Ο Τσέντι Όσμαν κατευθύνθηκε προς τον «ισχυρό άνδρα» της ΚΑΕ Αριστοτέλη Μυστακίδη και είχε μια θερμή χειραψία.

Μια από τις ξεχωριστές στιγμές στην παρουσίαση του Τσέντι Όσμαν από τον ΠΑΟΚ στην PAOK Sports Arena, ήταν η θερμή χειραψία με τον μεγαλομέτοχο Αριστοτέλη Μυστακίδη.

Ο Τούρκος φόργουορντ που ξεσήκωσε τον κόσμο κατευθύνθηκε προς το μέρος που βρίσκονταν στην εξέδρα ο «ισχυρός άνδρας» της ΚΑΕ και είχαν μια χειραψία. Τα χαμόγελα και ο ενθουσιασμός κυριαρχούσαν στην ατμόσφαιρα, καθώς ο σούπερ σταρ της ομάδας της Θεσσαλονίκης αναγνωρίζει αν μη τι άλλο την μεγάλη επιθυμία του αφεντικού της ΚΑΕ να τον «ντύσει» με τα χρώματα της ομάδας.

Μάλιστα, ο κόσμος που αναγνωρίζει όσα γίνονται αποθέωσε τον Αριστοτέλη Μυστακίδη κατά την είσοδο του και την παρουσία του στο κλειστό, ενώ δεν έλειψε και το σύνθημα «είναι τρελός ο πρόεδρος», δείχνοντας με αυτό τον τρόπο πως αναγνωρίζουν την έμπρακτη και ουσιαστική προσπάθεια του να δημιουργήσει έναν πανίσχυρο ΠΑΟΚ, με παίκτες επιπέδου Τσέντι Όσμαν.