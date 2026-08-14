Γνωστό έκανε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ το προπονητικό επιτελείο και τους συνεργάτες του Αντρέα Τρινκιέρι στον πάγκο της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν.

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ γνωστοποίησε ολόκληρο το προπονητικό επιτελείο ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Άμεσος συνεργάτης του Αντρέα Τρινκιέρι θα είναι ο Μαξ Μανέτι, όπως ανακοινώθηκε, ενώ μεταξύ των συνεργατών του θα είναι και ο Γιώργος Δέδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:

«Η νέα εποχή του ΠΑΟΚ χτίζεται μέρα με τη μέρα και πάνω σε στέρεες βάσεις.

Με τον Αντρέα Τρινκιέρι στην τεχνική ηγεσία και ένα πλάνο με ξεκάθαρο ορίζοντα τριετίας, ο ΠΑΟΚ διαμορφώνει ένα προπονητικό επιτελείο που συνδυάζει εμπειρία, γνώση, σύγχρονες ιδέες, ευρωπαϊκό προσανατολισμό και σύνδεση με την ιστορία και τις αξίες του συλλόγου.

Δίπλα στον Αντρέα Τρινκιέρι βρίσκεται ο άμεσος συνεργάτης του Μαξ Μανέτι, ένας προπονητής με μεγάλη εμπειρία στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ και σημαντική πορεία ως πρώτος προπονητής, αποτελώντας έναν από τους πλέον αξιόπιστους και καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου. Επιπρόσθετα ο κ.Μενέτι έχει ήδη τρεις μήνες παρουσίας δίπλα στην ομάδα, έχοντας ξεκινήσει ουσιαστικά την καθημερινή του ενασχόληση με τον ΠΑΟΚ ταυτόχρονα με τον κ.Trinchieri, στο πλευρό του οποίου βρέθηκε όταν συνεργάστηκαν στη Ζάλγκιρις Κάουνας.

Στο τεχνικό επιτελείο του ΠΑΟΚ εντάσσεται και ο Γιώργος Δέδας, ένας από τους πλέον αξιόλογους Έλληνες προπονητές της νέας γενιάς, με σημαντική διαδρομή στα πρώτα χρόνια της προπονητικής του καριέρας. Ταυτόχρονα είναι γνώστης της φιλοσοφίας και της ιστορίας του συλλόγου, καθώς έχει φορέσει στο παρελθόν για 5 χρόνια τη φανέλα του ΠΑΟΚ και με την παρουσία του προσθέτει εμπειρία, προσωπικότητα και βαθιά κατανόηση του περιβάλλοντος της ομάδας.

Στο προπονητικό επιτελείο του ΠΑΟΚ παραμένει ο Χαράλαμπος Καραΐσκος, ένας προπονητής που αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς για την καθημερινή λειτουργία της ομάδας. Με 10 χρόνια παρουσίας στο προπονητικό επιτελείο και ακόμη περισσότερα στο σύλλογο από την ενασχόλησή του με τα τμήματα υποδομής.

Νέο πρόσωπο στο προπονητικό επιτελείο του ΠΑΟΚ είναι και ο Άντριου Αντελίτζε, ένας νέος και ιδιαίτερα εξελίξιμος προπονητής. Συνεργάστηκε με τον Coach Τρινκιέρι στη διάρκεια της κοινής τους θητείας στη Ζάλγκιρις Κάουνας, όπου εργαζόταν μέχρι την ολοκλήρωση της φετινής αγωνιστικής περιόδου, έχοντας παρουσία στην Ευρωλίγκα και σημαντικές παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η παρουσία του Βαγγέλη Μαργαρίτη, ο οποίος από την έλευση του Coach Trinchieri, εκτελεί πλέον καθήκοντα Players Development Coach. Ο Βαγγέλης Μαργαρίτης φόρεσε τη φανέλα του ΠΑΟΚ για 11 χρόνια, συνδέθηκε όσο λίγοι με τη σύγχρονη ιστορία του συλλόγου και η παρουσία του δημιουργεί μια ισχυρή γέφυρα ανάμεσα στις αξίες του ΠΑΟΚ και στη νέα γενιά αθλητών που καλείται να εξελίξει.

Στο προπονητικό επιτελείο θα είναι και ο Σταύρος Χατζηπέτρου, ένας νεαρός προπονητής, που «μετρά» ήδη δύο χρόνια στο επιτελείο της ομάδας, στο οποίο θα αναλάβει και την ατομική προπόνηση των παικτών.

Στο προπονητικό επιτελείο εντάσσεται και ο Λούκα Νάβστον. Ο 31χρονος Σέρβος Strength and Conditioning Cοach, με θητεία στην Παρτιζάν και την Μπαχτσεσεχίρ, υπήρξε στο επιτελείο του Andrea Trinchieri στη διάρκεια της παρουσίας στην ομάδα του Βελιγραδίου.

Άμεσος συνεργάτης του Λούκα Νάβστον θα είναι ο γυμναστής Αλέξης Παπαχρήστου, που εδώ και χρόνια αποτελεί μέλος των τμημάτων υποδομής του ΠΑΟΚ, έχοντας αναλάβει την εκγύμναση και την φυσική κατάσταση των αθλητών των ακαδημιών».