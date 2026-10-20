Ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ αποδεσμεύτηκε από τους Μιλγουόκι Μπακς λίγο πριν την έναρξη της νέας σεζόν στο NBA.

Οι Μιλγουόκι Μπακς έφησαν ελεύθερο τον Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ, σύμφωνα με πηγές του ESPN και του δημοσιογράφου Σαμς Σαράνια.

Ο γνωστός και από το σύντομο πέρασμά του από την Ελλάδα και τον ΠΑΟΚ γκαρντ, αγωνίστηκε πέρυσι στο Μιλγουόκι με συμπαίκτη τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ωστόσο δεν κατάφερε να βρει θέση στο φετινό (αρκετά αλλαγμένο) ρόστερ των «Ελαφιών», ενόψει της νέας σεζόν του NBA.

Το όνομα του έχει ήδη ξεκινήσει να συνδέεται με την ευρωπαϊκή αγορά, όσον αφορά ομάδες που ψάχνουν ενίσχυση στην περιφέρεια, χωρίς όμως κάποια παραπάνω πληροφορία να έχει γίνει γνωστή.

Την περσινή σεζόν ο 26χρονος σούτινγκ γκαρντ αγωνίστηκε σε 38 παιχνίδια με τη φανέλα Μπακς, έχοντας ανά αγώνα 17.4 πόντους, 5.2 ριμπάουντ και 7.4 ασίστ.