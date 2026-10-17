Ένα ξέσπασμα στο τέλος της 3ης περιόδου ήταν αρκετό για τον Άρη ο οποίος επιβλήθηκε του Αμαρουσίου (74-57) στο Nick Galis Hall με κορυφαίο τον Ματ Μόργκαν.

Ο Αμερικανός γκαρντ δεν έκανε απλά τη διαφορά αλλά «τελείωσε» το παιχνίδι στα τελειώματα της 3ης περιόδου και στις αρχές της τελευταίας καθώς αυτός έστειλε τη διαφορά στους 22 πόντους (65-43) ρίχνοντας τους τίτλους τέλους. Βέβαια οι «κίτρινοι» δεν πανηγύρισαν τη νίκη καθώς ο τραυματισμός του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου (θλάση στη γάμπα) επισκίασε το αποτέλεσμα (74-57). Για το Μαρούσι, Ουόκερ και Τζάκσον ήταν απογοητευτικοί.

Ο αγώνας

Στο ισορροπημένο πρώτο δεκάλεπτο (15-13) καμία ομάδα δεν πήρε καλό βαθμό στην επίθεση. Ο Άρης είχε τέσσερα κλεψίματα στο τέλος αυτού, αλλά τα μούσκεψε στην εκτέλεση (5/19 σουτ) ακόμη και στο ανοιχτό γήπεδο, πέραν των μη αξιοποιήσιμων ελεύθερων μακρινών σουτ (2/8) καθώς το Μαρούσι έκανε εύκολα το λάθος (σ. σ. 5).

Ο Βασίλης Τολιόπουλος έκανε τη διαφορά στα πρώτα λεπτά της δεύτερης περιόδου (22-13, 12’) καθώς όμως τα ελεύθερα σουτ δεν μπήκαν και το Μαρούσι βελτίωσε την αμυντική συμπεριφορά του, δεν άφησε τους «κίτρινους» να ξεφύγουν (22-20, 14’). Ο Άρης δεν βρήκε ποτέ ρυθμό στην επίθεση (σ. σ. βρήκε 21 πόντους από αιφνιδιασμό και λάθη αντιπάλου), είχε όμως «σταθερά» την άμυνα η οποία υποχρέωσε τους φιλοξενούμενους στα 12 λάθη στο τέλος του ημιχρόνου (37-28).

Το Μαρούσι είχε καλύτερα δομημένες επιθέσεις στο πρώτο μισό της 3ης περιόδου αλλά αστόχησε στα ελεύθερα μακρινά σουτ (45-38, 25’) καθώς ο Άρης παρέμεινε δυσλειτουργικός στο σετ παιχνίδι. Μέσα από την άμυνα οι γηπεδούχοι βρήκαν πόντους στο ανοιχτό γήπεδο και για πρώτη φορά πάτησαν σε διψήφια διαφορά (51-40, 27’). Εκεί επέστρεψε στο γήπεδο ο Ματ Μόργκαν (είχε πρόβλημα με τα φάουλ) ο οποίος σημείωσε εννιά σερί πόντους κι έστειλε τη διαφορά στο +17 (60-43).

Με τη διαφορά στο +22 (67-45) για τον Άρη έπειτα από τρία λεπτά στην τελευταία περίοδο, τα τελευταία λεπτά είχαν διαδικαστικό χαρακτήρα. Όταν εξάλλου το Μαρούσι περίμενε τις βοήθειες από τους Ουόκερ και Τζάκσον, αυτοί δεν τις πρόσφεραν. Ο πρώτος ξεκίνησε στο δεύτερο ημίχρονο με έξι σερί πόντους αλλά μετά χάθηκε. Ο δεύτερος γενικώς ήταν κακός.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… σ’ ένα ακόμη παιχνίδι ο Άρης έπαιξε τρομερή άμυνα υποχρεώνοντας το Μαρούσι σ’ ένα σωρό λάθη.

MVP… ο Ματ Μόργκαν ο οποίος έβαλε και τους εννιά συνεχόμενους πόντους στο τέλος της 3ης περιόδου «τελειώνοντας» το παιχνίδι

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ… Ντιμιτρίγεβιτς και Κεμ Μπιρτς

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο ΝτεΣόουζα ήταν «όαση» σε σχέση με αρκετούς συμπαίκτες του

ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ… σίγουρα οι Ουόκερ, Τζάκσον καθώς ο Ουέρ ήταν και πάλι άφαντος για το Μαρούσι.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Ακόμη ένα παιχνίδι που ο Άρης έχει διψήφιο αριθμό κλεψιμάτων (13) και πήρε πολλούς πόντους από λάθη αντιπάλου και στον αιφνιδιασμό.

Τα δεκάλεπτα: 15-13, 37-28, 60-43, 74-57.

Aris BC Boxscore

Aris BC Coach: V. SPANOULIS Assistant: K. CHARALAMPIDIS, I. KANTZOURIS No PLAYER POS MIN PTS FG FG% 2P 2P% 3P 3P% FT FT% OFF DEF REB AST TO STL BLK BLKR PF FLS ON +/- PIR STARTERS 0 E. MITROU-LONG PG 19:25 2 1-11 9% 1-9 11% 0-2 0% 0-0 0% 2 5 7 4 4 4 0 0 4 0 19 33 17 J. ROBINSON-EARL PF 21:34 6 2-6 33% 1-4 25% 1-2 50% 1-2 50% 5 1 6 1 0 0 1 0 1 1 7 97 15 N. DIMITRIJEVIKJ PG 17:24 14 5-8 62% 3-3 100% 2-5 40% 2-2 100% 0 0 3 3 4 3 0 0 0 1 38 1533 49 V. CHARALAMPOPOULOS SF 5:11 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 14 92 12 K. BIRCH C 16:45 10 3-4 75% 3-4 75% 0-0 0% 4-6 66% 0 3 3 0 1 0 1 0 2 3 12 10 BENCH 4 V. TOLIOPOULOS (C) PG 21:15 7 2-8 25% 1-3 33% 1-5 20% 2-2 100% 0 0 2 2 2 1 0 0 2 2 34 10 43 C. CHATZILAMPROU SG 5:51 3 1-2 50% 0-0 0% 1-2 50% 0-0 0% 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 -5 0 19 M. MORGAN PG 20:26 22 8-14 57% 4-5 80% 4-9 44% 2-3 66% 0 1 1 1 0 2 0 1 2 3 21 1932 21 E. LIDDELL JR PF 25:19 6 2-7 28% 2-5 40% 0-2 0% 2-2 100% 3 4 7 2 1 2 1 1 0 3 22 1237 43 K. ANTETOKOUNMPO C 12:41 0 0-3 0% 0-3 0% 0-0 0% 0-0 0% 1 4 5 0 0 0 0 0 2 0 -4 243 79 T. ANTETOKOUNMPO PF 15:17 4 2-2 100% 2-2 100% 0-0 0% 0-0 0% 1 0 1 1 0 1 0 0 5 0 4 5 3 A. MOKOKA SG 18:52 0 0-7 0% 0-4 0% 0-3 0% 0-0 0% 1 1 2 2 1 2 0 1 3 2 -3 -2 - Team / Coach 2 2 4 TEAM TOTALS 74 26-72 36% 17-42 40% 9-30 30% 13-17 76% 17 29 46 17 13 16 3 3 23 18 +90 -

Maroussi BC Boxscore