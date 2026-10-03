Δείτε τα highlights της νίκη του ΠΑΟΚ κόντρα στη Μύκονο στο κλειστό της «Άνω Μεράς».

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με το... δεξί τις υποχρεώσεις του στην Greek Basket League, επικρατώντας της Μυκόνου με 88-85.

Η ομάδα του Τρινκιέρι είχε πρώτο σκόρερ τον Ναζ Μήτρου-Λονγκ με 14 πόντους, ενώ ο Όσμαν ευστόχησε σε τρίποντο στο φινάλε και έδωσε τη νίκη στον «δικέφαλο» του βορρά.