H σημασία της κάθε ημέρας, στο... τέλος της ημέρας

Ο Νίκος Μοσχοβίτης προσπαθεί να μείνει συγκρατημένος, μετά την εικόνα του ΠΑΟΚ στο τουρνουά του Ούντινε και να εστιάσει στη σημασία του process.

Από τη στιγμή που θα βλέπαμε για πρώτη φορά τη νέα ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι με Νικ Καλάθη και Τσέντι Όσμαν, ήταν φυσιολογικό να υπάρχει μια μεγαλύτερη ανυπομονησία. Τόσο το Σάββατο με την Ούντινε, όσο και την Κυριακή με τη Νάπολι, τα αποτελέσματα και η γενική εικόνα, έδειξαν ότι αυτή η ανυπομονησία, δεν υπήρξε άδικα.

Κι αν το Σάββατο μετά τη νίκη με την Ούντινε, ο Τρινκιέρι με τις δηλώσεις του, έριξε τους τόνους, χθες με τη Νάπολι, μια ομάδα Eurocup και ένα πρότζεκτ που στη νέα εποχή της Euroleague θέλει επίσης να παίξει σημαντικό ρόλο, ο ΠΑΟΚ δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης.

Και μπορεί ο Καλάθης και ο Γκρέι να έλειψαν, αλλά ο Όσμαν, των 31 πόντων, με 6/7 τρίποντα, 3/5 δίποντα, 7/9 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ για 1 λάθος και 36 efficiency, πραγματικά, δεν είχε αντίπαλο. Ο Χάτζινς που αποτελεί σταθερά από την αρχή της προετοιμασίας, ήταν διψήφιος, ο Χουγκάζ που επιστρέφει από μεγάλη απουσία βρήκε τα σουτ του, ενώ ο Μπαζίνας, φώναξε δυναμικό «παρών», μετά τις δηλώσεις Τρινκιέρι το βράδυ του Σαββάτου.

Τα κάνουν αυτά οι προπονητές, δεν είναι ούτε η πρώτη φορά ούτε η τελευταία. Ο Τρινκιέρι έχει τον τρόπο του να περνάει τα μηνύματά του, αν και ίσως τέτοιου είδους μηνύματα σαν αυτά που πέρασε δημοσίως για το νεαρό διεθνή το βράδυ του Σαββάτου, θα μπορούσαν να είχαν μείνει εντός ομάδας. Η αντίδραση του ίδιου του παίκτη πάντως την επομένη, ήταν πολύ καλή, δεδομένων των 12 πόντων (όλοι με βολές), των 7 ασίστ και της ενέργειας που έβγαλε και στις δύο πλευρές του παρκέ.

Ο Τρινκιέρι βάζει ψηλά τον πήχη στην κάθε μέρα και υπάρχουν πολλά παραδείγματα σε αυτό, από αυτούς που τον ζουν. Ο Ιταλός ξέρει πολύ καλά που θέλει να πάει αυτή η ομάδα, γνωρίζει επίσης πόσο σημαντική είναι η κάθε μέρα, η επιμονή στη λεπτομέρεια, εντός και εκτός γηπέδου. Ο δικός του ΠΑΟΚ είναι σε διαδικασία χτισίματος σε όλους τους τομείς (εντός κι εκτός παρκέ) και τα πρώτα δυνατά τεστ του Σεπτεμβρίου, δεδομένα, έφεραν χαμόγελα.

Ακολουθεί η Αρμάνι Μιλάνο (12/9) και το «Π. Γιαννακόπουλος» στο «T-Center», αρχικά με την Παρτιζάν (18/9) και την επομένη με Παναθηναϊκό ή Μπουργκ. Ο Τρινκιέρι περιμένει πρόοδο μέρα με τη μέρα, από όλους εντός ομάδας και αν μείνουμε σε αυτά που έγιναν μόνο το τελευταίο Σαββατοκύριακο, μάλλον την είδε από το ένα παιχνίδι στο άλλο.

Υ.Γ.: Ωραία η εικόνα με την κούπα, έστω και του... «Memorial Pajetta». Ας είναι η αρχή.

Υ.Γ. 2: Το process θέλει το χρόνο του, ο Τρινκιέρι έχει μιλήσει για το «αγ(κ)άλι-αγ(κ)άλι», όλοι όμως εντός του ΠΑΟΚ θα πρέπει να μάθουν να ζουν υπό καθεστώς υψηλής πίεσης στην κάθε μέρα.