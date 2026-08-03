Η Τότεναμ ανάσανε για πρώτη φορά στη φετινή Premier League, αφού πανηγύρισε την παρθενική της νίκη στο πρωτάθλημα με 3-1 επί της Κόβεντρι και ξέφυγε από την επικίνδυνη ζώνη.

Έπρεπε να φτάσουμε 19 Οκτωβρίου για να πανηγυρίσει την πρώτη της νίκη στην Premier League, αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ. Η Τότεναμ χρειαζόταν ανάσα στο Λονδίνο απέναντι στην Κόβεντρι και με το τελικό 3-1 τη βρήκε για να πάρει το παρθενικό της τρίποντο στο πρωτάθλημα και να ξεφύγει από την επικίνδυνη ζώνη.

Το δρόμο της νίκης άνοιξε ο Μάντισον με τρομερό σουτ στο «παραθυράκι» της εστίας, όμως στο β΄μέρος οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να φέρουν το ματς στα ίσα. Την πρώτη φορά που πάτησαν απειλητική στην περιοχή εκμεταλλεύτηκαν την αδράνεια της άμυνα της Τότεναμ, με τον Ρουντόνι να σκοράρει από κοντά για το 1-1 στο 49΄.

Η απάντηση των Spurs, ωστόσο, ήταν άμεση. Πέντε λεπτά αργότερα ο Μαρμούς βρήκε χώρο από τα όρια της μεγάλης περιοχής κι εκτέλεσε για να δώσει εκ νέου το προβάδισμα στην ομάδα του.

Στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, η Τότεναμ επέτρεψε στην Κόβεντρι να την πιέσει για την ισοφάριση, αλλά κατάφερε να κλειδώσει τη νίκη κόντρα στη ροή. Στο 90΄+6΄συγκεκριμένα ο Ντέιβις έπιασε το σουτ έξω από την περιοχή με εξωτερικό φάλτσο, ο Ράσγουρθ δεν είχε καλή αντίδραση και η μπάλα κατέληξε στο πλεκτό για το 3-1.