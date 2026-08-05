Ταϊρί: «Θέλω να φέρω τίτλο στον ΠΑΟΚ»

Διαβάστε τις δηλώσεις του Μπριν Ταϊρί κατά την άφιξή του στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ.

Ο ΠΑΟΚ αρχίζει να μπαίνει σε αγωνιστικούς ρυθμούς, με την πρώτη άφιξη για τη νέα σεζόν, να είναι αυτή του Μπριν Ταϊρί, με τον τιμ μάνατζερ, Μιχάλη Γιαννακίδη, να τον υποδέχεται.

Ο παίκτης των Θεσσαλονικιών παραχώρησε δηλώσεις εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του.

Αναλυτικά

«Νιώθω εξαιρετικά, σαν να γυρίζω σπίτι. Ο κόσμος θα πρέπει να περιμένει πολύ πάθος, αγωνιστικό πνεύμα και νίκες τη νέα σεζόν. Είμαι πολύ άνετα με την κατάσταση στην ομάδα. Σημαίνει πολλά που ξεκινάω τη σεζόν με τον ΠΑΟΚ. Νιώθω άνετα με το σταφ, την πόλη, τον κόσμο και είμαι ενθουσιασμένος.

Θέλω να φέρω τίτλο στον ΠΑΟΚ. Πέρυσι δεν τα καταφέραμε στο Europe Cup αλλά φέτος θα έχουμε μια ευκαιρία να το καταφέρουμε. Οι προσδοκίες είναι κάτι που υπάρχει στην ομάδα. Είναι φυσιολογικό. Δεν μου βάζει περισσότερη πίεση. Θα έχουμε πολλά νέα πρόσωπα και θα πρέπει να γνωριστούμε. Το πιο σημαντικό είναι να κερδίσουμε όσο περισσότερα παιχνίδια μπορούμε. Είμαι παίκτης υψηλού επιπέδου, οπότε αισθάνομαι πάρα πολύ άνετα».