Άρης: Τα εντυπωσιακά νούμερα του Ρόμπινσον Ερλ στην Κύπρο (vid)
Καθώς υπάρχει πάντα η ανυπομονησία στην παρακολούθηση κάθε νέου παίκτη, αναμφίβολα, ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Ερλ πρόσφερε αυτό που ήθελαν να δουν οι φίλαθλοι του Άρη. Ενός αέρινου φόργουορντ ο οποίος μπορεί να ανταποκριθεί και στις θέσεις των ψηλών, με ανθεκτικότητα τόσο στη δημιουργία όσο και στην εκτέλεση. Η αλήθεια είναι ότι στην επιβλητική εμφάνισή του στη νίκη επί του Ερυθρού Αστέρα δεν φάνηκε το πρώτο, δίχως όμως δική του ευθύνη, καθότι οι πάσες που έπρεπε να περάσει… τις πέρασε, αλλά δεν αξιοποιήθηκαν.
Αντιθέτως, ο ίδιος τελείωσε το παιχνίδι με το εντυπωσιακό 12/14 προσπάθειες αξιοποιώντας τις «μπάλες» που πήρε στο low post. Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η συνολική αξιολόγησή του από το τουρνουά της Κύπρου καθώς είχε κατά μέσο όρο 22 πόντους με 70% στα σουτ και οκτώ ριμπάουντ. Συνολικά όμως έδειξε για ποιον λόγο ο Άρης επένδυσε στον Αμερικανό καθώς ο πλουραλισμός σε κινήσεις είναι το σήμα κατατεθέν στο παιχνίδι του.
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