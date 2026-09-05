Αγριεμένος με το «καλημέρα» ο νέος ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ έδειξε υψηλά επίπεδα ετοιμότητας στο πρώτο φιλικό με Όσμαν (20π.), Καλάθη, είχε κι άλλους πρωταγωνιστές και επικράτησε άνετα με 71-89.

Στο πρώτο παιχνίδι με τον Τσέντι Όσμαν και τον Νικ Καλάθη παρόντες, ο ΠΑΟΚ έδειξε... αγριεμένος. Ο Τούρκος με 20 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ και όσο ήταν στο παρκέ, η διαφορά ποιότητας ήταν εμφανής, ο Καλάθης δε χρειάστηκε να φορτσάρει ιδιαίτερα, ενώ ο Αλεξάντερ, Χάτζινς και Μήτρου-Λονγκ, ήταν επίσης διψήφιοι, στο +18 στο "PalaCarnera".

Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι, ο οποίος και στα 40 λεπτά, δοκίμαζε διαρκώς διαφορετικά σχήματα, έβγαλε ενέργεια και στις δύο πλευρές του παρκέ, είχε τη διαφορά ακόμα και στο +26 και η πρώτη της εικόνα, με πιο πλήρες ρόστερ, ήταν... άκρως υποσχόμενη. Αύριο στις 21:30, θα αντιμετωπίσει τη Νάπολι στον τελικό του φιλικού τουρνουά του Ούντινε, αφού η ίδια επικράτησε νωρίτερα με 97-88 της Ρέτζιο Εμίλια του Δημήτρη Πρίφτη.

Ο αγώνας:

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με Καλάθη, Φόστερ, Περσίδη, Γκρέι, Αλεξάντερ, με τον Αμερικανό γκαρντ να αστοχεί σε δύο ανοικτά τρίποντα, ενώ ο τελευταίος δεν κατάφερε να κάνει καλάθι μία άλεϊ-ουπ πάσα του Καλάθη. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 7-0, το πρώτο καλάθι (με φάουλ) ήρθε από τον Αλεξάντερ και σε εκείνο το σημείο, μπήκε για πρώτη φορά και ο Όσμαν και μαζί του μπήκαν και οι Χάτζινς, Μήτρου-Λονγκ, Μουρ. Ο Μήτρου-Λονγκ μπήκε «ζεστός» με 2/2 τρίποντα (11-11), ενώ ο ίδιος στο τρανζίσιον και ο Όσμαν έβαλαν τον ΠΑΟΚ μπροστά με 11-15. Στη συνέχεια, ανέλαβε ο Χάτζινς με 5 σερί πόντους και με το πρώτο εύστοχο τρίποντο του Φόστερ, πήγε στο +7 (16-23). Με το 5ο τρίποντο του ΠΑΟΚ, από τον Καλάθη τώρα, το 1ο δεκάλεπτο, έκλεισε στο 16-26.

Με το πρώτο εντός παιδιάς του Όσμαν (6π.) και μία εκπληκτική ασίστ του Καλάθη για την απογείωση του Αλεξάντερ στον αιφνιδιασμό, οι Θεσσαλονικείς πήγαν στο 18-33, ο Μήτρου-Λονγκ συνέχιζε να εκτελεί από το τρίποντο (11π.) ενώ ο Χάτζινς φτάνοντας τους 7, έκανε το 23-38. O Αμερικανός μπήκε στη «ζώνη του λυκόφωτος» με δύο σερί τρίποντα, ενώ με το καλάθι συνδέθηκε και ο Μπαζίνας (30-46). Ο Καλάθης επέστρεψε από τον πάγκο ετοιμάζοντας ένα κάρφωμα για τον Αλεξάντερ (7π.) και ένα τρίποντο για τον Όσμαν (10π.), το σκορ πήγε στο 34-52, ενώ παράλληλα, οι περισσότεροι διάδρομοι για το καλάθι του ΠΑΟΚ, ήταν κλειστοί. Με τον Όσμαν να φτάνει τους 15 και να γίνεται πρώτος σκόρερ, οι δύο ομάδες πήγαν στην ανάπαυλα με το σκορ στο 36-57.

Περσίδης με άμεσο και Αλεξάντερ με έμμεσο τρίποντο μεγάλωσαν κι άλλο τη διαφορά με το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους (40-63). O Τρινκιέρι άλλαζε διαρκώς σχήματα, σε περιφέρεια και ρακέτα, ο ΠΑΟΚ συνέχιζε να έχει πολύ συνεπή αμυντική παρουσία και με τρίποντο του Όσμαν, πήγε στο 44-70. Μπορεί ο ρυθμός κάπως να είχε χαλάσει και ο Μήτρου-Λονγκ να έκανε κάποια λάθη στην επίθεση, αλλά προς το τέλος του τρίτου δεκάλεπτου, μπήκε και ο Μουρ στην εξίσωση με ένα τρίποντο κι ένα λέι απ, για το 51-77.

Ο Ομορούγι με γκολ-φάουλ και κάρφωμα από άλεϊ-ουπ του Φόστερ, έκανε το 57-82 στο ξεκίνημα του 4ου δεκάλεπτου, με τις αποστάσεις να μειώνονται κάπως, αλλά να μην αλλάζουν ιδιαίτερα την εικόνα του αγώνα (66-87), με βολές του Μήτρου-Λονγκ και προσπάθεια του Μπαζίνα, ενώ είχαν προηγηθεί άστοχα σουτ από τον Χουγκάζ. Ο μικρός της Ούντινε, ο Στεπάνοβιτς, βρήκε χώρο σε εκείνο το σημείο και με δικούς του πόντους, μείωσε σε 71-87, με το τελικό σκορ να γράφει 71-89, μετά από καλάθι του Αλεξάντερ.



Δεκάλεπτα: 16-26, 36-57, 51-77, 71-89