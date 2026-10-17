Με εξαιρετικό Ντοντρέζ Στάιλς ο Ηρακλής εξουδετέρωσε την Καρδίτσα στο δεύτερο ημίχρονο και έφτασε στην πρώτη νίκη (71-53) στο πρωτάθλημα.

Με εντυπωσιακή εμφάνιση του Ντοντρέζ Στάιλς και εξαιρετική άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο ο Ηρακλής «έπνιξε» (71-53) την Καρδίτσα και πέτυχε την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα για την 3η αγωνιστική της Greek Basketball League. Ο Αμερικανός γκαρντ τελείωσε τον αγώνα με 24 πόντους (5/7τρίποντα), 10 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ ο δεύτερος διψήφιος ήταν ο Χασάν Ντιαρά με 10 πόντους.

Από την Καρδίτσα που πέτυχε μόλις 24 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο (17 στο τρίτο 10λεπτο και μόλις 7 στην τελευταία περίοδο) ο Τζάστιν Τέρνερ είχε 14 πόντους και ο Τζόρνταν ΜακΡέι έμεινε στους 10 πόντους.

Ηρακλής-Καρδίτσα: Ο αγώνας

Από το ξεκίνημα της αναμέτρησης οι δυο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ, αλλά έχοντας πολύ χαμηλή παραγωγικότητα, καθώς κυριάρχησαν τα άστοχα σουτ και οι βιαστικές επιλογές στην επίθεση. Ο Ηρακλής στην πρώτη περίοδο σούταρε με 33% (2/6) στα δίποντα και είχε 3 ασίστ για 6 λάθη! Η Καρδίτσα σούταρε με 36% στα δίποντα (4/11) και είχε 0/5 τρίποντα, ενώ δεν έδωσε καμία ασίστ και είχε 2 λάθη!

Στη δεύτερη περίοδο, η άμυνα της Θεσσαλικής ομάδας έγινε ακόμη πιο αποτελεσματική, ενώ επιθετικά με τους Τέρνερ και ΜακΡέι μπόρεσε να πατήσει... γκάζι και να ξεφύγει με 9 πόντους (14-23 στο 14.20'') τη στιγμή που οι παίκτες του Ζόραν Λούκιτς έκαναν αρκετά λάθη εξαιτίας της πίεσης του αντιπάλου. Με τον Κλίβελαντ Μέλβιν που σημείωσε τους δυο πρώτους πόντους στο παιχνίδι ο «γηραιός» μείωσε στους 5 πόντους (18-23 στο 16'), αλλά με τρίποντο του Τζάκσον και καλάθι του Τέρνερ η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου βρέθηκε ξανά στο +11 (18-29 στο 18') έχοντας τον πλήρη έλεγχο της αναμέτρησης.

Ένα τρίποντο του Ντοντρέζ Στάιλς έδωσε τη δυνατότητα στους γηπεδούχους να μειώσουν στους 6 πόντους (23-29 στο 20') στο τέλος της πρώτης περιόδου. Η αστοχία από την περιφέρεια (3/15 τρίποντα, 20%) και οι 6 ασίστ για 12 λάθη εξηγούν γιατί ο «γηραιός» ακολουθεί στο σκορ σε όλη τη δεύτερη περίοδο.

Επιστρέφοντας στο παρκέ στο δεύτερο ημίχρονο η Καρδίτσα διατήρησε μια απόσταση (31-40 στο 24.20'') από τον Ηρακλή που αναζητούσε λύσεις πέρα από τον Ντοντρέζ Στάιλς. Σταδιακά όμως η πίεση στην άμυνα των γηπεδούχων απέδωσε καρπούς, οι φιλοξενούμενοι είχαν ορισμένες βιαστικές επιλογές στην επίθεση και με τρίποντα του Στάιλς και του Μαστρογιαννόπουλου βρέθηκε στο +8 (52-44 στο 29') και το τρίτο 10λεπτο ολοκληρώθηκε με τη θεσσαλική ομάδα να μειώνει στους 6 πόντους (52-46 στο 30').

Οι παίκτες του Νίκου Παπανικολόπουλου ήταν άστοχοι από την περιφέρεια (3/14 τρίποντα, 21%) και αυτό το γεγονός επέτρεψε στον «γηραιό» να διατηρήσει το «πάνω χέρι» στο παιχνίδι, καθώς είχε τον Ντοντρέζ Στάιλς σε «μεγάλα κέφια». Μάλιστα, ο Αμερικανός άσος ευστοχώντας στο 5ο τρίποντο σε έξι προσπάθειες «εκτόξευσε» τη διαφορά στο +11 (61-50 στο 32') και το «Ιβανώφειο» πήρε «φωτιά».

Στο διάστημα που απέμεινε στην τελευταία περίοδο οι παίκτες του Ζόραν Λούκιτς συντήρησαν μια σημαντική διαφορά με τον Στάιλς (65-53 στο 36.30'') και έφτασαν στην πρώτη νίκη τους στο φετινό πρωτάθλημα κρατώντας πολύ χαμηλά σε παραγωγικότητα (24 πόντους συνολικά) τον αντίπαλο τους στο δεύτερο ημίχρονο.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… ήταν εξαιρετική η άμυνα του δευτέρου ημιχρόνου του Ηρακλή που κράτησε την Καρδίτσα μόλις στους 24 πόντους συνολικά και επειδή ο Ντοντρέζ Στάιλς ήταν εξαιρετικός (24 πόντους με 5/7 τρίποντα και 10 ριμπάουντ).

MVP O… Ντοντρέζ Στάιλς τελείωσε τον αγώνα με 24 πόντους (5/7 τρίποντα), 19 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 7 κερδισμένα φάουλ σε 29:14 λεπτά που έμεινε στο παρκέ συγκεντρώνοντας 28 βαθμούς στην αξιολόγηση.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Χασάν Ντιαρά (10 πόντους) και Νόα Χόρχλερ (8 πόντους, 11 ριμπάουντ).

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Τζάστιν Τέρνερ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 14 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Κρις Σμιθ που έμεινε στους 5 πόντους με 1/4 σουτ και 4 ριμπάουντ σε 17:46 λεπτά συμμετοχής.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… Η μεγάλη διαφορά στα ριμπάουντ με την απόλυτη κυριαρχία των παικτών του «γηραιού» που είχαν 45 ριμπάουντ έναντι 33 της Καρδίτσας.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 12-10, 23-29, 52-46, 71-53.

Iraklis BC FG 2PT FG 3PT FG FT REB # Players POS MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST TO STL BLK BLKR PF Fls on +/- Index STARTERS 0 J. LECQUE SG 19:17 7 1-6 16% 0-3 0% 1-3 33% 4-4 100% 0 0 0 1 3 2 0 0 4 4 -6 2 2 C. MELVIN PF 23:12 4 2-4 50% 2-2 100% 0-2 0% 0-0 0% 2 1 3 1 0 0 1 0 1 1 9 7 10 H. DIARRA SG 29:34 10 4-12 33% 2-5 40% 2-7 28% 0-0 0% 1 3 4 2 1 1 0 1 2 0 8 8 11 J. HUTSON C 16:28 5 1-4 25% 0-2 0% 1-2 50% 2-4 50% 4 2 6 1 1 0 1 0 1 5 11 7 16 C. SYLLAS SG 27:45 7 3-6 50% 2-2 100% 1-4 25% 0-0 0% 1 1 2 2 1 3 0 0 3 1 18 10 BENCH 1 T. COOK PG 1:41 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -4 -1 3 D. STYLES SF 29:14 24 7-10 70% 2-3 66% 5-7 71% 5-9 55% 2 8 10 2 1 0 0 0 2 7 23 28 5 N. HORCHLER PF 25:01 8 3-8 37% 3-4 75% 0-4 0% 2-2 100% 2 9 11 0 1 0 1 0 3 1 13 14 7 V. MOURATOS PG 1:17 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 13 D. SLAFTSAKIS (C) PF 8:07 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 -9 0 19 G. ARNOKOUROS SF 4:36 0 0-1 0% 0-1 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 8 0 56 S. MASTROGIANNOPOULOS PG 13:48 6 2-5 40% 1-1 100% 1-4 25% 1-4 25% 0 2 2 4 4 0 0 0 1 2 21 2 TEAM TOTALS 71 23-56 41% 12-23 52% 11-33 33% 14-23 60% 15 30 45 13 17 6 3 2 18 21 79