Με τον Τσέντι Όσμαν να έχει 37 πόντους, με 7/10 τρίποντα και δύο κρίσιμες βολές στο τέλος, ο ΠΑΟΚ πέρασε με 84-88 από την έδρα του Κολοσσού, που έδωσε μεγάλη μάχη.

Ο Καλάθης και ο Αλεξάντερ έμειναν στη Θεσσαλονίκη, ο Ταϊρί «κόπηκε» ως 7ος, αλλά αν έχεις τέτοιο Τσέντι Όσμαν, δε χρειάζεσαι και πολλά άλλα.

Ο Τούρκος έκανε ρεκόρ καριέρας στην Ελλάδα ως τώρα, με 37 πόντους και 7/10 τρίποντα, έβαλε τις δύο κρίσιμες βολές στο τέλος για το 84-88 και αποτέλεσε τον απόλυτο ηγέτη του ΠΑΟΚ, που έκανε το 3/3 στη GΒL, αφήνοντας πίσω την πρώτη ήττα της σεζόν, από τη Λιετκάμπελις.

Ο Φόστερ με 16 πόντους ακολούθησε, ο Χάτζινς είχε 11, ενώ ο Κολοσσός, μετά το... Γολγοθά της επιστροφής του από το Αζερμπαϊτζάν, κοίταξε στα μάτια ως το τέλος τον ΠΑΟΚ και έπεσε με το κεφάλι ψηλά (Μανιόν 16π., Χάρις 14π., Γουίλις 14π.)

Ο αγώνας:

Ο ΠΑΟΚ μπήκε με ιδιαίτερη αστοχία στο παιχνίδι, ο Κολοσσός προσπάθησε να πιέσει πολύ στην άμυνα του και το πέτυχε, για το αρχικό 11-5. Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν δύο μακρινά σουτ με Όσμαν, Γκρέι, πίεσαν από την πλευρά τους στο επιθετικό ριμπάουντ και επέστρεψαν για το 21-19. Οι Ροδίτες συνέχιζαν να κλείνουν πολύ καλά στην άμυνα τους, οι Θεσσαλονικείς δε... διάβαζαν τίποτα στην επίθεση, ενώ ο Κολοσσός έβρισκε μεγάλα σουτ (Γουίλις), πρωταγωνιστές από τον πάγκο (Καράμπελας) και πήγε στο 39-29. Κάπου εκεί, πήρε το όπλο του ο Όσμαν. Ο Τούρκος με δικά του τρίποντα, έβαλε τον ΠΑΟΚ μπροστά για πρώτη φορά (43-44) και με το 5ο του σε 6 προσπάθειες (και 24 πόντους!), απάντησε στον Μάνιον, για το 47-47 της ανάπαυλας.

Ο ΠΑΟΚ θεωρητικά είχε μομέντουμ, πρακτικά όμως δε μπορούσε να το εκμεταλλευτεί, με τους γηπεδούχους να βρίσκουν τρίποντα από Χάρις και Κρούζερ (60-56). Οι φιλοξενούμενοι έβγαλαν αντίδραση με Όσμαν, Φόστερ, Μουρ (62-62), αλλά ο Κολοσσός είχε και πάλι την απάντηση, με Κρούζερ που είχε γίνει παράγοντας στην 3η περίοδο και Γουίλις, για το 66-62. Ο Τρινκιέρι πήγε σε χαμηλό σχήμα με Χουγκάζ, Γκρέι, Χάτζινς, Φόστερ, Όσμαν, και με ένα σερί 0-7, προηγήθηκε με 66-69, ενώ με τον Φόστερ να έχει 5 σερί πόντους, πήγε στο 70-74. Με το 7ο τρίποντο του Όσμαν και γκολ-φάουλ του Μουρ, ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με 6 (74-80). Ο Φόστερ πήρε αποφάσεις, έχασε βολές (1/4), για το 81-86, ενώ ο Γουίλις έβαλε ένα απίστευτο τρίποντο για το 84-86. Ο Όσμαν ήταν ψύχραιμος στις βολές του για το 84-88 και κάπως έτσι ο ΠΑΟΚ, πήρε αυτό που ήθελε στη Ρόδο.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Πολύ απλά είχε έναν παίκτη επιπέδου elite Euroleague, όπως ο Τσέντι Όσμαν, ο οποίος αποτέλεσε τον απόλυτο οδηφό για τη νίκη.

MVP O… Τσέντι Όσμαν αναμφισβήτητα. 37 πόντοι, 7/11 τρίποντα, 3/4 δίποντα, 10/11 βολές, 3 ριμπάουντ, 8 κερδισμένα φάουλ και 36 στο ranking, τα λένε όλα...

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Μάρκους Φόστερ που είχε 16 πόντους, πόντους από ατομικές προσπάθειες, αν και στο τέλος πήγε να γίνει μοιραίος, έχοντας συνολικά 3/7 βολές

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Ο Έζρα Μανιόν είχε 16 πόντους, με 5/11 σουτ και 4 ασίστ για 2 λάθη, φάνηκε να μένει από ενέργεια στο 2ο μέρος

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ δε μπόρεσε να έχει μεγάλη επιρροή στο επιθετικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ σήμερα, μένοντας στους 7 πόντους

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Τα 7/11 τρίποντα του Όσμαν, που έκαναν τη διαφορά και αποτέλεσαν ρεκόρ και σε αυτόν τον τομέα για τον Τούρκο στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Τα δεκάλεπτα: 21-19, 47-47, 66-62, 84-88