSALAS

Doxa Lefkadas ELABETFG2P FG3P FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OFFDEFREBASTTOSTLBLKBLKRPFFls on+/-Index
#PlayersPOS
STARTERS
0D. JONESPG26:1893-742%0-20%3-560%0-00%0331010152910
1T. ROBINSONSF21:43144-850%3-560%1-333%5-862%2792110124-418
2D. HARMONPG34:05114-1136%3-837%1-333%2-366%1237410016910
7N. ARSENOPOULOSPG26:0594-944%3-560%1-425%0-00%0222320030137
20J. SHARMAC21:01146-875%6-875%0-00%2-366%34721020521221
BENCH
3M. PARRISHSF15:4031-616%0-10%1-520%0-00%1122000011-182
6M. TSAIRELISPF13:2721-425%1-425%0-00%0-00%0110001020-141
8M. POULIANITISSG5:5500-00%0-00%0-00%0-00%0111010010-103
9G. SACHPATZIDIS (C)C2:2400-00%0-00%0-00%0-00%011100000032
11G. CHATZINIKOLASSG11:5793-475%1-1100%2-366%1-333%0331121032-612
13T. VISSARIOUSF0:0000-00%0-00%0-00%0-00%000000000000
23J. GANTPF21:2583-560%1-1100%2-450%0-00%011120202118
TEAM / COACH
Team rebounds and other team statistics10100
TEAM TOTALS7929-6246%18-3551%11-2740%10-1758%826342012862251895

Team Statistics

StatisticValue
Points from turnovers16
Points in the paint36
Second chance points5
Fast break points21
Bench points22
Biggest lead10
Biggest scoring run11


Promitheas Patras VIKOS COLA

Coach: Μ. Μιχελακος | Assistants: A. TSOCHLAS, M. MICHELAKOS

Promitheas Patras VIKOS COLAFG2P FG3P FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OFFDEFREBASTTOSTLBLKBLKRPFFls on+/-Index
#PlayersPOS
STARTERS
9J. FORRESTERC17:14104-757%4-757%0-00%2-450%2350211213-710
12N. DIPLAROS (C)PG33:0841-812%0-60%1-250%1-250%03312410034-28
16G. KALAITZAKISSF22:0841-333%1-250%0-10%2-366%1340100134-104
26N. WILLIAMSSG36:12227-1258%3-560%4-757%4-757%1237421124923
98A. KULBOKAPF31:34187-1070%4-580%3-560%1-333%1340000004-617
BENCH
1A. NIKOLAIDISPG1:1000-00%0-00%0-00%0-00%0110100010-30
4K. COLEMANPF24:35126-1442%6-1346%0-10%0-20%36900002511011
8E. KAPETAKISSF3:4700-00%0-00%0-00%0-00%0220100010-61
21P. KOUROUPAKISPF5:3721-1100%1-1100%0-00%0-00%011010000082
25A. ARMSSF24:3581-425%0-10%1-333%5-683%0114000034129
29A. ANTETOKOUNMPOSF0:0000-00%0-00%0-00%0-00%000000000000
88D. POULOSPG0:0000-00%0-00%0-00%0-00%000000000000
TEAM / COACH
Team rebounds and other team statistics32500
TEAM TOTALS8028-5947%19-4047%9-1947%15-2755%1127382314426192490

Team Statistics

StatisticValue
Points from turnovers14
Points in the paint38
Second chance points11
Fast break points10
Bench points22
Biggest lead10
Biggest scoring run10
@Photo credits: eurokinissi
     

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