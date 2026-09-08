Δείτε όλα όσα ειπώθηκαν στο Gazz Floor για την υπόθεση του Ολυμπιακού με τη Sunel Arena, αλλά και τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη.

Στο «Gazz Floor» της Τρίτης (08/09), ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν, αφορούν το γηπεδικό του Ολυμπιακού. Οι «ερυθρόλευκοι», ψάχνουν μία έδρα για να φιλοξενήσουν τα παιχνίδια τους σε Stoiximan GBL και EuroLeague, μέχρι να είναι έτοιμο το ΣΕΦ.

Όπως ειπώθηκε από τον Αντώνη Καλκαβούρα και τον Παναγιώτη Ραμαντάνη, η συμφωνία που είχε ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ για τη Sunel Arena, είναι στον... αέρα και το ίδιο ισχύει και με τη μετακίνηση του Γιαννούλη Λαρεντζάκη στην «Ένωση».