Ο Νέναντ Ντιμιτρίγεβιτς δέχθηκε ένα σκληρό σκριν στη διάρκεια του αγώνα του Άρη με τον Ερυθρό Αστέρα και αποχώρησε με τραυματισμό στο αριστερό χέρι.

Έπειτα από περίπου δυόμισι λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης του Άρη με τον Ερυθρό Αστέρα, ο Νέναντ Ντιμιτρίγεβιτς δέχθηκε δυνατό σκριν από τον Μόντλεϊ και αποχώρησε τραυματίας με πρόβλημα στο αριστερό χέρι και πιο συγκεκριμένα στον αγκώνα. Μάλιστα εκεί τα αίματα άναψαν μεταξύ των παικτών των δύο ομάδων. Προς το παρόν δεν υπάρχει εκτίμηση για το αν πρόκειται για σοβαρό τραυματισμό.