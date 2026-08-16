Η ανέγερση του νέου προπονητικού κέντρου του ΠΑΟΚ στην Πυλαία προχωρά, καθώς τοποθετήθηκε το σκέπαστρο.

Το... στολίδι του ΠΑΟΚ στην Πυλαιά οδεύει προς την υλοποίησή του! Η ασπρόμαυρη ΚΑΕ δημοσίευσε στον επίσημο λογαριασμό της στο X δύο φωτογραφίες από το σκέπαστρο του σύγχρονου προπονητικού κέντρου.

Ο Δικέφαλος του Βορρά προχωρά με ραγδαίους ρυθμούς σε μια ριζική αλλαγή τόσο εντός όσο και εκτός του παρκέ. Μετά από τις ηχηρές κινήσεις που έχει -ήδη- κάνει προκειμένου να φανεί ανταγωνιστικός σε Ελλάδα και Ευρώπη, ο ΠΑΟΚ δείχνει να «ψηλώνει» και στις υποδομές του.

Το συνολικό πλάνο της ΚΑΕ περιλαμβάνει δύο πλήρως εξοπλισμένα κλειστά γήπεδα μπάσκετ, χώρους ατομικής και ομαδικής εκγύμνασης, σύγχρονο γυμναστήριο, αποδυτήρια για το τεχνικό επιτελείο και τους αθλητές, αίθουσα ανάλυσης αγώνων και ευρύτερων δράσεων, εξοπλισμένους χώρους για ιατρική περίθαλψη και φυσικοθεραπεία και υπαίθριους χώρους με φυσικό κάλλος και δυνατότητα στάθμευσης.