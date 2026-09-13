Η δημιουργία στην επίθεση είναι από τα αντιπροσωπευτικά στοιχεία του Νέναντ Ντιμιτρίγεβιτς κι αυτό επιβεβαιώθηκε στο τουρνουά της Κύπρου.

Καταρχήν, η συμμετοχή του έμπειρου γκαρντ στην τελευταία περίοδο της επιβλητικής νίκης επί του Ερυθρού Αστέρα, «έσβησε» κάθε φόβο για τραυματισμό έπειτα από το σκληρό σκριν που δέχθηκε στη διάρκεια της 3ης περιόδου. Ο διεθνής point guard χτύπησε στον αγκώνα του αριστερού χεριού και μάλιστα εκείνη τη στιγμή υπήρξε ένταση μεταξύ των παικτών των δύο ομάδων.

Συνολικά, ο Νέναντ Ντιμιτρίγεβιτς απέδειξε την ικανότητά του στη δημιουργία, με αποκορύφωμα την τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου και την τελική πάσα του στον Βασίλη Τολιόπουλο. Συνολικά στο τουρνουά, ο 28χρονος είχε οκτώ ασίστ και 9.5 πόντους ανά παιχνίδι, επιβεβαιώνοντας την ικανότητα ανταπόκρισης σε ηγετικό ρόλο.