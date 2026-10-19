Η Ράγιο Βαγιεκάνο προηγήθηκε αλλά η Χετάφε των δέκα παικτών έφερε στο δεύτερο ημίχρονο το ματς στα ίσα, με τις δύο ομάδες να παραμένουν ισόπαλες με 1-1 στο ντέρμπι της Μαδρίτης

Η Χετάφε φιλοξένησε στην έδρα της τη Ράγιο Βαγιεκάνο και κατάφερε να πάρει τον βαθμό της ισοπαλίας, παρά το γεγονός πως βρισκόταν πίσω στο σκορ και έπαιζε με παίκτη λιγότερο για πάνω από μία ώρα αγώνα.

Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκόρ μόλις στο 11ο λεπτό, με τον Ντε Φρούτος να «σερβίρει» έτοιμο γκολ στον Γκαρσία, ο οποίος με τη σειρά του έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα και έβαλε από νωρίς την ομάδα του σε θέση οδηγού.

Η κόκκινη κάρτα του Τζεν στο 28' έκανε ακόμη πιο δύσκολο το έργο των γηπεδούχων που έμειναν για πάνω από μία ώρα αγώνα με παίκτη λιγότερο. Παρόλα αυτά στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ο Κίκο Φεμενία σκόραρε και έφερε το ματς στα ίσα, με το τέρμα του ωστόσο να ακυρώνεται αμέσως, καθώς στην αρχή της φάσης η μπάλα είχε βγει εκτός παιχνιδιού.

Στο δεύτερο μέρος ωστόσο το σύνολο του Μπορδάλας βρήκε εν τέλει το γκολ της ισοφάρισης, με τον Σατριάνο στο 56' να φέρνει την απόλυτη ισορροπία στην αναμέτρηση και να κερδίζει έναν πολύτιμο βαθμό για την ομάδα του.

Η ισοπαλία αυτή άφησε τις δύο ομάδες ισόβαθμες στην 13η θέση με 9 βαθμούς, με την Ράγιο Βαγιεκάνο ωστόσο να έχει ένα ματς λιγότερο, λόγω της ματαίωσης του αγώνα με την Αθλέτικ Μπιλμπάο.