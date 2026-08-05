Παρών ο πρώτος για τον ΠΑΟΚ: Έφτασε ο Ταϊρί
Ο «Δικέφαλος του Βορρά» αρχίζει να μπαίνει σε αγωνιστικούς ρυθμούς, με την πρώτη άφιξη για τη νέα σεζόν, να είναι αυτή του Μπριν Ταϊρί, με τον τιμ μάνατζερ, Μιχάλη Γιαννακίδη, να τον υποδέχεται.
«Ο στόχος είναι να πάρω έναν τίτλο με τον ΠΑΟΚ. Νιώθω ότι έχω να τελειώσω μια δουλειά, γιατί πέρσι δεν τα καταφέραμε στους τελικούς του FIBA Europe Cup. Έχουμε την ευκαιρία όμως να το κάνουμε φέτος!» ανέφερε στη δήλωση του στο αεροδρόμιο ο Αμερικανός.
Ο Αμερικανός, «προσγειώθηκε» λίγο μετά τις 12:00 στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», με τον ΠΑΟΚ να έχει γνωστοποιήσει από χθες, ότι ακολουθεί ο Μουρ την Παρασκευή, ενώ την Κυριακή αναμένονται οι Φόστερ, Χάτζινς, Γκρέι, Μήτρου-Λονγκ και Αλεξάντερ.
Στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας, οι παίκτες θα περάσουν από τις απαραίτητες εξετάσεις, με την πρώτη προπόνηση να είναι προγραμματισμένη για τις 12 Αυγούστου.
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