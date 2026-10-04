Όσμαν: Κυρίαρχος και ηγέτης με το «καλημέρα» στον ΠΑΟΚ

Μπορεί η παρουσία του στον ΠΑΟΚ, να είναι κάτι περισσότερο από ένα μήνα, αλλά ο Τσέντι Όσμαν, έχει (απο)δείξει από την αρχή, ότι πήγε στη Θεσσαλονίκη για να κυριαρχήσει.

Ο ΠΑΟΚ ζορίστηκε στην πρεμιέρα της GBL στην έδρα της Μυκόνου, αλλά στα δύσκολα, ξέρει που να βασιστεί. Το σκορ ήταν στο 83-83, οι Θεσσαλονικείς είχαν πάρει το επιθετικό ριμπάουντ, η μπάλα γυρνούσε στην περιφέρεια μέχρι να βρεθεί το καλό σουτ, ο Χάτζινς το είχε αλλά δίστασε, βρήκε όμως τον Όσμαν στη γωνία και αυτός δεν το σκέφτηκε. Με τρίποντο, έκανε το 83-86 και λίγο μετά, η δουλειά έγινε για τον ΠΑΟΚ, που πέρασε από το κλειστό της Άνω Μεράς, με 85-88.

Ο αρχηγός της εθνικής Τουρκίας, που αποτέλεσε μία από τις πιο δυνατές μεταγραφές σε όλη την Ευρώπη το καλοκαίρι που πέρασε, πήρε την απόφαση να πει το «ναι» στη μεγάλη πρόταση του ΠΑΟΚ και να έρθει στην Θεσσαλονίκη για να αποτελέσει τον ηγέτη μιας νέας εποχής, που οι φιλοδοξίες και οι προσδοκίες είναι πολύ μεγάλες.

Και από την αρχή, έχει δείξει ότι είναι έτοιμος γι’ αυτό. Στα εννιά παιχνίδια που έχει αγωνιστεί με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, (πέντε φιλικά και τέσσερα επίσημα) έχει αποτελέσει τον πρώτο σκόρερ της ομάδας, στα οκτώ!

Κι αν μείνουμε μόνο στα επίσημα, στον ημιτελικό του Super Cup, κόντρα στον Παναθηναϊκό, είχε 18 πόντους και φυσικά το buzzer beater τρίποντο που έδωσε τη νίκη στον ΠΑΟΚ, με 84-82. Στον τελικό με τον Ολυμπιακό, είχε 15 και μέχρι στιγμής είναι το μοναδικό παιχνίδι στο οποίο δεν αποτέλεσε τον πρώτο σκόρερ της ομάδα του, αφού ο Φόστερ είχε 18. Στην πρεμιέρα του Eurocup, εναντίον της Μανρέσα, είχε 23, με τον Ταϊρί να ακολουθεί με 20. Χθες στη Μύκονο, είχε και πάλι 18 πόντους και το κρίσιμο τρίποντο στο τέλος, που έγειρε την πλάστιγγα, υπέρ του «Δικέφαλου του Βορρά».

Η μεγαλύτερη επίδοσή του ως τώρα, είναι οι 31 πόντοι στη φιλική νίκη με 74-100 επί της Νάπολι και η δεύτερη καλύτερη, οι 27 κόντρα στην Παρτιζάν στο «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Σε αυτά τα 9 παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, ο Όσμαν έχει μέσο όρο 21 πόντων ανά αγώνα, ενώ στα τέσσερα επίσημα εναντίον Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού Mανρέσα και Μυκόνου, ο μ.ο. πόντων του, είναι στους 18.5.



Ο Όσμαν αποκτήθηκε για να γίνει ο ηγέτης στην ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι και σε αυτό το πρώτο κομμάτι της σεζόν, έχει δείξει κάτι παραπάνω από έτοιμος για το ρόλο αυτό.

Οι επιδόσεις του Όσμαν:

ΠΑΟΚ vs Oύντινε (φιλικό)

22 πόντοι

ΠΑΟΚ vs Νάπολι (φιλικό)

31 πόντοι

ΠΑΟΚ vs Αρμάνι Μιλάνο (φιλικό)

19 πόντοι

ΠΑΟΚ vs Παρτιζάν (φιλικό)

27 πόντοι

ΠΑΟΚ vs Παναθηναϊκός (φιλικό)

16 πόντοι

ΠΑΟΚ vs Παναθηναϊκός (Super Cup)

18 πόντοι

ΠΑΟΚ vs Ολυμπιακός (Super Cup)

15 πόντοι

ΠΑΟΚ vs Μανρέσα (Eurocup)

23 πόντοι

ΠΑΟΚ vs Μύκονος (GΒL)

18 πόντοι