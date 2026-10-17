Ηρακλής-Καρδίτσα 71-53: Ανατροπή με Στάιλς
Με εντυπωσιακή εμφάνιση του Ντοντρέζ Στάιλς και εξαιρετική άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο ο Ηρακλής «έπνιξε» (71-53) την Καρδίτσα και πέτυχε την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα για την 3η αγωνιστική της Greek Basketball League. Ο Αμερικανός γκαρντ τελείωσε τον αγώνα με 24 πόντους (5/7τρίποντα), 10 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ ο δεύτερος διψήφιος ήταν ο Χασάν Ντιαρά με 10 πόντους.
Από την Καρδίτσα που πέτυχε μόλις 24 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο (17 στο τρίτο 10λεπτο και μόλις 7 στην τελευταία περίοδο) ο Τζάστιν Τέρνερ είχε 14 πόντους και ο Τζόρνταν ΜακΡέι έμεινε στους 10 πόντους.
Ηρακλής-Καρδίτσα: Ο αγώνας
Από το ξεκίνημα της αναμέτρησης οι δυο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ, αλλά έχοντας πολύ χαμηλή παραγωγικότητα, καθώς κυριάρχησαν τα άστοχα σουτ και οι βιαστικές επιλογές στην επίθεση. Ο Ηρακλής στην πρώτη περίοδο σούταρε με 33% (2/6) στα δίποντα και είχε 3 ασίστ για 6 λάθη! Η Καρδίτσα σούταρε με 36% στα δίποντα (4/11) και είχε 0/5 τρίποντα, ενώ δεν έδωσε καμία ασίστ και είχε 2 λάθη!
Στη δεύτερη περίοδο, η άμυνα της Θεσσαλικής ομάδας έγινε ακόμη πιο αποτελεσματική, ενώ επιθετικά με τους Τέρνερ και ΜακΡέι μπόρεσε να πατήσει... γκάζι και να ξεφύγει με 9 πόντους (14-23 στο 14.20'') τη στιγμή που οι παίκτες του Ζόραν Λούκιτς έκαναν αρκετά λάθη εξαιτίας της πίεσης του αντιπάλου. Με τον Κλίβελαντ Μέλβιν που σημείωσε τους δυο πρώτους πόντους στο παιχνίδι ο «γηραιός» μείωσε στους 5 πόντους (18-23 στο 16'), αλλά με τρίποντο του Τζάκσον και καλάθι του Τέρνερ η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου βρέθηκε ξανά στο +11 (18-29 στο 18') έχοντας τον πλήρη έλεγχο της αναμέτρησης.
Ένα τρίποντο του Ντοντρέζ Στάιλς έδωσε τη δυνατότητα στους γηπεδούχους να μειώσουν στους 6 πόντους (23-29 στο 20') στο τέλος της πρώτης περιόδου. Η αστοχία από την περιφέρεια (3/15 τρίποντα, 20%) και οι 6 ασίστ για 12 λάθη εξηγούν γιατί ο «γηραιός» ακολουθεί στο σκορ σε όλη τη δεύτερη περίοδο.
Επιστρέφοντας στο παρκέ στο δεύτερο ημίχρονο η Καρδίτσα διατήρησε μια απόσταση (31-40 στο 24.20'') από τον Ηρακλή που αναζητούσε λύσεις πέρα από τον Ντοντρέζ Στάιλς. Σταδιακά όμως η πίεση στην άμυνα των γηπεδούχων απέδωσε καρπούς, οι φιλοξενούμενοι είχαν ορισμένες βιαστικές επιλογές στην επίθεση και με τρίποντα του Στάιλς και του Μαστρογιαννόπουλου βρέθηκε στο +8 (52-44 στο 29') και το τρίτο 10λεπτο ολοκληρώθηκε με τη θεσσαλική ομάδα να μειώνει στους 6 πόντους (52-46 στο 30').
Οι παίκτες του Νίκου Παπανικολόπουλου ήταν άστοχοι από την περιφέρεια (3/14 τρίποντα, 21%) και αυτό το γεγονός επέτρεψε στον «γηραιό» να διατηρήσει το «πάνω χέρι» στο παιχνίδι, καθώς είχε τον Ντοντρέζ Στάιλς σε «μεγάλα κέφια». Μάλιστα, ο Αμερικανός άσος ευστοχώντας στο 5ο τρίποντο σε έξι προσπάθειες «εκτόξευσε» τη διαφορά στο +11 (61-50 στο 32') και το «Ιβανώφειο» πήρε «φωτιά».
Στο διάστημα που απέμεινε στην τελευταία περίοδο οι παίκτες του Ζόραν Λούκιτς συντήρησαν μια σημαντική διαφορά με τον Στάιλς (65-53 στο 36.30'') και έφτασαν στην πρώτη νίκη τους στο φετινό πρωτάθλημα κρατώντας πολύ χαμηλά σε παραγωγικότητα (24 πόντους συνολικά) τον αντίπαλο τους στο δεύτερο ημίχρονο.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… ήταν εξαιρετική η άμυνα του δευτέρου ημιχρόνου του Ηρακλή που κράτησε την Καρδίτσα μόλις στους 24 πόντους συνολικά και επειδή ο Ντοντρέζ Στάιλς ήταν εξαιρετικός (24 πόντους με 5/7 τρίποντα και 10 ριμπάουντ).
MVP O… Ντοντρέζ Στάιλς τελείωσε τον αγώνα με 24 πόντους (5/7 τρίποντα), 19 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 7 κερδισμένα φάουλ σε 29:14 λεπτά που έμεινε στο παρκέ συγκεντρώνοντας 28 βαθμούς στην αξιολόγηση.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Χασάν Ντιαρά (10 πόντους) και Νόα Χόρχλερ (8 πόντους, 11 ριμπάουντ).
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Τζάστιν Τέρνερ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 14 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Κρις Σμιθ που έμεινε στους 5 πόντους με 1/4 σουτ και 4 ριμπάουντ σε 17:46 λεπτά συμμετοχής.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… Η μεγάλη διαφορά στα ριμπάουντ με την απόλυτη κυριαρχία των παικτών του «γηραιού» που είχαν 45 ριμπάουντ έναντι 33 της Καρδίτσας.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 12-10, 23-29, 52-46, 71-53.
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|10
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|33%
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|2-7
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|C. SYLLAS
|SG
|27:45
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|3-6
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|100%
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|25%
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|1:41
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|D. STYLES
|SF
|29:14
|24
|7-10
|70%
|2-3
|66%
|5-7
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|5-9
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|N. HORCHLER
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|3-4
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|1:17
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|8:07
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|56
|S. MASTROGIANNOPOULOS
|PG
|13:48
|6
|2-5
|40%
|1-1
|100%
|1-4
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|1-4
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|21
|2
|TEAM TOTALS
|71
|23-56
|41%
|12-23
|52%
|11-33
|33%
|14-23
|60%
|15
|30
|45
|13
|17
|6
|3
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|18
|21
|79
|ASK Karditsa
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|OTHER STATS
|Coach: N. Papanikolopoulos
|Assistants: K. Papamarkos, I. Missas
|#
|Players
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|PTS
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|REB
|AST
|TO
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|BLK
|BLKR
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|Fls on
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|STARTERS
|0
|K. Jackson
|27:13
|9
|2-11
|18%
|1-5
|20%
|1-6
|16%
|4-5
|80%
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|36:40
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|5-13
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|C. Smith
|17:46
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|1-4
|25%
|1-4
|25%
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|3-6
|50%
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|A. Petropoulos
|21:30
|2
|0-2
|0%
|0-1
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|0-1
|0%
|2-2
|100%
|1
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|5
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|0
|0
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|1
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|5
|33
|F. Okoro
|23:04
|6
|3-7
|42%
|3-7
|42%
|0-0
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|0-4
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|6
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|11
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|12
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|6
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|7
|J. McRae
|22:38
|10
|3-11
|27%
|3-8
|37%
|0-3
|0%
|4-4
|100%
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|3
|6
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|N. Gkikas (C)
|12:46
|5
|2-5
|40%
|1-2
|50%
|1-3
|33%
|0-0
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|3
|10
|J. Francis
|16:56
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|0-1
|0%
|0-1
|0%
|0-0
|0%
|0-0
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|0
|3
|3
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|1
|0
|2
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|3
|11
|K. Bilalis
|1:28
|0
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0
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|0
|0
|2
|0
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|-2
|12
|K. Kabouridis
|1:45
|0
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
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|-2
|0
|17
|A. Roumoglou
|18:14
|2
|1-4
|25%
|1-1
|100%
|0-3
|0%
|0-0
|0%
|1
|2
|3
|1
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|4
|Team / Coach
|0
|2
|2
|2
|0
|TEAM TOTALS
|53
|18-60
|30%
|15-42
|35%
|3-18
|16%
|14-22
|63%
|12
|21
|33
|5
|12
|7
|2
|3
|22
|17
|38
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