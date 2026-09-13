Λιντέλ: «Μιλάω συνεχώς στη μαμά μου για τον κόουτς Σπανούλη»

Ο Ι Τζέι Λίντελ αναφέρθηκε στο πνεύμα ομαδικότητα που πρέπει να συνεχίσει να χαρακτηρίζει τον νέο Άρη αλλά και στον Βασίλη Σπανούλη.

Για τον Αμερικανό φόργουορντ, η διαδικασία προσαρμογής στο ευρωπαϊκό μπάσκετ ίσως είναι δυσκολότερη από τον καθένα, αφού φέτος το καλοκαίρι έκανε για πρώτη φορά το υπερατλαντικό ταξίδι. Αναμφίβολα, άφησε καλές εντυπώσεις στα δύο παιχνίδια στην Κύπρο με ικανότητα ανταπόκρισης σε ρόλο «3αριου» αλλά και «4αριου».

«Μου αρέσει η αθλητικότητα. Ακόμα κάνω λάθη σε λεπτομέρειες, γι’ αυτόν τον λόγο κάθε μέρα είναι διδακτική για μένα. Το σημαντικότερο είναι ότι είμαι σε μια ομάδα στην οποία όλοι παλεύουν και αγωνίζονται. Αυτό είναι ωραίο. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην προετοιμασία και ανταγωνιστήκαμε δύο ομάδες υψηλού επιπέδου. Θέλουμε, εκεί που θα πάμε, να πάμε σαν ομάδα, χτίζοντας τη χημεία μας», είπε.

Ρωτήθηκε για τη συνεργασία με τον Βασίλη Σπανούλη και τις απαιτήσεις του τελευταίου. «Τον αγαπώ. Συνέχεια μιλάω στη μητέρα μου για τον κόουτς. Είναι απαιτητικός απέναντι σε όλους γιατί θέλει να μας κάνει όλους καλύτερους. Στέκεται στη λεπτομέρεια, οπότε έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Σαν ομάδα, αλλά κι εγώ ως άτομο».