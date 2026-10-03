Μύκονος - ΠΑΟΚ 85-88: Τα highlights της αναμέτρησης
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Δείτε τα highlights της νίκη του ΠΑΟΚ κόντρα στη Μύκονο στο κλειστό της «Άνω Μεράς».
Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με το... δεξί τις υποχρεώσεις του στην Greek Basket League, επικρατώντας της Μυκόνου με 88-85.
Η ομάδα του Τρινκιέρι είχε πρώτο σκόρερ τον Ναζ Μήτρου-Λονγκ με 14 πόντους, ενώ ο Όσμαν ευστόχησε σε τρίποντο στο φινάλε και έδωσε τη νίκη στον «δικέφαλο» του βορρά.
Δείτε τα highlights:
@Photo credits: eurokinissi
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