Με 22 πόντους και οκτώ ριμπάουντ κατά μέσο όρο, οι δύο πρώτες παραστάσεις του Τζερεμάια Ρόμπινσον Ερλ ήταν εντυπωσιακές.

Καθώς υπάρχει πάντα η ανυπομονησία στην παρακολούθηση κάθε νέου παίκτη, αναμφίβολα, ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Ερλ πρόσφερε αυτό που ήθελαν να δουν οι φίλαθλοι του Άρη. Ενός αέρινου φόργουορντ ο οποίος μπορεί να ανταποκριθεί και στις θέσεις των ψηλών, με ανθεκτικότητα τόσο στη δημιουργία όσο και στην εκτέλεση. Η αλήθεια είναι ότι στην επιβλητική εμφάνισή του στη νίκη επί του Ερυθρού Αστέρα δεν φάνηκε το πρώτο, δίχως όμως δική του ευθύνη, καθότι οι πάσες που έπρεπε να περάσει… τις πέρασε, αλλά δεν αξιοποιήθηκαν.