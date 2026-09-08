Gazz Floor: Όσα ειπώθηκαν για Λαρεντζάκη και Sunel Arena
Στο «Gazz Floor» της Τρίτης (08/09), ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν, αφορούν το γηπεδικό του Ολυμπιακού. Οι «ερυθρόλευκοι», ψάχνουν μία έδρα για να φιλοξενήσουν τα παιχνίδια τους σε Stoiximan GBL και EuroLeague, μέχρι να είναι έτοιμο το ΣΕΦ.
Όπως ειπώθηκε από τον Αντώνη Καλκαβούρα και τον Παναγιώτη Ραμαντάνη, η συμφωνία που είχε ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ για τη Sunel Arena, είναι στον... αέρα και το ίδιο ισχύει και με τη μετακίνηση του Γιαννούλη Λαρεντζάκη στην «Ένωση».
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